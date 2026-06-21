Larisa Popa și-a etalat ”investiția” în fața lui Mahmut Orhan. Fosta mână dreaptă a lui Pescobar s-a tunat și a impresionat!

A fost distracție colosală pe litoral în weekendul acesta, după ce, cel mai viral DJ al momentului, Mahmut Orhan, a făcut un show de senzație la Nuba, în Mamaia. Toată crema țării a fost prezentă, iar vedetele din showbiz s-au dichisit și parfumat și au ieșit la distracție pe ritmuri de house, genul muzical care l-a transformat pe DJ Mahmut Orhan într-un fenomen al momentului. CANCAN.RO a fost, ca de fiecare dată, prezent la eveniment și vă oferă imagini în exclusivitate cu divele și milionarii din showbiz care s-au distrat pe muzica celebrului DJ. Printre cei prezenți s-a numărat și Larisa Popa, fosta manageră a lui Pescobar care și-a scos noua investiție în lume.

Larisa Popa a devenit cunoscută în peisajul monden autohton după ce a lucrat la Taverna Racilor și a fost mult timp mâna dreaptă a lui Pescobar. Ulterior, tânăra s-a detașat de această imagine, și-a dat demisia, dar a rămas în continuare o adeptă a evenimentelor exclusiviste, astfel că este nelipsită de la petrecerile cu ștaif din Capitală sau de pe litoral. De această dată, Larisa a semnat condica la Nuba, acolo unde a avut loc petrecerea momentului. Spunem asta pentru că Mahmut Orhan a întreținut atmosfera, iar petrecăreții s-au distrat până dimineața.

Larisa Popa și-a scos „investiția” la Nuba

Unul dintre cei mai apreciați Dj ai lumii a făcut super-show la Nuba, pe litoral, iar vedetele din showbiz s-au strâns rând pe rând (n.r. rămâneți pe poziții căci avem multe imagini de la petrecere) să se distreze pe ritmurile muzicii sale. Printre ele se numără și Larisa Popa, proaspăt „scoasă” din sala de operații. Șatena s-a tunat și a impresionat!

Fosta manageră a patronului de la Taverna Racilor este pusă pe fapte mari. Și-a mărit posteriorul, optând recent pentru un BBL și, ca rezultatul să fie și mai impresionant, și-a subțiat și talia. Cel mai probabil, tânăra a scos o sumă impresionantă din buzunar, însă rezultatul este pe măsură. Îmbrăcată într-o rochie nude, extra mulată și decoltată, Larisa nu avea cum să treacă neobservată. Tânăra și-a făcut apariția încrezătoare și, cu toate că avea tocuri de 12 cm, mersul era apăsat și sigur, semn că Larisa se simte foarte bine în pielea ei de când cu intervențiile.

Fosta manageră a lui Pescobar a întors toate privirile

Rochia nude și super mulată îi scotea în evidență atuurile cu care a înzestrat-o Mama Natură, și a perfecționat-o medicul estetician. Și, acum că are talie de viespe, ne întrebăm, Larisa s-o atins de sărmăluțele lui Mahmut Orhan? (vezi aici detalii).

Rămâne un mister. Cert este însă că, șatena a făcut ravagii la Nuba, lucru pe care, cu siguranță și l-a dorit. Dar nu ne credeți pe cuvând, cel mai bine, accesați galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție și convingeți-vă singuri.

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