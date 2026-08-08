Ruby și-a dorit o casă exact așa cum a visat, însă renovarea locuinței s-a transformat într-o experiență care i-a pus serios răbdarea la încercare. Artista spune că lucrările au durat nu mai puțin de un an și jumătate. Ba mai mult, a pierdut bani după ce unele dintre persoanele cu care a colaborat nu și-ar fi respectat promisiunile.

Deși locuința este acum aproape finalizată și Ruby locuiește deja în ea, vedeta recunoaște că nu mai are energia necesară pentru ultimele retușuri. După perioada lungă petrecută în renovare, artista vrea, în primul rând, să se bucure de casa pentru care a făcut atât de multe sacrificii.

Cum arată locuința lui Ruby

Ceea ce trebuia să fie un proiect menit să-i transforme locuința într-un spațiu de vis s-a prelungit considerabil. Ruby spune că lucrările au durat aproximativ un an și jumătate.

„Eiii, am terminat în mare parte, mai am detalii, dar nu mai am chef. Păi mi s-a luat… un an jumătate de renovare, cine renovează atât? Nimeni! Eu… oamenii care nu se pricep și n-au minte.”

„Am luat țeapă după țeapă, banii s-au dus”

Pe lângă timpul pierdut, Ruby spune că renovarea a venit și cu pierderi financiare. Artista a fost întrebată dacă a reușit să recupereze banii pe care i-a plătit unor muncitori care, potrivit relatării sale, ar fi abandonat lucrările.

„Ce să-mi recuperez? Nu mi-am recuperat nimic. Am luat țeapă după țeapă, banii s-au dus și aia e. Facem alții, muncim. Mai am detalii mici, pot să stau și fără ele. Să treacă vara, să mă mai bronzez, să mă mai bucur și eu de locuința mea.”

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