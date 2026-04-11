Vedeta din România care a avut relații cu doi bărbați în același timp: „Am 42 de ani”

Ana Morodan, cunoscută publicului drept „Contesa Digitală”, a revenit recent în atenția publicului printr-o apariție în podcastul moderat de actrița Ioana Ginghină. Discuția dintre cele două a fost una deschisă, relaxată și presărată cu subiecte personale, atingând inclusiv teme legate de viața sentimentală și experiențele din relații.

În cadrul conversației, Ana Morodan a vorbit despre parcursul său emoțional și despre modul în care a gestionat perioadele diferite ale vieții sale amoroase. Influencerița a subliniat că, de-a lungul timpului, a avut atât relații de lungă durată, cât și intervale în care a fost singură pentru perioade extinse, alegând să se concentreze pe dezvoltarea personală și pe viața profesională.

Ana Morodan a avut două relații în același timp?

Discuția a luat o turnură mai personală atunci când s-a ajuns la subiectul relațiilor afective complexe. În cadrul dialogului, Ana Morodan a confirmat că a trecut printr-o experiență în care a avut, la un moment dat, legături romantice cu două persoane în aceeași perioadă, fără a intra în detalii explicite despre dinamica acestor relații.

Ioana Ginghină: Ai avut relații cu doi bărbați în același timp? Nu în același timp în pat, în același timp în…? Ana Morodan: Și, și. Ioana Ginghină: A, uite că n-am vorbit de asta… Păi, ia, povestește-ne. Ana Morodan: Ioana, am 42 de ani și ți-am mai spus: am fost și în relații foarte lungi și am fost și foarte mult timp singură. Foarte mult timp fără relație. Ioana Ginghină: Da mă, și eu am fost singură, și eu am avut oferte asta de care zici tu și nu am avut curaj, deși eram sigură și, cumva, i-am și zis psihologului: „Acum ar fi momentul să fac, dar nu am putut.”

Ioana Ginghină a reacționat la confesiunile invitatei sale prin împărtășirea unei perspective personale, menționând că și ea a fost pusă în situația de a primi propuneri similare de-a lungul timpului. Actrița a explicat că, deși a fost curioasă la nivel teoretic și a analizat ideea inclusiv din punct de vedere psihologic, nu a ales să experimenteze o astfel de situație, invocând lipsa de curaj sau de disponibilitate la momentul respectiv.

