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Ana Morodan, probleme grave de sănătate! Vedeta ar putea avea nevoie de un rinichi

De: Anca Chihaie 05/06/2026 | 11:00
Ana Morodan, probleme grave de sănătate! Vedeta ar putea avea nevoie de un rinichi
Ana Morodan se retrage din online/ sursa foto: social media
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Ana Morodan traversează o perioadă complicată din punct de vedere medical, potrivit informațiilor apărute recent în spațiul public. Influencerița a ales să vorbească deschis despre starea ei de sănătate, într-un context în care se confruntă cu o afecțiune renală serioasă, descrisă de aceasta drept o problemă denumită „kidney collapse”, termen folosit în mod informal pentru a indica o disfuncție severă a rinichilor.

Situația medicală a devenit subiect de interes după ce vedeta a început să împărtășească pe rețelele de socializare detalii legate de dificultățile prin care trece. Deși, în mod obișnuit, preferă să își păstreze viața personală departe de expunerea publică în ceea ce privește aspectele sensibile, de această dată a decis să nu ascundă procesul prin care trece și să îl împărtășească într-un mod transparent cu comunitatea sa online. Decizia vine pe fondul unei perioade marcate de epuizare fizică și psihică, pe care chiar ea o leagă de ritmul intens de muncă din ultimii ani.

Ana Morodan are probleme de sănătate!

În evoluția situației medicale, au apărut îngrijorări suplimentare legate de posibilele complicații ale afecțiunii. Printre acestea se numără și scenariul în care, pe termen nedefinit, ar putea fi necesară o intervenție medicală majoră, inclusiv posibilitatea unui transplant renal. Informația a fost discutată în contextul unor interacțiuni cu urmăritorii săi, unde vedeta a lăsat să se înțeleagă că ia în calcul toate variantele medicale, fără a dramatiza însă evoluția actuală a bolii.

”Eu numai zic să vă pregătiți, că dacă îmi trebuie un rinichi, careva trebuie să se ofere. Să vă văd atunci. Dar până atunci, așa cum ziceți despre mine că doar una e Ana Morodan, vă rog să ziceți și despre voi”, a declarat Ana Morodan.

În paralel cu problemele de sănătate, Ana Morodan a transmis că traversează o perioadă de reevaluare personală și profesională. Ea a asociat declinul stării sale fizice cu suprasolicitarea acumulată în timp, menționând că ritmul intens de lucru și presiunea constantă au contribuit la epuizarea generală. Această perspectivă a determinat-o să ia în considerare o pauză de la unele proiecte profesionale, cu scopul de a-și prioritiza recuperarea și stabilizarea stării de sănătate.

În ultimele luni, influencerița a resimțit o oboseală persistentă, atât la nivel fizic, cât și mental, ceea ce a afectat semnificativ capacitatea de a se concentra asupra activităților cotidiene și profesionale. Această perioadă a fost descrisă ca una în care limitele personale au fost testate, iar efectele stilului de viață alert au devenit din ce în ce mai evidente.

VEZI ȘI: Ana Morodan se retrage din online! Mesajul îngrijorător transmis de ”contesa digitală”

Vedeta din România care a avut relații cu doi bărbați în același timp: „Am 42 de ani”

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