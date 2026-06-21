Mama Cristinei Petre, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andrei Rotaru: ”Nu trăiesc din regrete”

La câteva luni de la despărțirea de Andrei Rotaru, Cristina Petre pare hotărâtă să își concentreze atenția asupra familiei și a propriei stări de bine. Fosta concurentă de la emisiunea Insula Iubirii traversează o perioadă diferită față de anii în care relația cu Andrei Rotaru s-a aflat constant în atenția publicului, iar activitatea sa din mediul online sugerează că încearcă să lase în urmă unul dintre cele mai discutate episoade din viața personală.

Relația dintre cei doi a fost marcată de numeroase despărțiri și împăcări, iar după ce au decis să își mai ofere o șansă, au rămas împreună aproape doi ani. De-a lungul timpului, povestea lor a fost urmărită îndeaproape de cei care îi cunosc din aparițiile televizate, fiecare schimbare din viața cuplului generând numeroase reacții în mediul online.

Ce declarații a făcut mama Cristinei Petre după despărțirea de Andrei

În cele din urmă, relația s-a încheiat în luna aprilie, la scurt timp după întoarcerea dintr-o vacanță petrecută în Bali. De atunci, fiecare dintre cei doi și-a continuat viața separat, iar aparițiile lor publice au indicat că drumurile lor s-au despărțit definitiv.

În ultimele zile, Cristina Petre a ales să petreacă timp pe litoral alături de cei mai apropiați membri ai familiei. Fotografiile și filmările distribuite pe rețelele de socializare o surprind în compania surorii și a nepotului său, într-o atmosferă relaxată, departe de tensiunile care au însoțit despărțirea.

De asemenea, și mama Cristinei Petre a fost prezentă în această vacanță. Relația apropiată dintre cele două este cunoscută încă din perioada în care Cristina apărea în emisiuni televizate, iar familia a reprezentat de fiecare dată unul dintre cele mai importante puncte de sprijin pentru ea.

Încă din momentul în care Cristina și Andrei au decis să se împace după o separare anterioară, apropiații brunetei nu ar fi privit cu entuziasm această decizie. De-a lungul timpului au existat informații potrivit cărora mama Cristinei nu ar fi fost convinsă că relația are șanse reale să funcționeze pe termen lung, preferând ca fiica sa să se îndrepte către un nou început.

„Copiii mamei dragi… În sfârșit, sunt fericită alături de voi. Am plâns mult… E timpul să mai și zâmbim”, a scris mama Cristinei Petre pe TikTok. „În general, nu prea trăiesc din regrete… de aceea și acest proces de du-te vino. A trebuit să epuizez toate variantele”, a mai scris femeia.

VEZI ȘI: Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe

CITEȘTE ȘI: Andrei Rotaru și-a îngrijorat fanii. Fostul concurent de la „Insula iubirii” a postat un mesaj neașteptat: „Adio la tot”