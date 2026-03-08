Alexia Eram, surpriză neașteptată din partea unui alt bărbat. Tonghi a privit neputincios toată scena

Alexia Eram a fost surprinsă de CANCAN.RO într-o apariție stylish, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului, la o cafenea, alături de iubitul ei. Diferența de stil dintre cei doi nu a trecut deloc neobservată,erau exact pe vibe-ul de „balkan couple”, ea ca o divă, pe tocuri, iar el în pantaloni scurți. Fiind Ziua Femeii, Alexia a primit în dar o floare, dar nu iubitul a fost cel care i-a oferit-o.

Este 8 Martie, iar Alexia Eram a ieșit la o scurtă plimbare alături de iubitul său și au decis să celebreze această zi specială la o cafenea drăguță din București. Ieșirea s-a transformat imediat într-o plimbare pe catwalk, iar cei doi păreau desprinși din revistele de modă. Bine, fiecare cu stilul lui, dar extremele se atrag.

„Balkan couple” style

Influencerița a fost, ca de obicei, extrem de atentă la detalii. Alexia a purtat o geacă neagră, biker, din piele, cu un aer ușor oversize, pe care a combinat-o cu blugi largi, baggy. Detaliul care a fost cheia styling-ului au fost tocurile, care nu păreau prea comode pentru o plimbare prin oraș, dar știți că uneori femeile ar face orice sacrificiu pentru o ținută bună. Sub geacă se putea vedea o cămașă în carouri roșii și verzi, purtată lejer, legată în jurul mijlocului, care adăuga o notă grunge ținutei. Look-ul a fost completat de ochelari de soare cu lentile galbene, iar părul proaspăt tuns a fost lăsat lejer. Apariția ei a fost una cool, exact în stilul care a consacrat-o pe rețelele sociale, pentru că Alexia este o fashionistă înrăită. Alexia emana foarte multă energie pozitivă.

În schimb, iubitul ei a ales o ținută mult mai sport și casual. Acesta purta o jachetă albastră, de fâș, de la brandul Acne Studios, peste un tricou alb simplu. În partea de jos, tânărul a optat pentru pantaloni scurți negri, largi, combinați cu sneakers gri de la celebrul designer Rick Owens, un outfit lejer, potrivit pentru o zi relaxată.

Alexia Eram i-a atras atenția iubitului

În fața cafenelei, frumoasa șatenă a primit un trandafir galben, dar nu de la iubitul ei, ci de la o persoană random care oferea flori tuturor doamnelor. Atunci a venit momentul în care Alexia i-a spus iubitului ei, mai în glumă, mai în serios, ce își dorește de la el. Tonghi a zâmbit larg, semn că s-a conformat și că e gata să o surprindă și el pe influenceriță în cel mai frumos mod posibil.

