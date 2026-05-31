S-a aflat cel mai bine păzit secret de la Antena 1! Ce vedete se ascund, de fapt, în spatele “Furnicuțelor” lui Denise Rifai

Noua emisiune „Furnicuțele”, de la Antena 1, a stârnit deja curiozitatea telespectatorilor nu doar prin formatul inedit, ci și prin apariția a două personaje misterioase, a căror identitate nu a fost dezvăluită oficial. Dacă producătorii au păstrat secretul până acum, CANCAN.RO a aflat cine se ascunde în spatele personajelor care fac deliciul publicului și vă prezintă, în exclusivitate, numele celor două vedete. Cine sunt, de fapt, cei doi și cum au ajuns să fie partenerii de năzbâtii ai prezentatoarei de la Antena 1?

Denise Rifai și „Furnicuțele” formează unul dintre cele mai savuroase trio-uri de pe micul ecran. Între prezentatoare și cele două personaje misterioase există o relație plină de tachinări, glume și replici spontane, care dau culoare fiecărei ediții. Deși identitatea „Furnicuțelor” este ținută încă la secret, chimia dintre ele și Denise Rifai nu poate fi ignorată.

Misterul „Furnicuțelor” a fost elucidat!

De la prima lor apariție pe micile ecrane, „Furnicuțele” au reușit să atragă imediat simpatia publicului, dar și o mare doză de curiozitate. Deși apar constant în emisiunea Denisei Rifai, telespectatorii s-au întrebat în repetate rânduri cine se află, de fapt, în spatele personajelor „Scama” și „Blana”.

Scamă și Blană sunt Emanuel Bighe și Dan Frînculescu!

De-a lungul timpului au circulat mai multe variante și nume vehiculate în spațiul public, însă misterul a fost bine păstrat până acum. CANCAN dezvăluie în premieră identitatea celor două „Furnicuțe”: „Scamă” este Emanuel Bighe, iar „Blană” este Dan Frînculescu.

Emanuel Bighe este un actor și comediant român cunoscut mai ales din zona de stand-up și improvizație, dar și din teatru. A devenit vizibil publicului larg după participarea la emisiunea „iUmor”, unde a fost finalist și a fost remarcat pentru momentele de stand-up bine construite și naturalețe pe scenă.

Dan Frânculescu este un comedian român și om de publicitate, cu peste 10 ani de experiență în agenții de advertising, unde a lucrat pentru branduri mari și a câștigat premii internaționale. A început ulterior să facă stand-up și scriere de comedie, fiind activ pe scena de cluburi și proiecte de umor din țară.

