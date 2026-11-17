Un adolescent de 17 ani din județul Suceava a murit după ce motocicleta pe care circula a fost lovită de o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani. Anchetatorii suspectează că impactul a fost provocat intenționat, iar victima ar fi fost confundată cu o altă persoană, cu care șoferul avea un conflict mai vechi.

Tragedia s-a produs pe 8 noiembrie, în localitatea Stroiești, din județul Suceava. Lucian, care împlinise recent 17 ani, împrumutase motocicleta unui prieten pentru a face o plimbare, fără să știe că proprietarul vehiculului ar fi avut un conflict cu un alt tânăr. Șoferul de 20 de ani implicat în incident ar fi confundat adolescentul cu proprietarul motocicletei.

Lucian a murit după o săptămână petrecută la spital

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au ridicat suspiciuni în rândul anchetatorilor. În înregistrări, autoturismul pare să urmărească motocicleta, iar șoferul nu încetinește înainte de impact, ci lovește vehiculul din spate.

În urma coliziunii violente, Lucian a fost proiectat pe carosabil și a suferit răni grave. A fost transportat la Spitalul Județean Suceava, unde a rămas internat la terapie intensivă. Adolescentul a murit pe 15 noiembrie, la o săptămână de la accident.

Tatăl băiatului, Traian Boca, este convins că fiul său a fost victima unui gest intenționat.

„Copil mort nevinovat. Probabil a zis că hai să-l speriem un pic, dar tamponarea care a fost văzută pe filmare aia nu e sperietură, aia e moarte!”, a declarat bărbatul pentru Observator.

Acesta a explicat că șoferul ar fi recunoscut motocicleta, fără să își dea seama că la ghidon se afla altcineva.

Șoferul de 20 de ani este cercetat pentru omor

Inițial, incidentul a fost tratat ca un accident rutier, însă imaginile de pe camerele de supraveghere au schimbat direcția anchetei. După moartea adolescentului, ancheta a fost extinsă, făptașul fiind cercetat pentru omor.

Șoferul este fiul unui consilier local și se afla în autoturism împreună cu doi prieteni. Aceștia au încercat să îl ajute pe Lucian după impact și au devenit martori în dosar.

La audieri, tânărul ar fi recunoscut că era conștient de posibilitatea ca manevra sa să provoace moartea motociclistului. Cu toate acestea, după ce a fost audiat de procurori, a plecat în libertate.

Între timp, proprietarul motocicletei, despre care există suspiciunea că ar fi fost adevărata țintă, a obținut un ordin de protecție împotriva șoferului, valabil șase luni.

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