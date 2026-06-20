Nick, dezvăluiri neștiute despre începuturile trupei N&D. Cum a fost cooptată Delia Matache: „A zis că, de fapt, cântă la flaut și nu știe dacă are aptitudini vocale”

Nick face dezvăluiri din culisele începuturilor proiectului N&D, povestind cum s-a pus baza uneia dintre cele mai cunoscute trupe din anii ’90 și cum a evoluat totul în timp. Artistul rememorează și momentul în care Delia a ajuns în proiect, dar și atmosfera din primele sesiuni de înregistrări care au marcat apariția hiturilor ce au făcut istorie. Declarațiile au fost făcute în cadrul emsiunii CANCAN EXCLUSIV, unde Nick a vorbit deschis despre începuturile sale în muzică și formarea trupei.

Delia a fost una dintre fetele care au ajuns în proiectul N&D în perioada de început, într-un moment în care trupa lucra cu mai multe voci feminine pentru înregistrări. Norocul a făcut ca Nick și Cătălina să ajungă chiar în clasa Deliei, la Liceul Dinu Lipatti. Deși Delia spunea atunci că se descurcă mai bine la flaut și nu era sigură de vocea ei, a acceptat să încerce. Nick i-a ascultat vocea pe holul liceului și i-a propus să dea o probă, moment care a deschis drumul către primele înregistrări din acea perioadă. Emisiunea integrală poate fi urmărită duminică, 21 iunie, începând cu ora 18.00, pe canalul de YouTube CANCAN.

„Trupa N&D avea mai multe fete. Delia a fost luată”

Nick: Bazele proiectului N&D s-au pus în 1993. Era „NND”, nu „N&D”, era altceva. Primul clip oficial a fost în 1999. Au trecut 27 de ani. Asta nu înseamnă că atunci m-am apucat de muzică sau că atunci am intrat în showbiz. De acolo a plecat ideea. Eram cu doi băieți, Nicu și Dan, de aici vine și numele N&D. Am făcut o trupă și am apărut pe prima compilație de rap românesc.

CANCAN: Când a venit Delia?

Nick: Când a venit? Nu a venit niciodată! Delia a fost luată. Delia a fost luată dintr-un liceu și băgată în „borcan”. În borcanul unde tragem voci. Așa se numea camera aia.

CANCAN: Cum ai simțit să te oprești la ea dintre atâtea fete?

Nick: Nu m-am oprit la ea. S-a întâmplat să fie așa. Trupa N&D avea mai multe fete, să ne înțelegem. Ea a fost una dintre solistele proiectului care, se pare, a ieșit mai mult în evidență. Asta este o altă poveste. Proiectul acesta exista dinainte și a existat și după. Am mers cu Cătălina prin liceu. Am intrat într-o clasă, la liceul Dinu Lipatti.

Cătălina: Am vorbit cu doamna directoare și ne-a dat voie să mergem prin clase. Parcă Delia avea oră de istorie. Cred că franceză. Am intrat în clasă și am întrebat cine vrea să cânte, iar Delia a ridicat două degete. Era puțin emoționată. Au fost două fete, de fapt, care au ridicat mâna. Ea a zis că, de fapt, cântă la flaut și că nu știe dacă are aptitudini vocale. I-am spus: „Hai să încercăm!”. Și așa a fost.

Nick: Am ascultat-o pe holul liceului, iar după aceea am băgat-o în „borcan”. Camera în care tragi voci se numește „borcan”. Am băgat-o acolo și după am scos-o la vânzare. (râde) Și am scos hitul. Da, da.

Succesul trupei a făcut istorie în muzica românească, piesele lor devenind rapid hiturile care au marcat generații întregi. Deși anii au trecut, proiectul rămâne unul de referință, iar Nick continuă să fie la fel de activ și pasionat de ceea ce face. Din când în când, el și Delia se mai reunesc pentru concerte speciale, spre bucuria anilor ’90 și începuturile unei povești muzicale devenite emblemă.

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