Mercur retrograd în Rac vine cu schimbări radicale pentru zodii. Avertismentul astrologului Sanda Ionescu: ”Vorbim de teritorii, lupte, impuneri sau o pace fictivă”

Mercur retrograd în Rac marchează o perioadă dedicată reflecției interioare și reevaluării aspectelor din viața personală. Astrologul Sanda Ionescu ne învață cum să depășim mult mai ușor perioada aceasta plină de provocări.

Mercur se pregătește pentru cea de-a doua retrogradare din 2026, care începe pe 30 iunie în semnul Racului, deși influențele acestui fenomen astrologic sunt deja resimțite din perioada penumbrei începută pe 13 iunie. Astrologul Sanda Ionescu ne spune că relațiile de familie, confortul emoțional, acordurile importante și comunicarea devin teme centrale.

Sanda Ionescu, despre perioada care ne pregătește pentru schimbare

Pe 30 iunie, Mercur intră în cea de-a doua sa Retrogradare a acestui an, în semnul Racului. De pe 13 iunie, Mercur este în penumbra retrogradării de 16 grade.

Pe înțelesul tuturor, la 16 grade va ieși din retrogradare, mai precis pe 23 iulie, însă e important să luăm în calcul și cele 2 zile ale staționării. Suntem mai vigilenți până pe 25 iulie.

În Rac, Mercur Retrograd, ne duce cu gândul la intimitate, familie si confort, însă, la nivel mundan, pentru că avem cuadraturile cu Saturn și Neptun, vorbim de teritorii, de lupte, impuneri sau o pace fictivă. Ceea ce se vorbește acum sau se încearcă a fi „un acord”, s-ar putea să nu rămână în „picioare”. Pacea să nu fie pace, premierul să nu fie cel mai potrivit, acorduri vorbite care pot rămâne doar la stadiul de cuvinte. Penumbra Mercuriană ne cere să ne concentrăm pe familie, timp petrecut frumos, armonios din care să înțelegem că acolo ne găsim confortul. Pot apărea discuții contradictorii ce țin de timpul petrecut împreună, de finanțe și tot ceea ce reprezintă discuțiile legate de copii. Însă, ne ducem și către planificarea de vacanțe, timp pentru familie, ne spune astrologul Sanda Ionescu.

Vacanțe și călătorii în familie

Referitor la călătoriile în familie, aici trebuie să fim ceva mai atenți si să fim siguri ca vacanța aleasă ne oferă toate nevoile necesare pentru relaxare.

Așa cum am spus, la nivel global se încearcă niște acorduri teritoriale, însă nu trebuie să ne mai bazăm pe cuvinte, ci pe fapte, așa cum ne spun Astrele de la începutul anului. Discuțiile pot fi emoționale de moment, Racul fiind un semn cardinal, astfel încât este posibil să fim ceva mai impulsivi și bipolari. Să spunem ceva și apoi să facem un pas înapoi. Tema este clară, trebuie să fim siguri de ceea ce vrem și să punem în practică. Asta ne încurajează cuadratura cu Saturn. Am avut o Luna Nouă în Gemeni, care ne susține în tot ceea ce înseamnă examene, teste, comunicare. Tema acestei perioade este benefică pentru studii. Chiar și cele mai evoluate. Ne ajută normal și Uranus, care e tot la dispoziția lui Mercur.

Întrebările sunt importante, pentru că, atunci când întrebarea (verbală sau subtilă) este mai bună, cu atât răspunsul este mai clar. Suntem în energia lui: „Gândesc deci exist.” Cu cât întrebarea este mai stupidă, cu atât suntem scoși din confort. Pe sistemul, nu mai avem răbdare cu prostia, iar referitor la tot ceea ce se întâmplă în lume, e important să fim informați, dar să preluăm ceea ce ne folosește.

Mercur reprezintă și persoanele apropiate de lângă noi, astfel încât putem fi oglindiți prin diferite mesaje, de ei. Suntem atenți la cei din jur, îi ascultăm si observăm ce putem învăța!

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