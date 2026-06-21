Orașul din România cu cele mai multe baruri pe metru pătrat. Nu este București!

Există un oraș din România care a reușit să devină un adevărat fenomen atunci când vine vorba despre viața de noapte și numărul impresionant de localuri concentrate într-un spațiu restrâns. Deși mulți ar fi tentați să creadă că Bucureștiul ocupă primul loc la acest capitol, o analiză din teren indică faptul că un alt centru urban se remarcă printr-o densitate excepțională de baruri, pub-uri și cafenele.

Succesul acestui oraș nu este întâmplător. În ultimii ani, dezvoltarea accelerată a sectorului HoReCa, numărul mare de tineri și atmosfera vibrantă au contribuit la apariția unui ecosistem urban în care localurile se găsesc aproape la fiecare pas. În anumite zone, distanța dintre două baruri sau terase este de doar câțiva metri. Acesta este considerat drept un fenomen rar întâlnit în alte mari orașe ale țării.

Orașul cu cele mai multe baruri pe metru pătrat

Este vorba despre Cluj-Napoca, oraș care și-a construit o reputație solidă ca destinație preferată pentru studenți, turiști și amatorii de socializare. Specialiștii din domeniu consideră că municipiul are una dintre cele mai mari densități de localuri raportate la suprafață din România.

Cele mai reprezentative exemple sunt Strada Piezisă, din zona studențească Hașdeu, și Piața Muzeului. Aceste două zone concentrează un număr impresionant de baruri, restaurante, pub-uri și cafenele pe metru pătrat. În special seara și în weekend, străzile devin puncte de întâlnire pentru mii de persoane care ies în oraș.

Unul dintre motivele pentru care Cluj-Napoca reușește să se mențină în top este populația numeroasă de studenți. Orașul găzduiește zeci de mii de tineri veniți din toate colțurile țării. O mare parte dintre aceștia locuiesc și își petrec timpul liber în apropierea campusurilor universitare. Această concentrare a generat o cerere constantă pentru spații de socializare și divertisment.

Mai mult, Cluj-Napoca concurează direct cu București la numărul total de localuri de tip HoReCa raportat la populația activă. Deși Capitala are un număr mult mai mare de locuitori, orașul transilvănean beneficiază de avantajul unei concentrări masive de studenți într-un perimetru relativ mic, ceea ce susține dezvoltarea unui număr impresionant de afaceri din domeniul ospitalității.

Prin combinația dintre mediul universitar, turism și cultura ieșitului în oraș, Cluj-Napoca continuă să fie unul dintre cele mai dinamice centre urbane din România.

CITEȘTE ȘI: Orașul din România lăudat în presa din Marea Britanie. Mii de turiști îl vizitează anual

Locul din România numit „orașul florilor”! Imagini spectaculoase cu magnolii și cireși japonezi