Alexia și Tonghi, întâlnire fără chimie. Conectați online, deconectați în viața reală

Alexia Eram și Tonghi, așa cum nu i-ați mai văzut! Dacă sunteți obișnuiți să vă livrăm imagini cu cei doi din locații de fițe și arși pe eleganță, astăzi vă arătăm că și vedetele se pot pierde în mulțime, dar de noi tot nu scapă! CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi la o ieșire relaxată în Primăverii. Fiica Andreei Esca și iubitul ei se bucurau de gradele în plus din termometre, dar nu și unul de prezența celuilalt. Telefonul, bată-l vina! Toate detaliile, în articol.

Alexia Eram și Tonghi se numără printre cuplurile care atrag atenția oriunde merg. Relația celor doi este atent urmărită de fani, dar și de noi! De la locații exclusiviste, la o cafea în aer liber, cei doi știu să se adapteze la orice situație și nu suferă de figuri. Recent, CANCAN.RO i-a surprins pe străzile Capitalei și a analizat atent interacțiunea dintre ei. Uitați-vă bine la imagini și spuneți voi că nu avem dreptate!

Alexia Eram și Tonghi, în deficit de hormoni ai iubirii

Primăvara începe să scoată ușor ușor vedetele din restaurante și să le aducă pe străzile din București, iar noi vă ținem la curent cu viețile lor, așa cum v-am obișnuit. Într-o mulțime de oameni, deși foarte modești și ”acoperiți” de ochelari, Alexia Eram și Tonghi ieșeau în evidență fără să facă prea mari eforturi. Totuși, nu ai cum să nu o observi pe fiica cele mai cunoscute prezentatoare din România și pe iubițelul care a reușit să îi fure inima după celebra relație cu Mario Fresh.

La o cafea pe Bulevardul Primăverii, cei doi s-au încărcat cu vitamina D de la soare, dar hormonii iubirii (oxitocina și dopamina) lipseau din peisaj. Nu prea afectuoși, Alexia Eram și Tonghi nu ne-au oferit niște imagini din care să putem scoate un articol bazat pe povestea de iubire dintre ei. Fiica Andreei Esca era mai preocupată de telefon decât de iubițel, iar tânărul era mai prins de conversația cu prietenul care îi însoțea decât de frumoasa șatenă pe care o are la braț. Singura interacțiune dintre cei doi a fost în momentul în care el i-a cerut ei un dispozitiv care încălzește tutunul, iar ea i l-a oferit rapid, fără vorbărie. Nu vrem să insinuăm nimic, doar vă descriem captura zilei. Totuși, nu putem să nu punctăm faptul că apreciem cuplurile de vedete care se pot bucura și de ieșiri simple, așa că aici au primit o bulină verde. În rest, cei doi se potrivesc, nu avem ce spune, iar lipsa de afecțiune din public o punem pe seama discreției pe care Alexia și Tonghi au decis s-o aplice încă de la începuturile relației.

Când vine vorba despre ținutele celor doi, după cum v-am spus, Alexia Eram și Tonghi știu să se adapteze la mediul în care se află. Fără extravaganțe, cei doi au optat pentru un stil lejer și relaxat. Ea într-o jachetă roz oversized și pantaloni largi gri, iar el într-un hanorac negru și pantaloni scurți, la o ieșire fără prea multe griji. Bineînțeles că ”armura” vedetelor, ochelarii de soare, nu au putut lipsi că na, nu știi când vine echipa CANCAN.RO după tine și speri să nu te vadă. Noi i-am văzut și de data asta, bineînțeles, iar data viitoare sperăm să scoatem un articol mai romantic cu cei doi.

VEZI ȘI: Alexia Eram, surpriză neașteptată din partea unui alt bărbat. Tonghi a privit neputincios toată scena

NU RATA: TOP 40 de vedete care au scos „artileria grea” la soare. Cristina Ștefania, Alexia Eram sau Andreea Bălan fac senzație în rochițe mini, mulate chiar și nemachiate

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.