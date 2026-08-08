Ziua de 8 august vine cu energii diferite pentru cele 12 zodii din horoscopul chinezesc. Unii nativi reușesc să lase în urmă o perioadă apăsătoare și să-și reorganizeze viața, în timp ce alții sunt sfătuiți să nu ia decizii importante sub impulsul emoțiilor. Pentru unii nativi, weekendul aduce chef de ordine, activități în aer liber și timp petrecut alături de cei dragi. Alții trebuie să fie mai atenți la reacțiile lor și să nu se lase influențați de stresul sau problemele celor din jur. Iată ce le rezervă astrele nativilor!

Șobolan

Pentru Șobolani, o perioadă în care stresul s-a acumulat începe, în sfârșit, să se încheie. Este o zi bună pentru ordine și reorganizare. Poți începe cu lucrurile simple, precum curățenia sau sortarea obiectelor pe care nu le mai folosești, dar și cu proiectele rămase neterminate. Nu te teme să renunți la lucrurile de care nu mai ai nevoie și să le donezi. O plimbare în aer liber, mai ales alături de copii sau animale de companie, îți poate schimba complet starea de spirit.

Bivol

Astăzi este momentul să dai dovadă de maturitate și să nu lași impulsurile să ia decizii în locul tău. Emoțiile tale sunt importante și nu trebuie ignorate, însă înainte de a reacționa este indicat să iei o pauză. Respiră adânc, analizează ce simți cu adevărat și abia apoi acționează. O decizie luată la nervi te-ar putea costa mai mult decât crezi.

Tigru

Nativii din Tigrul beneficiază de o energie favorabilă și se pot bucura de o stare generală de bine. Este un moment potrivit pentru începuturi noi. Ai încredere în propriile abilități și fă primul pas cu mai mult curaj. Dacă ai un plan pe care îl amâni de ceva timp, discută-l cu persoanele apropiate și începe să-l pui în aplicare. Spre după-amiază, însă, fă-ți timp și pentru relaxare.

Iepure

Ziua se anunță aglomerată pentru Iepuri, așa că ar fi bine să rezolvi cât mai multe dintre sarcini încă din prima parte a zilei. Farmecul și atitudinea ta calmă te fac foarte apreciat de familie și prieteni. Este un moment bun pentru activități care necesită precizie și atenție. Pentru a te simți în formă, ai grijă și la alimentație: limitează zahărul și include mai multe legume verzi în meniul tău.

Dragon

Dragonii ar putea avea parte de câteva momente tensionate. Important este să nu preiei grijile și temerile altor persoane. Chiar dacă cei din jur sunt stresați, încearcă să-ți păstrezi calmul și optimismul. Ai capacitatea de a face față unor responsabilități noi, însă schimbarea nu vine fără implicare. Dacă vrei ca lucrurile să fie diferite, trebuie să fii hotărât să faci și tu lucrurile diferit.

Șarpe

Este o zi potrivită pentru Șerpi să petreacă timp în compania prietenilor și să se bucure de activități în grupuri restrânse. Lasă pentru moment deciziile importante și încearcă să te relaxezi. Chiar dacă vei avea în jur persoane mai sensibile sau mai agitate, nu lăsa starea lor să-ți strice ziua. Analizează cu atenție ceea ce urmează și nu permite responsabilităților, reale sau imaginare, să-ți răpească bucuria.

Cal

Calul trebuie să fie atent la modul în care reacționează. Atitudinea ta din această zi poate crea confuzie chiar și în rândul oamenilor care te cunosc foarte bine. Dacă apare o neînțelegere, explică deschis ceea ce simți și gândești. În același timp, fii atent la oamenii creativi și influenți care îți pot apărea în cale. Nu te teme să ceri ceea ce îți dorești și acceptă invitațiile care apar.

Capră

Pentru Capre, emoțiile sunt intense, iar dorința de a avea dreptate poate fi mai puternică decât disponibilitatea de a face compromisuri. Tocmai de aceea, este important să nu iei decizii importante sub influența unor sentimente puternice. Rămâi fidel propriilor principii. Prietenele apropiate îți pot oferi sprijin și te pot ajuta să privești lucrurile mai limpede.

Maimuță

Nativii din Maimuță sunt îndemnați să fie mai atenți la stilul de viață. Dacă ai observat că ai început să iei în greutate sau că ai devenit mai sedentar, este momentul să schimbi ceva. Nu trebuie să faci schimbări radicale: chiar și o plimbare regulată este un început bun. Spre seară, însă, atmosfera se schimbă, iar o întâlnire romantică în mediul virtual îți poate aduce o surpriză plăcută.

Cocoș

Cocoșii sunt sfătuiți să fie cât se poate de sinceri cu cei apropiați. Dacă ai ignorat sfaturile familiei sau ale prietenilor, poate că este timpul să recunoști acest lucru. Situația este cu atât mai importantă dacă la mijloc se află o posibilă poveste de dragoste. Nu ține furia și dezamăgirea în tine. Găsește o modalitate sănătoasă de a elibera tensiunea și de a spune ceea ce simți.

Câine

Câinii au parte de o zi favorabilă comunicării și creativității. Vorbește-le prietenilor despre ideile și planurile tale, pentru că vei găsi oameni dispuși să te susțină. Ai grijă, însă, să nu devii atât de concentrat pe propriile obiective încât să pierzi din vedere ceea ce contează cu adevărat. Nu încerca să-i manipulezi pe cei din jur pentru a obține ceea ce vrei. Ziua este favorabilă inclusiv începerii unei afaceri sau unui proiect profesional.

Mistreț

Mistreții se bucură de o capacitate excelentă de organizare. Chiar dacă au multe lucruri de făcut, nativii pot păstra cu ușurință o stare de calm și claritate. Este momentul ideal să duci la bun sfârșit ceea ce ai început și să nu mai amâni sarcinile restante. Ai putea descoperi și că este foarte ușor să-i înveți pe alții lucrurile pe care deja le stăpânești. Spre seară, lasă-te antrenat de o persoană mai spontană și permite-ți să te distrezi.

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