Alexia Eram, în „recuperare” după Beach, Please! Fiica Andreei Esca a avut nevoie de puțin spațiu, iar Tonghi s-a conformat

Cuplul Alexia Eram și Tonghi a fost surprins de CANCAN.RO la mare, pe plaja privată a unui hotel din Mamaia Nord, cunoscutul Nuba Beach Club. În timp ce Alexia este delicioasă într-un costumaș de baie turcoaz cu o pereche de șalvari desprinși din O mie și una de nopți, Tonghi e asortat cu iubita lui. Tinerii sunt pe plajă, dar unde e pasiunea? Pare că ea a avut nevoie de puțin spațiu, pentru a concentra la bronz, iar iubi s-a conformat și și-a îndreptat atenția către telefon.

Alexia Eram 25 de ani și iubitul ei, Tonghi (între 17 și 25 de ani) au luat o pauză de la extenuanta lor existență bucureșteană și au revenit pe litoral, la niște distracție. Ca să aibă un contrast mai bun în pozele de Insta, Alexia e pornită pe bronzat. Ca să se bronzeze liniștită, Alexia pare să-i fi dat lui Tonghi timp nelimitat pe ecrane, așa că ea stă pe șezlong cu o carte (în căști) în timp ce Tonghi butonează de zor.

Cei doi mai schimbă câte o vorbă din când în când. Poate că Alexia îi mai dă niște citate din cartea pe care o ascultă și le comentează. Cert e că nu e o carte interesantă, pentru că Alexia mai cască din când în când. Așa e când nopțile ți le petreci în club sau la Beach, Please. Tonghi poartă o șapcă care are L-ul întors invers, șmecherește, un tricou de un alb ce se vede doar în reclame și un slip, probabil mărimea S.

Alexia Eram a avut nevoie de spațiu, iar Tonghi s-a conformat

Ca să nu se plictisească sever, Alexia și Tonghi s-au dus la Nuba Beach Club cu un amic, puțin mai înalt decât Tonghi. După cât de casual discută Alexia cu băiatul, se pare că e din anturajul restrâns. Sunt câteva momente în care Tonghi dispare din peisaj (poate își făcea somnul de prânz), iar Alexia, tolănită comod pe un șezlong, discută cu băiatul misterios, la care se uită galeș (sau poate îi intra soarele în ochi și ni se pare).

Pe lângă costumașul de baie turcoaz, Alexia Eram poartă și o pereche de pantalonași șalvari străvezii, care o fac să semene cu prințesa Jasmine din desenele animate, plus o bandană din același set.

Din nou, se observă o rupere totală între poveștile… pardon, story-urile de Instagram, în care Alexia și Tonghi sunt în mari tandrețuri regizate, și realitatea sterilă de zi cu zi, în care aparent viața lor emoțională este extrem de restrânsă și uscățivă, precum o plajă lipsită de vegetație. Misterioasa lor relație încă rezistă, deci ceva-ceva trebuie să fie acolo, că altfel nu iese fum. Dar pasiune cu siguranță nu se vede.

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