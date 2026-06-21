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Locul unde Ana Morodan și-a găsit liniștea, după ce s-a retras din viața publică. Influencerița, surprinsă rar în această ipostază

De: Elisa Tîrgovățu 21/06/2026 | 18:11
Locul unde Ana Morodan și-a găsit liniștea, după ce s-a retras din viața publică. Influencerița, surprinsă rar în această ipostază
Locul inedit unde Ana Morodan își găsește liniștea. Influencerița, surprinsă rar în această ipostază / Sursa foto: Social media
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În ultima perioadă, Ana Morodan a ales să se retragă din atenția publică pentru a se ocupa de starea sa de sănătate. După ce a transmis că are nevoie de timp pentru recuperare și echilibru personal, aceasta și-a îndreptat atenția către aspectele importante ale vieții sale, inclusiv către latura spirituală, fiind surprinsă recent într-un lăcaș de cult. Schimbarea a fost remarcată de admiratorii săi, care nu erau obișnuiți să o vadă într-o astfel de ipostază.

Vedeta a anunțat recent că își suspendă activitatea pentru o perioadă nedeterminată, pe fondul unor probleme de sănătate. Ea a subliniat că nu poate estima când va reveni, deoarece are nevoie să se concentreze pe propria recuperare și pe starea ei generală.

Ana Morodan și-a găsit liniștea la biserică

Ana Morodan a fost recent surprinsă într-un cadru mai puțin obișnuit pentru ea. Vedeta a mers la biserică, un loc pe care nu îl asociază în mod normal cu aparițiile sale publice. Gestul a atras atenția fanilor, mai ales că nu a mai fost văzută în astfel de contexte și nici nu a împărtășit anterior imagini din astfel de momente. Într-o etapă mai sensibilă a vieții sale, pare să își caute echilibrul și liniștea interioară în spații de reculegere și reflecție.

Ana Morodan a transmis recent un mesaj cu subînțeles, după vizita la biserică, în care a lăsat să se înțeleagă că nu a mers acolo pentru a cere ceva anume, ci mai degrabă într-un alt tip de stare interioară, de reflecție sau liniște personală.

„În mod normal, nu fac frondă cu acțiuni de acest fel, dar acum simt să postez asta, doar așa, ca să știm că inclusiv „vrăjitoarele” se închină lui Dumnezeu. Nope, n-am venit să cer nimic”, a scris Ana Morodan, pe Instagram.

Sursa foto: Social media

Influencerița a sărit în apărarea unei prietene

Ana Morodan a recunoscut în repetate rânduri că nu este afectată de comentariile negative. În schimb, lucrurile stau complet diferit când vine vorba de cei apropiați.

Vedeta a sărit în apărarea unei prietene, după ce a primit un comentariu negativ legat de aspectul fizic. Bruneta a precizat că îi apără pe toți cei apropiați, indiferent de critici.

„Cu oamenii mei când aveți ceva legat și cu oamenii mei, pentru asta, mie îmi pleacă creierașul (…) Cum o fi oare să i se zică prietenei tale: că > (…) Eu nu pot să înțeleg (…)

Aveți o școală în voi pe ipocrizie superbă. Și ăștia care aveți senzația că noi dacă suntem persoane publice, viața noastră e perfectă sau nu avem și noi probleme, certuri, scandaluri”, a spus Ana Morodan, pe Instagram.

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