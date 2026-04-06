Orașul din România lăudat în presa din Marea Britanie. Mii de turiști îl vizitează anual

Presa din Regatul Unit laudă un oraș din România și îi încurajează pe britanici să îl descopere, prezentându-l drept o destinație accesibilă și plină de farmec pentru un city break. Aici pot găsi o mulțime de atracții turistice, atât pentru adulți, cât și pentru cei mici. Locația este plină de istorie, însă are și o viață de noapte activă pentru cei mai petrecăreți.

Este vorba despre București, remarcat pentru combinația sa de istorie, cultură și energie modernă. Publicația Daily Express subliniază că orașul oferă o experiență variată, de la clădiri istorice impresionante până la o viață de noapte animată, toate la prețuri accesibile pentru turiști.

Bucureștiul este lăudat de străini

Capitala României impresionează prin obiectivele sale emblematice, precum Palatul Parlamentului, dar și prin farmecul Centrul Vechi al Bucureștiului, unde străzile sunt pline de restaurante, cafenele și baruri. Zona este considerată ideală pentru a simți atmosfera locală și pentru a descoperi arhitectura istorică a orașului.

„Orașul din România oferă un amestec vibrant de istorie, cultură și energie modernă. Capitala este o destinație accesibilă, unde o halbă de bere costă doar 2,60 lire sterline. Capitala găzduiește repere importante precum Palatul Parlamentului și are un Centru Vechi fermecător, plin de arhitectură istorică și baruri animate”, anunță presa din Marea Britanie.

Pe lângă aceste atracții, Bucureștiul este apreciat și pentru spațiile sale verzi, cum este Parcul Herăstrău, dar și pentru reperele culturale de prestigiu, precum Ateneul Român. Un loc care nu ar trebui ratat de turiști este Biserica Stavropoleos, una dintre cele mai vechi și reprezentative biserici din capitală. Vizitatorii apreciază în mod special atmosfera din Centrul Vechi, descrisă ca fiind plină de viață, cu oameni care ies frecvent în oraș pentru a socializa și a se bucura de timpul liber alături de prieteni.

Totodată, parcul acvatic Therme București, situat în apropierea Capitalei, se bucură de aprecieri tot mai numeroase din partea turiștilor străini, fiind considerat unul dintre cele mai moderne și atractive centre de relaxare din Europa.

Pentru turiștii din Londra, capitala României este ușor de ajuns, un zbor până la București având o durată de aproximativ trei ore și un sfert, ceea ce face ca această destinație să fie ideală pentru o escapadă de weekend.

