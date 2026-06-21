Ce nu s-a văzut la Power Couple! Strategia bizară la care a apelat soția, ca să-l poată controla pe Nick de la N&D: „Mă măcina!”

Gelozia i-a dat mari bătăi de cap Cătălinei, soția lui Nick NND. Aceasta a recunoscut că, la un moment dat, ajunsese să recurgă la tot felul de strategii pentru a-și liniști temerile. De la scenarii construite în minte până la gesturi care l-au lăsat fără cuvinte pe artist, Cătălina spune că a traversat o perioadă în care suspiciunile îi controlau viața. Se îmbolnăvise de gelozie. Cum a reacționat Nick și ce a făcut-o să renunțe la această „luptă” cu gelozia, aflați Duminică, de la ora 18:00, în cadrul emsiunii CANCAN EXCLUSIV.

Puțini artiști se pot lăuda cu o poveste de dragoste atât de longevivă. Nick NND și soția sa, Cătălina, sunt împreună de peste 20 de ani și au construit, pas cu pas, o relație care a rezistat testului timpului. Deși viața de artist vine la pachet cu admiratoare, concerte și perioade petrecute departe de casă, cei doi au reușit să depășească momentele dificile și să rămână unul lângă celălalt. Însă, la un moment dat, gelozia Cătălinei a ajuns să pună la încercare echilibrul cuplului. Emisiunea integrală poate fi urmărită duminică, 21 iunie, începând cu ora 18.00, pe canalul de YouTube CANCAN.

„Devenisem bolnavă de gelozie. Este o boală, este groaznic.”

CANCAN: Cum a fost cu gelozia, Cătă?

Cătălina: Devenisem bolnavă de gelozie. Este o boală, este groaznic.

CANCAN: Și ce făceai?

Cătălina: Păi, îți dau un exemplu. Refuzasem să mai merg la concerte cu el pentru că, la un concert la Timișoara, au venit două domnișoare atât de frumoase că picai și l-au întrebat la ce cameră stă. Mie mi s-a părut… mamă! Îți dai seama că el le-a refuzat, pentru că eu eram acolo. Dar dacă nu eram eu acolo, ce se întâmpla? Erau frumoase rău. Și atunci am înțeles că mai bine stau acasă. Ce nu știu nu mă afectează. Doar că nu mergeam la concerte, dar când se întorcea el începeau scenariile. Îl pândeam noaptea, în somn, să văd dacă face vreo gesticulație, pentru că auzisem eu că bărbații în somn spun totul. Evident, nu dormeam, iar a doua zi îl întrebam: „De ce ai râs în somn?”. El zicea că nu știe, iar eu îi spuneam: „Sigur ai visat tu ceva!”.

CANCAN: Dar îi umblai în telefon, îi citeai mesajele, scrisorile și așa mai departe?

Cătălina: Măi, astea sunt minore. Îi făceam bagajul și aruncam prezervative pe acolo. Eram bolnavă.

CANCAN: Tu i le puneai în geamantan?

Nick: Da, măi, la mișto. Nu ai înțeles? Ca să prind eu că ea știe.

CANCAN: Și tu le vedeai, Nick?

Nick: Da, da. Și le foloseam!

Cătălina: Nu le puneam în ideea aceea, să îl controlez. Ziceam că, dacă se întâmplă să mai vină și vreo domnișoară la el, atunci… măcar…

Nick: Măcar să nu avem și alți moștenitori.

„Am observat câte filme își făcea la Power Couple”

CANCAN: Și tu le vedeai și ziceai: „Ce sunt astea aici? Cine mi le-a pus?”

Nick: Da, da. „De unde sunt aceste balonașe?”

Cătălina: Oricum, mi-am dat seama că este o boală. Nu puteam să mai scap.

CANCAN: Cam cât a durat perioada asta?

Cătălina: Cam șapte-opt luni. Până când mama mi-a zis că așa nu pot să trăiesc.

CANCAN: Și ce ai făcut?

Cătălina: Am avut o discuție cu el și i-am zis așa: „Nu pot concura cu un milion sau două milioane de femei niciodată.”

Nick: Să nu exagerăm, totuși.

Cătălina: Ce să nu exagerăm, mă?

Nick: Dacă sunt nouă femei pe cap de bărbat, hai să exagerăm.

Cătălina: I-am zis că nu am cum să concurez. Era foarte obositor pentru mine. Mă măcina. Și i-am spus: „Dacă mă apreciezi așa cum sunt eu și mă vrei, bine. Dacă nu… tu ai de pierdut.”

Nick: Știi când mi-am dat seama câte filme își făcea? Când am observat câte filme își făcea la Power Couple.

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