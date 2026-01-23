Acasă » Știri » Nick și Cătălina de la Power Couple au făcut anunțul despre divorț: ”Ne certam toată ziua”

De: Anca Chihaie 23/01/2026 | 09:09
NiCK, cunoscutul artist din trupa NND, și soția sa, Cătălina, au surprins publicul cu detalii mai puțin cunoscute despre relația lor de peste trei decenii. Deși în ochii multora formează un cuplu solid, cu o poveste de dragoste care pare desprinsă din filme, realitatea din spatele ușilor închise a inclus și momente tensionate, îndoieli și perioade complicate, pe care cei doi au ales recent să le scoată la lumină.

Cei doi sunt împreună de aproximativ 33 de ani, o performanță rară în lumea mondenă, mai ales într-un domeniu precum cel artistic, unde presiunea, expunerea publică și programul haotic pot afecta serios viața de familie. Relația lor a început încă din copilărie, iar legătura formată atunci a evoluat și s-a maturizat odată cu ei. De-a lungul anilor, au trecut prin numeroase obstacole, însă au reușit de fiecare dată să meargă mai departe împreună.

Participarea la emisiunea „Power Couple” a fost, pentru NiCK și Cătălina, nu doar o provocare televizată, ci și un test al relației lor. Chiar dacă parcursul lor în competiție s-a încheiat rapid, fiind primul cuplu eliminat, experiența a scos la iveală dinamica lor de cuplu și modul în care funcționează împreună sub presiune. Apariția lor în cadrul emisiunii a atras atenția publicului tocmai prin naturalețea și sinceritatea de care au dat dovadă.

În cadrul unui joc care presupunea răspunsuri sincere despre viața de cuplu, a ieșit la iveală faptul că, la un moment dat, ideea divorțului a fost vehiculată frecvent în discuțiile lor. Nu a fost vorba despre un plan concret sau despre o dorință reală de separare, ci mai degrabă despre o perioadă tensionată, marcată de certuri dese și reacții impulsive.

„A fost o perioadă în carebăgam divorț în fiecare zi. De la chestii foarte mici. Ne certam toată ziua. Am avut eu o perioadă în care nu știu de ce spuneam așa. Nu a existat un motiv real. Așa mi s-a părut mie că trebuie să îl mai ațâț așa. La un moment dat, mi-a zis NiCK că se duce în univers și asta se va întâmpla și m-am speriat foarte tare și nu am mai zis”, a spus  Cătălina.

