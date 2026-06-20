Acasă » Exclusiv » Nick, dezvăluiri neștiute despre începuturile trupei N&D. Cum a fost cooptată Delia Matache: „A zis că, de fapt, cântă la flaut și nu știe dacă are aptitudini vocale”

Nick, dezvăluiri neștiute despre începuturile trupei N&D. Cum a fost cooptată Delia Matache: „A zis că, de fapt, cântă la flaut și nu știe dacă are aptitudini vocale”

De: roxana tudorescu 20/06/2026 | 18:37
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Nick face dezvăluiri din culisele începuturilor proiectului N&D, povestind cum s-a pus baza uneia dintre cele mai cunoscute trupe din anii ’90 și cum a evoluat totul în timp. Artistul rememorează și momentul în care Delia a ajuns în proiect, dar și atmosfera din primele sesiuni de înregistrări care au marcat apariția hiturilor ce au făcut istorie. Declarațiile au fost făcute în cadrul emsiunii CANCAN EXCLUSIV, unde Nick a vorbit deschis despre începuturile sale în muzică și formarea trupei. 

Delia a fost una dintre fetele care au ajuns în proiectul N&D în perioada de început, într-un moment în care trupa lucra cu mai multe voci feminine pentru înregistrări. Norocul a făcut ca Nick și Cătălina să ajungă chiar în clasa Deliei, la Liceul Dinu Lipatti. Deși Delia spunea atunci că se descurcă mai bine la flaut și nu era sigură de vocea ei, a acceptat să încerce. Nick i-a ascultat vocea pe holul liceului și i-a propus să dea o probă, moment care a deschis drumul către primele înregistrări din acea perioadă. Emisiunea integrală poate fi urmărită duminică, 21 iunie, începând cu ora 18.00, pe canalul de YouTube CANCAN.

„Trupa N&D avea mai multe fete. Delia a fost luată”

Nick: Bazele proiectului N&D s-au pus în 1993. Era „NND”, nu „N&D”, era altceva. Primul clip oficial a fost în 1999. Au trecut 27 de ani. Asta nu înseamnă că atunci m-am apucat de muzică sau că atunci am intrat în showbiz. De acolo a plecat ideea. Eram cu doi băieți, Nicu și Dan, de aici vine și numele N&D. Am făcut o trupă și am apărut pe prima compilație de rap românesc.

CANCAN: Când a venit Delia?

Nick: Când a venit? Nu a venit niciodată! Delia a fost luată. Delia a fost luată dintr-un liceu și băgată în „borcan”. În borcanul unde tragem voci. Așa se numea camera aia.

Trupa care a făcut istorie timp de peste două decenii
„Delia nu era sigură de vocea ei”

CANCAN: Cum ai simțit să te oprești la ea dintre atâtea fete?

Nick: Nu m-am oprit la ea. S-a întâmplat să fie așa. Trupa N&D avea mai multe fete, să ne înțelegem. Ea a fost una dintre solistele proiectului care, se pare, a ieșit mai mult în evidență. Asta este o altă poveste. Proiectul acesta exista dinainte și a existat și după. Am mers cu Cătălina prin liceu. Am intrat într-o clasă, la liceul Dinu Lipatti.

Cătălina: Am vorbit cu doamna directoare și ne-a dat voie să mergem prin clase. Parcă Delia avea oră de istorie. Cred că franceză. Am intrat în clasă și am întrebat cine vrea să cânte, iar Delia a ridicat două degete. Era puțin emoționată. Au fost două fete, de fapt, care au ridicat mâna. Ea a zis că, de fapt, cântă la flaut și că nu știe dacă are aptitudini vocale. I-am spus: „Hai să încercăm!”. Și așa a fost.

Nick: Am ascultat-o pe holul liceului, iar după aceea am băgat-o în „borcan”. Camera în care tragi voci se numește „borcan”. Am băgat-o acolo și după am scos-o la vânzare. (râde) Și am scos hitul. Da, da.

Succesul trupei a făcut istorie în muzica românească, piesele lor devenind rapid hiturile care au marcat generații întregi. Deși anii au trecut, proiectul rămâne unul de referință, iar Nick continuă să fie la fel de activ și pasionat de ceea ce face. Din când în când, el și Delia se mai reunesc pentru concerte speciale, spre bucuria anilor ’90 și începuturile unei povești muzicale devenite emblemă.

NU RATA: VIDEO | Delia, semnal de alarmă despre violență și bullying! Scene înfiorătoare la Târgu Jiu

CITEȘTE ȘI: Fostul coleg al Deliei din trupa „N&D” arată senzaţional după ce a slăbit peste 20 de kilograme! Nick: „Ajunsesem să nu mai pot să mă aplec să mă leg la bocanci”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Florin Ristei și antrenoarea brunețică au bifat prima vacanță în doi. După ce CANCAN i-a prins împreună, vedeta de la Neatza și-a asumat public relația
Exclusiv
Florin Ristei și antrenoarea brunețică au bifat prima vacanță în doi. După ce CANCAN i-a prins împreună, vedeta…
E logodită de 5 ani, dar blonda lui Scărlătescu a pus nunta pe pauză: „Singurul lucru pe care nu îl accept este infidelitatea”
Exclusiv
E logodită de 5 ani, dar blonda lui Scărlătescu a pus nunta pe pauză: „Singurul lucru pe care…
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Mediafax
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe...
Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Cine face parte din echipa de conducere propusă de premierul demis
Gandul.ro
Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Cine face...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după...
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un teren cumpărat cu doar 3.000 de lei când era edil
Adevarul
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un...
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
Digi24
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși...
Noua OBSESIE în turism: hotelul nu mai e suficient
Mediafax
Noua OBSESIE în turism: hotelul nu mai e suficient
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
Click.ro
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au...
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”
Digi 24
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un...
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor.ro
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Cine face parte din echipa de conducere propusă de premierul demis
Gandul.ro
Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Cine face parte din...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Motivul neașteptat pentru care Vlăduța Lupău și-a întrerupt concertul de la Rovinari: ”O să ...
Motivul neașteptat pentru care Vlăduța Lupău și-a întrerupt concertul de la Rovinari: ”O să țin minte spectacolul ăsta”
Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul morții lui Ece Irtem. De ce ar fi murit actrița, de fapt
Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul morții lui Ece Irtem. De ce ar fi murit actrița, de fapt
Divorț-șoc în showbiz! Și-au spus ADIO după 8 ani de căsnicie
Divorț-șoc în showbiz! Și-au spus ADIO după 8 ani de căsnicie
Marian Godină a făcut dezvăluirea despre Olga Barcari, după finala Survivor 2026: ”La intrare, ...
Marian Godină a făcut dezvăluirea despre Olga Barcari, după finala Survivor 2026: ”La intrare, mi-a lăsat o impresie destul de proastă”
TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 33 de secunde!
TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 33 de secunde!
Bănuind că îi dispar bani din casă, un român de 62 de ani din Gherla a montat camere de supraveghere ...
Bănuind că îi dispar bani din casă, un român de 62 de ani din Gherla a montat camere de supraveghere în toată locuința. Când s-a uitat pe imagini, a rămas perplex: Cine îi fura banii, de fapt
Vezi toate știrile