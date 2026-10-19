Raluca Bădulescu, „fiartă” pe concurentele de la Insula Iubirii: „Mă enervează groaznic. Sunt de o falsitate sinistră”

Raluca Bădulescu și-a spus părerea despre concurentele de la Insula Iubirii
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Insula Iubirii a devenit un adevărat fenomen național, iar emisiunea este urmărită de numeroși români, care comentează intens momentele controversate dintre concurenți și ispite. Printre cei care nu ratează episoadele se numără și Raluca Bădulescu, cunoscută pentru expresiile sale fără perdea și pentru opiniile pe care le spune fără să menajeze pe nimeni. De această dată, vedeta și-a îndreptat atenția în special asupra concurentelor și a avut mai multe remarci ironice la adresa lor.

Ajunsă la cel de-al zecelea sezon, Insula Iubirii continuă să atragă numeroși spectatori din România, devenind unul dintre cele mai urmărite și comentate reality-show-uri. Fiecare ediție aduce noi controverse, apropieri neașteptate și momente tensionate, care stârnesc reacții atât în fața televizoarelor, cât și în mediul online.

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Raluca Bădulescu a făcut referire la concurentele care participă la emisiune alături de partenerii lor și care ajung să le critice pe ispitele feminine. Vedeta a ironizat aspectul fizic al acestora, făcând aluzie la buzele voluminoase, genele și unghiile lungi.

În opinia sa, situația devine contradictorie atunci când unele concurente comentează felul în care arată ispitele, deși și ele apelează la proceduri estetice.

„Am văzut niște fete din astea care le sunt meritate. Eu vorbesc de meritate, nu de ispite, că ispitele îmi plac toate. Și ispitele și ispiții, cum ar veni, sunt de acord cu ei. Deci și Frankie, în special, e prietena mea.

Așa, eu vorbesc de brigăzile astea care sunt meritate, măritați. Toate alea dintre meritate.
Atât au buzele. Genele la ochi, unghiile cât ale mele și când le văd pe alea pe ispite, uite-te la astea ce buzate. Deci ele comentează pe ispite care ele, dacă nu sunt mă-sa lu’ buze, lu’ silicoane și apoi se se**e, practic. Eu spun sincer, alea măritate.

Eu vă spun sincer. Vă mai dă eu câteva păreri dacă vreți, dar alea care sunt meritatele nu-mi place de el, ca să ne înțelegem. Dacă tot se poate spune chestia asta pe acest program artistic, meritatele și meritatele nu-mi plac.

Pentru că mă enervează groaznic. Sunt o falsitate sinistră. Lor le e frică că le omoară alea pe acasă. Deci, bărbaților le e frică că le omoară alea pe acasă.”, a spus Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu

Sursa: Instagram

Raluca Bădulescu, acidă cu concurentele de la Insula Iubirii

Totodată, Raluca Bădulescu a criticat reacțiile femeilor atunci când sunt separate de partenerii lor și urmăresc imaginile din cealaltă vilă. Aceasta a pus sub semnul întrebării intensitatea suferinței afișate în asemenea momente, sugerând că unele reacții ar putea fi exagerate sau chiar prefăcute.

Vedeta a ironizat și diferența dintre declarațiile de iubire ale concurentelor și comportamentul pe care acestea l-ar putea avea în prezența ispitelor masculine. Prin comentariile sale directe, Raluca Bădulescu a readus în discuție unul dintre subiectele care stârnesc cele mai multe controverse în jurul emisiunii: sinceritatea participanților și autenticitatea emoțiilor pe care le arată în fața camerelor de filmat.

„Eu mă uit la tine cum sunt alea, că le-am văzut. Și când s-au despărțit pe ele, erau odată pe insulă și i-au despărțit pe soți de soții sau ce-o **** erau acolo ei. Și alea erau toate plânse.  Și ele erau plânse. Uite așa toată lumea. Ne curgeau o buză, o ț***, o lacrimă, că s-au despărțit ăla. Că i-a pus pe insulă diferite și plângeau ele, se **** pe ele, scoteau tot felul de pozici cu iubitul. Cine d*** face asta, mă, în viața reală? Ce d*** prefăcăturile astea, ****, mă, n-am pomenit? Ca să le văd doar mâna în televizor, că-și iubesc iubitul. Da’ ele s-ar **** cu ispiții.”, a mai spus Raluca Bădulescu.

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