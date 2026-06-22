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Alexia Eram și Tonghi au dat play la distracție în Mamaia! În așa ipostaze nu l-am mai văzut pe „ginerele” Andreei Esca

De: Andrei Iovan 22/06/2026 | 07:50
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Dacă mai exista vreun dubiu că Alexia Eram și Tonghi formează unul dintre cele mai sudate cupluri ale momentului, apariția lor de la Nuba Mamaia l-a risipit rapid. Cei doi au venit să se distreze la show-ul lui Mahmut Orhan, însă au oferit și propriul spectacol, am putea spune. Iar pe Tonghi l-am văzut într-o ipostază mai…aparte pentru el. CANCAN.RO are imagini și detalii tari! 

Fiica Andreei Esca și iubitul din dotare au dat fuga pe litoral, unde altundeva dacă nu la Nuba, acolo unde toată spuma a fost prezentă, pentru a se bucura de show-ul lui Mahmut Orhan. Pe tot parcursul party-ului, Alexia și Tonghi au stat practic nedezlipiți. În mijlocul mulțimii, printre muzică și sute de petrecăreți, cei doi au fost permanent unul lângă celălalt.

Alexia Eram și Tonghi au mers la Nuba, în Mamaia

Tonghi n-a scăpat-o din ochi nicio clipă, ba mai mult, a dat dovadă și că e un gentleman adevărat, la plecare. Iată, cavalerismul o fi pe cale de dispariție, dar nu a dispărut complet!

Alexia Eram și Tonghi au fost nedezlipiți la Nuba

Și la capitolul styling au părut să fie pe aceeași lungime de undă. Amândoi au ales tricouri oversized albe și șepci, într-un look relaxat, perfect pentru o noapte de vară la malul mării. Totuși, Alexia a ținut să adauge o notă distinctivă ținutei. Fiica Andreei Esca a optat pentru o șapcă într-un roșu aprins, imposibil de ignorat. Un detaliu care o făcea vizibilă de la o poștă și care, elimina orice risc ca Tonghi să o piardă prin mulțime.

Iubitul Alexiei Eram e un gentleman, i-a deschis portiera mașinii

De altfel, nici nu părea să existe un asemenea pericol. Tânărul nu și-a dezlipit privirea de la iubita lui aproape nicio secundă, fiind atent la fiecare mișcare a acesteia. După ce s-au bucurat de atmosfera incendiară de la Nuba, cei doi s-au retras către mașină. Iar aici, Tonghi a bifat fără efort încă un punct la capitolul bune maniere. Înainte de plecare, acesta i-a deschis portiera Alexiei și a lăsat-o să urce prima în autoturism, un gest simplu, dar frumos, mai ales în ziua de azi, când unii bărbați parcă au cam uitat să fie gentlemani. Bravo, Tonghi! Nota 10!

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