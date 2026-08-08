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Dan Frînculescu, singur pe șezlong, dar n-a ratat nimic în jur. Cine i-a făcut cu ochiul la piscină

De: Adrian Vâlceanu 08/08/2026 | 07:50
Dan Frînculescu, singur pe șezlong, dar n-a ratat nimic în jur. Cine i-a făcut cu ochiul la piscină
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Secretul cunoscutului stand-up-ist român Dan Frînculescu a fost dezvăluit. Nu, nu e vorba de torso-ul său vânjos, ci de modul în care își face încărcarea cu inspirație umoristică: la soare! CANCAN.RO l-a surprins pe Frînculescu la piscină, de unul singur, dar cu ochii pe… furnicuțe. Cine i-a făcut cu ochiul? 

Harnic ca o furnicuță! Așa ar putea fi descris Dan Frînculescu, fost om de agenție, deținătorul celui mai „spurcat” umor din România și mereu un tip inteligent. Dan Frînculescu e portretul umoristului la midlife crisis. Ce faci când ai făcut tot ce se putea face în materie de comedie? Treci pe mânuță. Mai precis, te bagă Denise Rifai sub masă (ce ironic, nu? 😀), îți tragi pe mână o mănușă roz cu dinți și începi să faci poante pe context politic, social, cât mai trăznite și mai virale. 

Dan Frînculescu, singur pe șezlong, dar n-a ratat nimic în jur

Pentru că se pare că însuși Frînculescu este furnicuța „Blană” de la emisiunea lui Denise Rifai, iar cealaltă furnicuță este Emanuel Bighe. În consecință, Frînculescu e mai nou un bărbat care trăiește din făcut ceva cu mâna. Nu se știe cum a decurs interviul de angajare ca furnicuța „Blană”, dar probabil Denise i-a zis: „Dane, ia clempăne așa din mână. Wow! Ești angajat!”.

Ce face Frînculescu la piscină? Probabil s-a dus să-și spele păcatele pe care și le face singur, pe scenă la The Fool și alte cluburi de stand-up comedy. Îi place să facă stand-up, de aceea e greu de explicat că a acceptat un job ca furnicuță la Denise Rifai, unde în platou stă în genunchi, sau pe burtă.

Furnicuța „Blană”, identitatea secretă a lui Frînculescu

Frînculescu poartă un șort negru cu șiret alb, șiret probabil împrumutat de la o pereche de adidași. Se vede că e obosit, după activitatea nocturnă din platou. Se destinde (la propriu) sub soarele prietenos, matinal. Dar nu foarte mult, pentru că intră imediat în acțiune. O simpatică brunetă îi trece prin cadru, o urmărește cu obiectivul, își formulează probabil în minte câteva glumițe cu care să „rupă gheața” în caz că se înfiripează ceva. Momentul trece, Frînculescu revine la încărcarea solară. Are nevoie de multă vitamina D, pentru că la Furnicuțe face glume cu mult os, și mai puțină carne, cum îi place lui de obicei să facă. Așa e în televiziune. Nu e ca pe scenă la The Fool.

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