Acasă » Exclusiv » Alexia Eram, surpriză neașteptată din partea unui alt bărbat. Tonghi a privit neputincios toată scena

Alexia Eram, surpriză neașteptată din partea unui alt bărbat. Tonghi a privit neputincios toată scena

De: Luciana Popescu 08/03/2026 | 22:30
Alexia Eram, surpriză neașteptată din partea unui alt bărbat. Tonghi a privit neputincios toată scena
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Alexia Eram a fost surprinsă de CANCAN.RO într-o apariție stylish, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului, la o cafenea, alături de iubitul ei. Diferența de stil dintre cei doi nu a trecut deloc neobservată,erau exact pe vibe-ul de „balkan couple”, ea ca o divă, pe tocuri, iar el în pantaloni scurți. Fiind Ziua Femeii, Alexia a primit în dar o floare, dar nu iubitul a fost cel care i-a oferit-o. 

Este 8 Martie, iar Alexia Eram a ieșit la o scurtă plimbare alături de iubitul său și au decis să celebreze această zi specială la o cafenea drăguță din București. Ieșirea s-a transformat imediat într-o plimbare pe catwalk, iar cei doi păreau desprinși din revistele de modă. Bine, fiecare cu stilul lui, dar extremele se atrag.

„Balkan couple” style

Influencerița a fost, ca de obicei, extrem de atentă la detalii. Alexia a purtat o geacă neagră, biker, din piele, cu un aer ușor oversize, pe care a combinat-o cu blugi largi, baggy. Detaliul care a fost cheia styling-ului au fost tocurile, care nu păreau prea comode pentru o plimbare prin oraș, dar știți că uneori femeile ar face orice sacrificiu pentru o ținută bună. Sub geacă se putea vedea o cămașă în carouri roșii și verzi, purtată lejer, legată în jurul mijlocului, care adăuga o notă grunge ținutei. Look-ul a fost completat de ochelari de soare cu lentile galbene, iar părul proaspăt tuns a fost lăsat lejer. Apariția ei a fost una cool, exact în stilul care a consacrat-o pe rețelele sociale, pentru că Alexia este o fashionistă înrăită. Alexia emana foarte multă energie pozitivă.

Alexia Eram a mers cu iubitul ei, Tonghi, la plimbare

În schimb, iubitul ei a ales o ținută mult mai sport și casual. Acesta purta o jachetă albastră, de fâș, de la brandul Acne Studios, peste un tricou alb simplu. În partea de jos, tânărul a optat pentru pantaloni scurți negri, largi, combinați cu sneakers gri de la celebrul designer Rick Owens, un outfit lejer, potrivit pentru o zi relaxată.

Alexia Eram i-a atras atenția iubitului

În fața cafenelei, frumoasa șatenă a primit un trandafir galben, dar nu de la iubitul ei, ci de la o persoană random care oferea flori tuturor doamnelor. Atunci a venit momentul în care Alexia i-a spus iubitului ei, mai în glumă, mai în serios, ce își dorește de la el. Tonghi a zâmbit larg, semn că s-a conformat și că e gata să o surprindă și el pe influenceriță în cel mai frumos mod posibil.

Alexia Eram i-a bătut obrazul lui Tonghi

CITEȘTE ȘI:

Ce pun la cale Alexia Eram și „cumnățica”, la cafea cu fiul lui Dan Bittman. Hipstereală organizată în buricul Capitalei

Ce nu face un iubit dedicat! Tonghi a transformat BMW-ul pastelat al Alexiei Eram în utilitară

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vedeta de la Neatza i-a suflat iubitul! Relația de 8 ani a lui Andrei Ciobanu s-a spulberat când a apărut în peisaj Flavia Mihășan
Exclusiv
Vedeta de la Neatza i-a suflat iubitul! Relația de 8 ani a lui Andrei Ciobanu s-a spulberat când…
Bunicuța Anca Vlad și-a răsfățat nepotul moștenitor pe marginea lacului. Dinastiile Catena + Opticris, tabloul perfect de familie
Exclusiv
Bunicuța Anca Vlad și-a răsfățat nepotul moștenitor pe marginea lacului. Dinastiile Catena + Opticris, tabloul perfect de familie
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea, afirmă Trump
Mediafax
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea,...
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a urcat costa 50.000 de euro”
Adevarul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în...
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
Digi24
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava
Mediafax
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
Click.ro
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește...
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Digi 24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
go4it.ro
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum au devenit templele din Taiwan noile epicentre ale petrecerilor rave: „E benefic pentru zei”
Cum au devenit templele din Taiwan noile epicentre ale petrecerilor rave: „E benefic pentru zei”
Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama de Ziua Femeii. Ireal ce a făcut imediat după
Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama de Ziua Femeii. Ireal ce a făcut imediat după
Vedeta de la Neatza i-a suflat iubitul! Relația de 8 ani a lui Andrei Ciobanu s-a spulberat când a ...
Vedeta de la Neatza i-a suflat iubitul! Relația de 8 ani a lui Andrei Ciobanu s-a spulberat când a apărut în peisaj Flavia Mihășan
Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult ...
Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult decât credem
A murit de cancer, după ce medicii i-au citit greșit analizele. Femeia de 48 de ani putea fi salvată
A murit de cancer, după ce medicii i-au citit greșit analizele. Femeia de 48 de ani putea fi salvată
Bunicuța Anca Vlad și-a răsfățat nepotul moștenitor pe marginea lacului. Dinastiile Catena + Opticris, ...
Bunicuța Anca Vlad și-a răsfățat nepotul moștenitor pe marginea lacului. Dinastiile Catena + Opticris, tabloul perfect de familie
Vezi toate știrile
×