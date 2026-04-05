Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați

În ultimul timp, românii au suport numeroase valuri de scumpiri, iar prețurile au crescut amețitor. La fel s-a întâmplat și pe piața imobiliară în ultimii ani, unde prețurile au explodat. Însă, chiar și în acest context, există încă locuri în România unde o locuință se poate cumpăra la un preț accesibil. De exemplu, există și case care se vând cu doar 1.960 de euro. Locuința vine și cu un teren de 1.922 de metri pătrați.

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum se aștepta. În marile orașe, garsonierele și apartamentele au ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Totuși, există și excepții.

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1.960 de euro

Piața imobiliară din România pare să aibă oferte pentru toate buzunarele. Chiar dacă prețurile nu au scăzut există și oferte accesibile. În general, prețurile pentru imobiliare sunt mari. De exemplu, în Capitală o garsonieră într-un complex rezidențial a ajuns să coste și peste 120.000 de euro. Însă, există oferte și pentru cei care nu au un buget atât de ridicat.

Conform unui anunț postat recent pe site-urile de profil, o casă este scoasă la vânzare pentru suma de 1.960 de euro. Locuința se află în satul Vișina, comuna Jurilovca, din județul Tulcea. Casa are o suprafață generoasă și vine și cu un teren de 1.922 de metri pătrați.

Deși pare ciudat, prețul relativ mic este explicat de specialiști prin câțiva factori. Aceștia spun că în orașele și localitățile mai mici prețurile au ajuns atât de jos din cauza cererii scăzute, dar și din cauza scăderii populației în zonele respective.

CITEȘTE ȘI:

