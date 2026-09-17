Simona Halep, cadou-surpriză pentru Cătălin Botezatu. Ce a primit creatorul de modă

Cătălin Botezatu a primit un cadou special din partea Simonei Halep, gest pe care l-a împărtăşit cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.

Designerul a arătat obiectele primite de la fosta campioană de tenis, o rachetă Wilson și o minge semnată, prezentându-le ca pe două simboluri cu valoare afectivă și sportivă. Momentul a atras atenția urmăritorilor, fiind vorba despre o interacțiune între două personalități cunoscute din România.

Simona Halep, cadou-surpriză pentru Cătălin Botezatu

Designerul a vorbit deschis despre admirația pe care o are față de Simona Halep, subliniind că gestul ei l-a impresionat. În mesajul publicat online, Botezatu și-a exprimat aprecierea pentru sportivă și pentru modul în care aceasta a reprezentat România în competițiile internaționale.

„Am primit de la Simona Halep această rachetă superbă. Pe lângă că e un dar minunat, eu o ador pe Simona. Uitați-vă mi-a trimis și o minge de tenis semnată. Nu mai vorbim de ce a făcut ea prin acest cadou, acest dar minunat. Simona te iubesc, te ador de când te-ai născut și pentru tot ce ai făcut pentru țara asta. Pentru mine ești un simbol, o divă, ești o adevărată femeie care a știut întotdeauna sa spună lucrurilor pe nume și cu care noi noi ne-am mândrit. O femeie demnă și te pot lauda ore întregi”, a postat Cătălin Botezatu pe pagina sa de Instagram.

Ce a primit creatorul de modă

Deși cadoul are o valoare sentimentală pentru el, Botezatu a decis să îl ofere mai departe. Racheta va ajunge la Ayan, finul său, un copil care practică tenisul și care o admiră pe Simona Halep. Designerul a povestit că băiatul a văzut-o recent pe sportivă la un eveniment din Târgu Mureș, însă nu a avut curajul să se apropie de ea, fiind copleșit de emoție.

„Ceea ce vreau sa spun este că ai făcut fericit un băiețel care te-a văzut acum câteva zile la o manifestare la Târgu Mureș. Este tenismen, i-a fost rușine să vină la tine, este finul meu și pentru că este finul meu și îl iubesc o să îi dăruiesc lui această rachetă. Este vorba de Ayan. Sper că nu te superi. Pentru el însemnă foarte mult. A spus că atunci când te-a văzut a început să tremure și că și-ar fi dorit foarte mult să dea o minge cu tine pentru că am înțeles că au fost aleși anumiți copii. Asta nu contează, m-am gândit ca ar fi cel mai frumos cadou pe care pot să îl fac prin tine și datorită ție, unui băiețel drag mie. Încă odată îți mulțumesc și cred ca va pune cu siguranță această rachetă undeva ca un super-trofeu așa cum și tu ai adus numai trofee țării noastre. Tu esti pentru mine number one, este o femeie cu care o națiune se laudă și se va lăuda mulți, mulți ani de zile de aici înainte. Încă odată îți mulțumesc Simona Halep!”, a transmis Cătălin Botezatu.

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