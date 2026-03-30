Acasă » Știri » Locul din România numit „orașul florilor”! Imagini spectaculoase cu magnolii și cireși japonezi

Locul din România numit „orașul florilor”! Imagini spectaculoase cu magnolii și cireși japonezi

De: Andreea Stăncescu 30/03/2026 | 19:22
Locul din România numit „orașul florilor”! Imagini spectaculoase cu magnolii și cireși japonezi
Orașul din România plin de magnolii / Sursa foto: Freepik
Timișoara este cunoscută de mult timp drept „orașul florilor”, o reputație câștigată datorită spațiilor verzi generoase și tradiției îndelungate în cultivarea plantelor ornamentale. Încă din secolul al XIX-lea, orașul era recunoscut în Europa pentru grădinarii săi pasionați, în special pentru cei specializați în trandafiri. Astăzi, această moștenire este vizibilă la fiecare pas, mai ales primăvara, când natura transformă complet orașul.

Unul dintre cele mai reprezentative locuri este Parcul Rozelor, celebru pentru colecția impresionantă de trandafiri. Aici, sute de soiuri înfloresc treptat, creând un decor spectaculos și un parfum inconfundabil. Parcul este doar una dintre numeroasele oaze verzi ale orașului, care se întind de-a lungul râului Bega și oferă locuri ideale pentru plimbări relaxante.

În Timișoara găsești numeroase tipuri de flori

Primăvara aduce însă și alte frumuseți aparte. Magnoliile sunt printre primele care înfloresc, oferind un adevărat spectacol vizual. Petalele lor mari și delicate, în nuanțe de alb, roz sau mov, pot fi admirate în mai multe parcuri din oraș, precum Parcul Botanic, Parcul Copiilor sau Parcul Alpinet. În funcție de specie, acestea înfloresc încă din primele luni ale primăverii și continuă să încânte privirile până la începutul verii.

Un alt punct de atracție îl reprezintă cireșii japonezi, care colorează orașul în tonuri vibrante de roz. Aleea cu sakura și alte trasee dedicate oferă cadre spectaculoase, perfecte pentru fotografii și momente de relaxare.

În această perioadă de primăvară, Timișoara devine un adevărat tablou viu, în care lalelele, panseluțele, glicina și azaleele completează peisajul. Primăvara este, fără îndoială, cel mai bun moment pentru a descoperi farmecul acestui oraș, unde fiecare colț pare să spună o poveste în culori și parfumuri.

Dacă vrei să te bucuri de o plimbare relaxantă, începe cu Piața Unirii, unul dintre cele mai frumoase locuri din oraș. Atmosfera boemă este dată de clădirile istorice care o înconjoară, precum Casa cu Lei, Palatul Episcopiei Ortodoxe sau impunătoarea Catedrală Catolică. În apropiere, Palatul Baroc completează farmecul arhitectural al zonei.

Continuă apoi spre Piața Victoriei, un spațiu plin de viață și istorie, care leagă Opera de Catedrala Mitropolitană. Primăvara, locul capătă un aer de poveste, fiind ideal pentru plimbări și momente de relaxare.

Planta banală pe lângă care trecem zilnic ar putea produce energie mai ieftină decât petrolul. Puțini știu ce ascunde
Știri
Planta banală pe lângă care trecem zilnic ar putea produce energie mai ieftină decât petrolul. Puțini știu ce…
Marius Tucă Show începe marți, 31 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
Știri
Marius Tucă Show începe marți, 31 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina...
Bolojan invită PSD să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ce spune despre relația cu Sorin Grindeanu
Gandul.ro
Bolojan invită PSD să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ce spune despre...
Bolojan invită PSD să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ce spune despre relația cu Sorin Grindeanu
Gandul.ro
Bolojan invită PSD să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ce spune despre relația cu...
