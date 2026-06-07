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Cum arată viața lui Nick de la N&D astăzi. Artistul umple cluburile cu show-ul său nostalgic din anii 2000

De: Paul Hangerli 07/06/2026 | 07:30
Cum arată viața lui Nick de la N&D astăzi. Artistul umple cluburile cu show-ul său nostalgic din anii 2000
Nick de la N&D este în vogă din nou, sursa-colaj CANCAN.RO
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Au trecut mai bine de două decenii de când piese precum „Vino la mine”, „Nu e vina mea” sau „Vreau să plâng” dominau radiourile și discotecile din România. Astăzi, Nick de la N&D urcă pe scenă și adună sute de fani la spectacolele sale, demonstrând că nostalgia anilor 2000 este mai puternică decât oricând.

De la fenomenul N&D la show-uri care umplu cluburile

Nicolae Marin, cunoscut de public drept Nick N&D, a fost unul dintre artiștii care au definit muzica pop-dance românească de la începutul anilor 2000. Alături de Delia, formația N&D a lansat hituri care au devenit coloana sonoră a unei generații.

Deși trupa s-a destrămat în 2003, după ce Delia a ales să își construiască o carieră solo, Nick nu a renunțat niciodată la muzică. Artistul a continuat să compună, să producă și să susțină concerte, păstrând vie legătura cu publicul care l-a consacrat.

Astăzi, la 48 de ani, Nick traversează una dintre cele mai active perioade din ultimii ani.

„Bairam 2000”, proiectul care readuce la viață epoca de aur a petrecerilor

În ultima perioadă, artistul susține spectacole în întreaga țară prin conceptul „Bairam 2000”, un show care transformă fiecare apariție într-o călătorie muzicală în perioada de glorie a anilor ’90 și 2000.

Nu este vorba despre un concert obișnuit. Nick mixează, cântă live și interacționează permanent cu publicul, într-un show hibrid care durează cel puțin două ore.

Conceptul este simplu și extrem de eficient: artistul cântă strofele, iar publicul completează refrenele pe care le știe pe de rost. Rezultatul este o atmosferă plină de energie, nostalgie și emoție.

„Bairam 2000” reunește hiturile care făceau ringurile de dans să vibreze până dimineața și oferă fanilor șansa de a retrăi una dintre cele mai frumoase perioade din muzica românească.

Participarea la Power Couple România 2026

Pe lângă activitatea muzicală, Nick a revenit în atenția telespectatorilor și prin participarea la emisiunea „Power Couple România 2026”, alături de soția sa, Cătălina Marin.

Cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. S-au cunoscut la doar 14 ani și sunt împreună de peste 33 de ani.

Din păcate, aventura lor în competiția difuzată de Antena 1 s-a încheiat rapid, fiind primul cuplu eliminat. Chiar și așa, cei doi au reușit să cucerească publicul prin sinceritate și prin poveștile emoționante despre relația lor.

Momentul care i-a impresionat pe telespectatori

Unul dintre cele mai comentate momente din emisiune a fost cel în care Nick a suferit un atac de panică înaintea unei probe.

Vizibil afectat de presiunea competiției, artistul a avut dificultăți de respirație și a mărturisit că se simte copleșit. Ulterior, soția sa a explicat că Nick suferă de tulburare anxioasă, o afecțiune cu care se confruntă încă din anul 2008.

Cătălina a povestit că primele episoade au fost atât de intense încât familia a chemat în repetate rânduri ambulanța, convinsă că artistul are o problemă gravă de sănătate. În cele din urmă, medicii au identificat cauza reală: atacurile de panică.

Momentul din Power Couple a atras numeroase mesaje de susținere din partea fanilor și a deschis o discuție importantă despre sănătatea mintală și anxietate.

Soția și fiica, cele mai importante persoane din viața lui

În spatele succesului lui Nick se află familia sa. Artistul și Cătălina au împreună o fiică, Andreea, care este una dintre marile sale mândrii.

În timp ce Cătălina se ocupă de partea de impresariat și organizare a activității artistice, Andreea contribuie la promovarea proiectelor sale în mediul online și pe rețelele sociale.

Nick a mărturisit în repetate rânduri că sprijinul familiei a fost esențial atât în carieră, cât și în perioadele dificile prin care a trecut.

Un artist care refuză să trăiască doar din amintiri

Într-o industrie muzicală aflată într-o continuă schimbare, Nick de la N&D a găsit o formulă prin care rămâne relevant. În loc să se bazeze exclusiv pe nostalgia trecutului, artistul transformă fiecare concert într-o experiență interactivă și autentică.

Iar succesul turneului „Bairam 2000” demonstrează că hiturile care au făcut istorie acum două decenii aduc și azi oamenii împreună și umplu sălile de spectacol.

La peste 20 de ani de la perioada de glorie a trupei N&D, Nick păstrează vie emoția unei generații întregi.

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