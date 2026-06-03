Alexia Eram, de mână cu Tonghi și cu gândul la Mario Fresh? Fiica Andreei Esca a aruncat “săgeți” în mijlocul petrecerii

Petrecere mare în Nuba, iar Alexia Eram și iubitul ei, Tonghi, sunt în prim-plan, chiar lângă DJ – nimeni alta decât cântăreața Jo. CANCAN.RO a surprins momentul în care Alexia pune mâna pe microfon și începe să cânte, dar versurile melodiei nu prea îi cad bine lui Tonghi! Cuvintele sunt mai degrabă destinate unui fost. Despre cine poate fi vorba? Analizăm întregul moment.

Alexia Eram, 25 de ani, și Tonghi (între 22 și 26 de ani 🙂 ) au petrecut din nou împreună. De data asta n-au mai fost cu gașca, așa cum i-am surprins săptămâna trecută, când au dat peste Laura Giurcanu și Marian Huja la The Brunch Affair. Pentru că sunt așa sociabili, s-au dus ca niște fluturași chiar în centrul atenției, lângă DJ Jo, care își cânta melodia „Să curgă șampania”.

Nu se vede nicio șampanie la orizont, ci un pahar din care Alexia bea ceva cu paiul (viciile generației Z sunt rețelele de socializare, nu alcoolul sau tutunul). Dar parcă plutește în aer ceva, sau mai degrabă e un elefant invizibil în cameră. Asta pentru că versurile melodiei fac referire la un „fost”, nu la un „actual”. Dar care „fost”?

Când Alexia cântă „Ia-ți adio de la ochii mei/E prea târziu să te mai pierzi în ei” zici că e o săgeată pentru Mario Fresh, fostul iubit al Alexiei. Melodia continuă cu niște reproșuri năpraznice la adresa unui fost partener, iar Alexia o cântă de mama focului:

„Eu am nevoie de iubire/Dar nu de iubirea ta/Beau acum în cinstea mea/Cred că te-am uitat deja/Fără tine mi-e mai bine”.

Evident, actualul iubit al Alexiei, Tonghi, nu pare să bage de seamă potrivirile din melodie, sau se face că nu le pricepe. La cât de „frumu” cântă Alexia, zici să-și dorește să-l părăsească și pe el, numai ca să se potrivească melodia și în cazul lui. Evident, zicem „Doamne ferește”, ei sunt o pereche frumoasă, chiar dacă în public nu prea se manifestă ca niște îndrăgostiți și uneori chiar pare că nu au vreo chimie de cuplu, și se poartă de zici că sunt amici, nu boyfriend-girlfriend, cum s-a văzut AICI.

Indiferent că au fost sau nu niște „săgeți” la adresa lui Mario Fresh, a trecut destul de mult timp de la despărțirea de Alexia. Amândoi au mers mai departe, Mario Fresh are o iubită la fel de tânără, studentă. CANCAN.RO i-a surprins împreună recent, când cei doi au fost la o spălătorie auto, însoțiți de minunatul cățel al Mirunei. Poze adorabile AICI.

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