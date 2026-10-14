Cum arată fiica lui Nick de la N&D, la 19 ani! Andreea îi calcă pe urme tatălui său și vrea să cucerească scena

Cum arată fiica lui Nick de la N&D, la 19 ani! Andreea îi calcă pe urme tatălui său și vrea să cucerească scena
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Nick și Andreea/ sursa foto: colaj CANCAN
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Nick de la N&D are o fiică în vârstă de 19 ani. Andreea îi calcă deja pe urme tatălui său, construindu-și o carieră muzicală impresionantă. Mai mult decât atât, și-a creat o comunitate numeroasă în mediul online.

Nicolae Marin, cunoscut drept Nick de la N&D, a devenit celebru în anii 2000, atunci când colabora cu Delia. Piesele lor răsună și astăzi la evenimente, însă pare că fiica sa, Andreea, îl depășește. La doar 19 ani, tânăra este hotărâtă să pășească în lumea muzicală, călcând astfel pe urmele tatălui său. Numai că are și alte aspirații. Este pasionată și de social media, așa că și-a creat o comunitate impresionantă, ba chiar se ocupă și de conturile lui Nick, iar din cifrele de pe pagină, pare că se descurcă de minune. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată fiica lui Nick de la N&D, la 19 ani

Cu părul șaten, naturală și finuță, Andreea Marin, fiica lui Nick, este o prezență simplă, dar puternică. Tânăra în vârstă de 19 ani are ambiții mari. Pasionată de mică de muzică, insuflată de la tatăl ei, acum își croiește propriul drum.

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Aceasta vrea să își înceapă cariera muzicală. Fiind deja DJ, vrea să cucerească marile scene. În urmă cu câțiva ani, ea a dezvăluit că este preocupată și de make-up, însă mai presus de orice este muzica.

„Pot să zic că asta este un hobby de-al meu, de când sunt mică. Îmi place foarte, foarte mult să editez și să filmez. Nu știu, cred că m-am născut cu chestia asta, habar n-am, dar nu vreau neapărat să zic că vreau să urmez doar drumul ăsta. Am foarte multe pasiuni, și make-up ul, și dansul, și cântatul. Oamenii nu prea știu că mie îmi place să cânt pentru că nu mi-am afișat chestia asta”, a spus în urmă cu ceva timp pentru ciao.ro

Andreea, Nick și Cătălina/ sursa foto: social media

Andreea, Nick și Cătălina/ sursa foto: social media

Andreea îi gestionează conturile tatălui său

Pe lângă muzică, Andreea are și alte ocupații. Încă de acum câțiva ani, ea a recunoscut că îi gestionează conturile de socializare ale tatălui său. El are 34 de mii de urmăritori, ceea ce înseamnă că fiica lui Nick își face treaba de minune.

„Managerul lui nu sunt eu! Știm cu toții că e Marius Chină! Dar eu îi manageriez conturile de Instagram, TikTok, acolo, că el uită, zice, «Lasă că postez mâine!». Plătește bine rău! Mai ales la concerte, că eu sunt și DJ-iță”, a mai adăugat ea pentru sursa citată.

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Cum arată viața lui Nick de la N&D astăzi. Artistul umple cluburile cu show-ul său nostalgic din anii 2000

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