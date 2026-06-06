Adolescentă de 13 ani, declarată însărcinată din greșeală. Cum a ieșit la iveală adevărul

O experiență șocantă trăită de o familie din Statele Unite a stârnit numeroase reacții. Anamaria Llorca susține că medicii i-au spus fiicei sale în vârstă de 13 ani că este însărcinată, în ciuda faptului că atât testele de sânge, cât și cele de urină au fost negative. Adevărul a ieșit la iveală câteva zile mai târziu, după consultul unui medic ginecolog.

Totul a început cu o durere abdominală

Anamaria Llorca povestește că întreaga situație s-a petrecut în urmă cu câțiva ani, când fiica sa i-a trimis un mesaj de la școală plângându-se de dureri puternice în zona abdomenului.

Prima grijă a mamei a fost că adolescenta ar putea avea apendicită, așa că a mers imediat să o ia de la școală și s-a îndreptat către camera de gardă a unui spital.

La spital, un asistent medical a considerat și el că apendicita este o posibilitate și a recomandat mai multe investigații, inclusiv analize de sânge, test de urină și ecografie.

Momentul în care lucrurile au luat o turnură neașteptată

Potrivit mamei, ecografia s-a desfășurat normal până spre finalul examinării.

Tehnicianul care realiza investigația a devenit brusc tăcut, iar acest lucru i-a atras atenția femeii.

„Atunci am început să mă întreb dacă nu cumva este ceva în neregulă, dar am decis să aștept rezultatele”, a povestit aceasta.

După terminarea ecografiei, tehnicianul le-a condus înapoi în salon și le-a urat „mult noroc”, lucru care a neliniștit-o și mai mult.

Medicii i-au spus adolescentei că este însărcinată

La scurt timp după revenirea în salon, o asistentă medicală și un alt membru al personalului au rugat-o pe Anamaria să iasă câteva minute din încăpere.

Femeia a presupus că medicii doreau să discute în privat cu fiica sa și a acceptat.

Însă după câteva minute, instinctul de mamă a făcut-o să se întoarcă în salon.

Acolo și-a găsit fiica plângând, în timp ce personalul medical îi explica faptul că ar fi însărcinată în șase săptămâni și trei zile.

„Am spus imediat: «Absolut imposibil, fiica mea nu este însărcinată»”, își amintește Anamaria.

Testele de sarcină erau negative

Ceea ce a șocat-o cel mai mult pe mamă a fost faptul că toate analizele efectuate până în acel moment indicau contrariul.

Atât testul de sânge, cât și cel de urină ieșiseră negative pentru sarcină.

Cu toate acestea, cadrele medicale au insistat că ecografia ar indica existența unei sarcini.

„Eram furioasă pentru că știam fără niciun dubiu că fiica mea nu este însărcinată. M-a dezamăgit faptul că personalul medical a refuzat să ia în calcul și alte diagnostice”, a declarat femeia.

Adolescenta a încercat să explice că nu a avut niciodată relații intime

Situația a devenit și mai dificilă pentru tânăra de 13 ani, care nu înțelegea cum ar putea fi însărcinată.

Potrivit mamei sale, adolescenta le-a explicat medicilor că nu a avut niciodată relații sexuale.

Cu toate acestea, femeia susține că personalul medical a continuat să insiste asupra diagnosticului.

„Fiica mea era nu doar confuză, ci și foarte speriată”, a spus Anamaria.

Un medic ginecolog a descoperit adevărul

Înainte de externare, familia a discutat și cu un medic coordonator, care le-a explicat că nu este pe deplin convins de diagnostic, însă ceilalți specialiști implicați în caz considerau că imaginile ecografice indică o posibilă sarcină.

Familia a petrecut întregul weekend în așteptare și a reușit să obțină o programare de urgență la un medic ginecolog în prima zi a săptămânii următoare.

Acesta a analizat documentele medicale și a efectuat o nouă ecografie.

Rezultatul a adus o mare ușurare. Fiica Anamariei nu era însărcinată.

Structura observată pe ecografia inițială reprezenta, de fapt, sânge rămas în uter după ultimul ciclu menstrual.

„Mi-a explicat că fiica mea NU era însărcinată, exact așa cum am știut de la început”, a spus mama.

Familia a depus o plângere împotriva spitalului

Experiența a avut un impact puternic asupra întregii familii. Anamaria Llorca a decis să depună o plângere oficială împotriva spitalului, iar ulterior a primit o scrisoare de scuze din partea instituției.

Femeia spune că principalul motiv pentru care a făcut acest demers a fost dorința de a preveni repetarea unei astfel de situații în cazul altor copii.

„Nu am vrut ca o altă fată tânără să treacă prin ceea ce a simțit fiica mea în acel moment. Personalul medical a ignorat complet ceea ce încerca ea să le spună și a ajuns singur la concluzii”, a declarat aceasta.

La câțiva ani de la incident, Anamaria spune că experiența i-a întărit convingerea că părinții trebuie să își asculte instinctul atunci când simt că ceva nu este în regulă.

„Nu vă fie teamă să vă faceți vocea auzită. Amintiți-vă că sunteți cel mai important avocat al copilului vostru”, este mesajul transmis de mamă după experiența care i-a marcat familia.

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