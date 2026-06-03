Acasă » Exclusiv » Alexia Eram, de mână cu Tonghi și cu gândul la Mario Fresh? Fiica Andreei Esca a aruncat “săgeți” în mijlocul petrecerii

Alexia Eram, de mână cu Tonghi și cu gândul la Mario Fresh? Fiica Andreei Esca a aruncat “săgeți” în mijlocul petrecerii

De: Adrian Vâlceanu 03/06/2026 | 06:50
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Petrecere mare în Nuba, iar Alexia Eram și iubitul ei, Tonghi, sunt în prim-plan, chiar lângă DJ – nimeni alta decât cântăreața Jo. CANCAN.RO a surprins momentul în care Alexia pune mâna pe microfon și începe să cânte, dar versurile melodiei nu prea îi cad bine lui Tonghi! Cuvintele sunt mai degrabă destinate unui fost. Despre cine poate fi vorba? Analizăm întregul moment.

Alexia Eram, 25 de ani, și Tonghi (între 22 și 26 de ani 🙂 ) au petrecut din nou împreună. De data asta n-au mai fost cu gașca, așa cum i-am surprins săptămâna trecută, când au dat peste Laura Giurcanu și Marian Huja la The Brunch Affair. Pentru că sunt așa sociabili, s-au dus ca niște fluturași chiar în centrul atenției, lângă DJ Jo, care își cânta melodia „Să curgă șampania”.

Nu se vede nicio șampanie la orizont, ci un pahar din care Alexia bea ceva cu paiul (viciile generației Z sunt rețelele de socializare, nu alcoolul sau tutunul). Dar parcă plutește în aer ceva, sau mai degrabă e un elefant invizibil în cameră. Asta pentru că versurile melodiei fac referire la un „fost”, nu la un „actual”. Dar care „fost”?

Alexia Eram a făcut show pe melodia lui Jo: „Să curgă șampania!”

Când Alexia cântă „Ia-ți adio de la ochii mei/E prea târziu să te mai pierzi în ei” zici că e o săgeată pentru Mario Fresh, fostul iubit al Alexiei. Melodia continuă cu niște reproșuri năpraznice la adresa unui fost partener, iar Alexia o cântă de mama focului:

„Eu am nevoie de iubire/Dar nu de iubirea ta/Beau acum în cinstea mea/Cred că te-am uitat deja/Fără tine mi-e mai bine”.

Evident, actualul iubit al Alexiei, Tonghi, nu pare să bage de seamă potrivirile din melodie, sau se face că nu le pricepe. La cât de „frumu” cântă Alexia, zici să-și dorește să-l părăsească și pe el, numai ca să se potrivească melodia și în cazul lui. Evident, zicem „Doamne ferește”, ei sunt o pereche frumoasă, chiar dacă în public nu prea se manifestă ca niște îndrăgostiți și uneori chiar pare că nu au vreo chimie de cuplu, și se poartă de zici că sunt amici, nu boyfriend-girlfriend, cum s-a văzut AICI.

Indiferent că au fost sau nu niște „săgeți” la adresa lui Mario Fresh, a trecut destul de mult timp de la despărțirea de Alexia. Amândoi au mers mai departe, Mario Fresh are o iubită la fel de tânără, studentă. CANCAN.RO i-a surprins împreună recent, când cei doi au fost la o spălătorie auto, însoțiți de minunatul cățel al Mirunei. Poze adorabile AICI.

CITEȘTE ȘI: IUBITA LUI MARIO FRESH ȘI-A MUTAT TOATĂ ATENȚIA CĂTRE ALT “BĂIAT”. CELEBRUL ARTIST ARE CONCURENȚĂ SERIOASĂ ȘI PARE DEJA RESEMNAT

NU RATA! CUM ARATĂ APARTAMENTUL DE 200.000 DE EURO AL ALEXIEI ERAM. L-A AMENAJAT ÎN STIL MINIMALIST

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: „M-au așteptat cu flori la aeroport și cu oalele pe foc!”
Exclusiv
Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: „M-au așteptat cu…
Triunghiul amoros în care a fost implicat Cabron s-a destrămat. După luni de tensiuni și reproșuri, una dintre femei a câștigat „partida”
Exclusiv
Triunghiul amoros în care a fost implicat Cabron s-a destrămat. După luni de tensiuni și reproșuri, una dintre…
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a aflat, după ani de căutări și întrebări, cauzele decesului
Gandul.ro
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în sistemul public
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă...
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45 de ani
Mediafax
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45...
Parteneri
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu va semăna cu nimic din ce există în România”
Click.ro
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a aflat, după ani de căutări și întrebări, cauzele decesului
Gandul.ro
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a...
ULTIMA ORĂ
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează ...
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează mașina. Unii dintre ei vor afla abia acum că se dă amendă pentru așa ceva
O fostă legendă a echipei Liverpool a fost diagnosticată cu cancer: „Nu am intenționat să fac ...
O fostă legendă a echipei Liverpool a fost diagnosticată cu cancer: „Nu am intenționat să fac public acest lucru”
Au rupt logodna după numai un an! Cei doi actori și-au spus „adio”: „Au rămas în relații de ...
Au rupt logodna după numai un an! Cei doi actori și-au spus „adio”: „Au rămas în relații de prietenie”
TEST IQ | Identificați numărul 028 din această iluzie optică inversată
TEST IQ | Identificați numărul 028 din această iluzie optică inversată
Concurenta de la Survivor 2026 care s-a despărțit de iubit, imediat după ce s-a întors în România. ...
Concurenta de la Survivor 2026 care s-a despărțit de iubit, imediat după ce s-a întors în România. Visa la nuntă, dar i-a dat papucii
Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: „M-au așteptat ...
Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: „M-au așteptat cu flori la aeroport și cu oalele pe foc!”
Vezi toate știrile