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Ce mai face Cristi Iacob, „Rotulă” din serialul „Băieți buni”. Actorul joacă astăzi într-un spectacol emoționant despre Charlie Chaplin

De: Paul Hangerli 05/06/2026 | 07:30
Ce mai face Cristi Iacob, „Rotulă” din serialul „Băieți buni”. Actorul joacă astăzi într-un spectacol emoționant despre Charlie Chaplin
Rotulă din Băieți Buni îl joacă pe Chaplin, sursa-colaj CANCAN.RO
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Cristi Iacob, actorul pe care mulți români îl asociază cu memorabilul personaj Rotulă din serialul „Băieți buni”, continuă să fie una dintre prezențele importante ale scenei teatrale românești. La peste trei decenii de carieră, actorul de la Teatrul Mic din București urcă în prezent pe scenă într-un rol special: Charlie Chaplin, într-un spectacol care explorează viața și suferințele ascunse ale legendarului artist.

De la „Rotulă” la marile scene ale teatrului românesc

Cristi Iacob este unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale. Născut la Galați, pe 18 octombrie 1968, într-o familie de artiști, tatăl sculptor și mama pictoriță, a fost atras încă din copilărie de lumea artei.

Într-un interviu mai vechi, actorul mărturisea că visul de a urca pe scenă a apărut foarte devreme.

„Îmi aduc aminte și că prima mea compunere din clasa I a fost despre cum vreau să mă fac actor precum Chaplin sau bufon la circ. Alea au fost primele mele cuvinte, după bastonașe”, povestea actorul.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1992 și a devenit rapid unul dintre actorii apreciați atât în teatru, cât și în film și televiziune.

Pentru mulți telespectatori, Cristi Iacob rămâne însă „Rotulă”, personajul interpretat în serialul de succes „Băieți buni”, difuzat în 2005.

Actor al Teatrului Mic și protagonist într-un spectacol despre Charlie Chaplin

În prezent, Cristi Iacob continuă să joace pe scena Teatrului Mic din București și este protagonistul spectacolului „Charlie Chaplin – The X-Ray of His Soul”, o producție Soul Drama Theatre, regizată de Dumitru Acriș după un text semnat de Angelina Roșca.

Actorul spune că alegerea lui Chaplin nu a fost întâmplătoare.

„L-am ales pe Charlie Chaplin pentru că este foarte greu să găsești un om care să fi înțeles atât de profund esența naturii umane. Noi, oamenii, avem tendința să ne dorim confortul, dar în același timp visăm la performanțe extraordinare. Cu toții vrem să fim campioni, să lăsăm ceva în urmă. Iar Chaplin a fost, fără îndoială, un campion mondial al artei sale”, a explicat Cristi Iacob.

Povestea dramatică din spatele celui mai mare comediant al lumii

Pentru realizarea spectacolului, actorul a studiat în detaliu viața celebrului artist și spune că ceea ce l-a impresionat cel mai mult a fost capacitatea lui Chaplin de a transforma suferința în artă.

„A fost primul care a reușit să aducă emoția autentică în comedie. În spatele umorului său se ascundeau experiențe dramatice care i-au marcat copilăria și tinerețea. A avut o viață extrem de dificilă: abandon, sărăcie, foame, umilințe sociale, o mamă internată și multe alte încercări”, a declarat actorul.

Cristi Iacob spune că documentarea pentru acest proiect i-a oferit o perspectivă complet nouă asupra personalității lui Chaplin.

„Pregătind acest spectacol, am făcut o documentare amplă despre viața lui și am descoperit dimensiunea impresionantă a succesului pe care l-a avut. Dar dincolo de bani și celebritate, ceea ce m-a fascinat a fost forța cu care și-a transformat suferințele în artă.”

„Nu am vrut să imităm filmele lui Chaplin”

Actorul subliniază că spectacolul nu reproduce scene celebre din filmele lui Chaplin, ci încearcă să descopere omul din spatele personajului.

„De aceea, în spectacolul nostru, am evitat să reproducem pur și simplu momentele iconice din filmele sale. Dacă vrei să vezi acele scene, cel mai bine este să te uiți la filmele originale. Noi am încercat să mergem mai adânc și să descoperim sursa din care s-au născut acele imagini memorabile”, spune Cristi Iacob.

O carieră impresionantă în teatru, film și televiziune

De-a lungul carierei sale, Cristi Iacob a interpretat roluri importante atât pe scenă, cât și pe marele ecran.

În teatru a jucat în spectacole precum „Pescărușul”, „Peer Gynt”, „Don Quijote”, „Cum vă place”, „Neguțătorul din Veneția”, „Baal”, „Școala femeilor” sau „Anna Karenina”.

În televiziune și film a devenit cunoscut prin producții precum „Lacrimi de iubire”, „Îngerașii”, „State de România”, „Moștenirea”, „Cu un pas înainte” și „Băieți buni”.

Filmografia sa include și titluri apreciate precum „Pepe și Fifi”, „Omul zilei”, „Tinerețe fără tinerețe”, „Nunta mută”, „Supraviețuitorul”, „Ghost Rider: Spirit of Vengeance”, „Cardinalul”, „Apostolul Bologa” și „Zăpadă, Ceai și Dragoste”.

„Voi rămâne un aiurit cu picioarele pe pământ”

În ciuda succesului, Cristi Iacob spune că a rămas același om visător care și-a dorit să devină actor încă din copilărie.

„Cu siguranță voi fi până la sfârșitul vieții un «aiurit» cu picioarele pe pământ, dar cu mintea-n nori și sufletul jinduind cerul”, mărturisea actorul.

Astăzi, la zeci de ani de la debut și după numeroase roluri memorabile, Cristi Iacob continuă să demonstreze că rămâne unul dintre cei mai valoroși și respectați actori ai scenei românești.

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