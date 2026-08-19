Drama neștiută a medicului rezident de 28 de ani care s-a aruncat de la etajul 14. Boala incurabilă de care sufereau părinții lui

Vestea morții unui medic de la Spitalul Universitar din București a surprins aproape 1.500 de pacienți, dar și colegi de breaslă. Medicul și-a pierdut viața după ce s-a aruncat de la etajul 14 al clădirii. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un profesionist apreciat și un om deosebit. Potrivit apropiaților, trecea printr-o perioadă dificilă, fiind afectat profund de problemele de sănătate ale părinților săi, care sufereau de o boală gravă.

Medicul rezident, în vârstă de 28 de ani, a părăsit laboratorul de hematologie în jurul prânzului. La scurt timp, acesta a ajuns la etajul 14 al Spitalului Universitar, unde și-a pierdut viața. Incidentul i-a afectat profund pe colegii săi și pe pacienții aflați în spital în acel moment.

„Tocmai când am venit şi noi la vizită am aflat de tragedia care s-a întâmplat. Cât de grav ar fi putut să ţi se întâmple ceva încât să recurgi la astfel de gest. Trebuie să fii făcut ca să fii medic. Gărzile, oboseala, stresul”, spun oamenii, potrivit Observatornews.ro.

Reprezentanții Spitalului Universitar au anunțat că medicul s-a sinucis. Doctorul era rezident de trei ani la secția Hematologie, însă de ceva timp cariera trecuse pe plan secund.

În ce stare se afla medicul în ultima perioadă

Tânărul medic a ales aceeași profesie ca tatăl său, de care era foarte apropiat. Potrivit celor care îl cunoșteau, în ultima perioadă trecea printr-o perioadă dificilă, fiind afectat de problemele grave de sănătate ale ambilor părinți. Situația familiei sale îl preocupa profund, mai ales pentru că simțea că nu poate face suficient pentru a-i ajuta.

„Viaţa grea din ziua de azi, depresiile. Sunt obişnuiţi ca părinţii să le poarte de grijă, iar copiii cum sunteţi voi, aşa de tineri, nu sunt obişnuiţi cu presiunea”, spune o persoană. „Este, din păcate, sfârşitul unui lanţ de evenimente care putea să fie prevenit. Avem prea des medici care sucombă problemelor de sănătate mintală. Este tot mai greu să împartă munca cu depresia, problemele familiare pe care le au”, explică Gabriel Diaconu, psihiatru, conform sursei citate.

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În ultimele două decenii, 46 de medici au murit în timp ce se aflau de gardă sau la scurt timp după încheierea acesteia.

Cel mai recent caz este cel al unui medic rezident în vârstă de 32 de ani, găsit mort la începutul verii într-un grup sanitar al Spitalului Floreasca.

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Ce ar fi putut sta în spatele gestului medicului rezident de 28 de ani. Surse: Probleme grave de sănătate în familie