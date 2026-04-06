Orașul din România lăudat în presa din Marea Britanie. Mii de turiști îl vizitează anual

De: Andreea Stăncescu 06/04/2026 | 13:47
Orașul din România apreciat de stăini / Sursa foto: Shutterstock
Presa din Regatul Unit laudă un oraș din România și îi încurajează pe britanici să îl descopere, prezentându-l drept o destinație accesibilă și plină de farmec pentru un city break. Aici pot găsi o mulțime de atracții turistice, atât pentru adulți, cât și pentru cei mici. Locația este plină de istorie, însă are și o viață de noapte activă pentru cei mai petrecăreți. 

Este vorba despre București, remarcat pentru combinația sa de istorie, cultură și energie modernă. Publicația Daily Express subliniază că orașul oferă o experiență variată, de la clădiri istorice impresionante până la o viață de noapte animată, toate la prețuri accesibile pentru turiști.

Bucureștiul este lăudat de străini

Capitala României impresionează prin obiectivele sale emblematice, precum Palatul Parlamentului, dar și prin farmecul Centrul Vechi al Bucureștiului, unde străzile sunt pline de restaurante, cafenele și baruri. Zona este considerată ideală pentru a simți atmosfera locală și pentru a descoperi arhitectura istorică a orașului.

„Orașul din România oferă un amestec vibrant de istorie, cultură și energie modernă. Capitala este o destinație accesibilă, unde o halbă de bere costă doar 2,60 lire sterline. Capitala găzduiește repere importante precum Palatul Parlamentului și are un Centru Vechi fermecător, plin de arhitectură istorică și baruri animate”, anunță presa din Marea Britanie.

Pe lângă aceste atracții, Bucureștiul este apreciat și pentru spațiile sale verzi, cum este Parcul Herăstrău, dar și pentru reperele culturale de prestigiu, precum Ateneul Român. Un loc care nu ar trebui ratat de turiști este Biserica Stavropoleos, una dintre cele mai vechi și reprezentative biserici din capitală. Vizitatorii apreciază în mod special atmosfera din Centrul Vechi, descrisă ca fiind plină de viață, cu oameni care ies frecvent în oraș pentru a socializa și a se bucura de timpul liber alături de prieteni.

Totodată, parcul acvatic Therme București, situat în apropierea Capitalei, se bucură de aprecieri tot mai numeroase din partea turiștilor străini, fiind considerat unul dintre cele mai moderne și atractive centre de relaxare din Europa.

Pentru turiștii din Londra, capitala României este ușor de ajuns, un zbor până la București având o durată de aproximativ trei ore și un sfert, ceea ce face ca această destinație să fie ideală pentru o escapadă de weekend.

CITEȘTE ȘI: Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați

Cel mai ieftin oraș din România în aprilie 2026: O garsonieră de 36 mp costă doar 7.000€

În ce zi se face curățenie în Săptămâna Mare. Ce spun tradițiile
Știri
În ce zi se face curățenie în Săptămâna Mare. Ce spun tradițiile
S-a aflat cine este bărbatul găsit fără viață într-un canal colector. Ovidiu era profesor
Știri
S-a aflat cine este bărbatul găsit fără viață într-un canal colector. Ovidiu era profesor
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
Mediafax
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în...
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în aprilie 2026
Gandul.ro
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal,...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa ceva”
Adevarul
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub semnul restricțiilor din Ierusalim
Mediafax
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub...
Parteneri
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. Locuiește în Timișoara, a ieșit din lumina reflectoarelor și e o prezență discretă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. Locuiește în Timișoara, a ieșit din lumina...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”
Click.ro
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri:...
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis pe front, anunță Kievul
Digi 24
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis...
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească explozii nucleare ca să evite Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească...
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Promotor.ro
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în aprilie 2026
Gandul.ro
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în aprilie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
În ce zi se face curățenie în Săptămâna Mare. Ce spun tradițiile
În ce zi se face curățenie în Săptămâna Mare. Ce spun tradițiile
S-a aflat cine este bărbatul găsit fără viață într-un canal colector. Ovidiu era profesor
S-a aflat cine este bărbatul găsit fără viață într-un canal colector. Ovidiu era profesor
Primele imagini de la Asia Express. Cum se descurcă cei 18 concurenți în Uzbekistan
Primele imagini de la Asia Express. Cum se descurcă cei 18 concurenți în Uzbekistan
Alertă în România! Daria Burlacu a dispărut fără urmă! Cine o vede să sune de urgență la 112
Alertă în România! Daria Burlacu a dispărut fără urmă! Cine o vede să sune de urgență la 112
Anunț trist de la Spitalul Universitar despre Mircea Lucescu. “Se desfășoară o întalnire complexă ...
Anunț trist de la Spitalul Universitar despre Mircea Lucescu. “Se desfășoară o întalnire complexă a personalului medical”
O româncă a jucat alături de actorii din Game of Thrones și Casa del Papel și face dezvăluiri din ...
O româncă a jucat alături de actorii din Game of Thrones și Casa del Papel și face dezvăluiri din culise. Cum sunt, de fapt, starurile internaționale când se sting camerele
Vezi toate știrile