Acasă » Știri » Cum arată locuința lui Ruby după ce și-a luat țeapă la renovări: „Banii s-au dus.” Imagini cu noul cuibușor al vedetei

Cum arată locuința lui Ruby după ce și-a luat țeapă la renovări: „Banii s-au dus.” Imagini cu noul cuibușor al vedetei

De: Simona Vlad 08/08/2026 | 07:40
Cum arată locuința lui Ruby după ce și-a luat țeapă la renovări: „Banii s-au dus.” Imagini cu noul cuibușor al vedetei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ruby și-a dorit o casă exact așa cum a visat, însă renovarea locuinței s-a transformat într-o experiență care i-a pus serios răbdarea la încercare. Artista spune că lucrările au durat nu mai puțin de un an și jumătate. Ba mai mult, a pierdut bani după ce unele dintre persoanele cu care a colaborat nu și-ar fi respectat promisiunile.

Deși locuința este acum aproape finalizată și Ruby locuiește deja în ea, vedeta recunoaște că nu mai are energia necesară pentru ultimele retușuri. După perioada lungă petrecută în renovare, artista vrea, în primul rând, să se bucure de casa pentru care a făcut atât de multe sacrificii.

Cum arată locuința lui Ruby

Ceea ce trebuia să fie un proiect menit să-i transforme locuința într-un spațiu de vis s-a prelungit considerabil. Ruby spune că lucrările au durat aproximativ un an și jumătate.

„Eiii, am terminat în mare parte, mai am detalii, dar nu mai am chef. Păi mi s-a luat… un an jumătate de renovare, cine renovează atât? Nimeni! Eu… oamenii care nu se pricep și n-au minte.”

„Am luat țeapă după țeapă, banii s-au dus”

Pe lângă timpul pierdut, Ruby spune că renovarea a venit și cu pierderi financiare. Artista a fost întrebată dacă a reușit să recupereze banii pe care i-a plătit unor muncitori care, potrivit relatării sale, ar fi abandonat lucrările.

„Ce să-mi recuperez? Nu mi-am recuperat nimic. Am luat țeapă după țeapă, banii s-au dus și aia e. Facem alții, muncim. Mai am detalii mici, pot să stau și fără ele. Să treacă vara, să mă mai bronzez, să mă mai bucur și eu de locuința mea.”

CITEȘTE ȘI:

Ce nu poate controla Ruby în relația de peste 10 ani cu Robert: „Sunt obsedată”

Fosta membră a trupei ASIA, condamnată la închisoare cu suspendare. Ce infracțiune a comis

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
TollRo intră în România. Ce șoferi vor plăti noua taxă de drum de la 1 octombrie
Știri
TollRo intră în România. Ce șoferi vor plăti noua taxă de drum de la 1 octombrie
Cele mai scumpe cartiere din România. Unde ajunge metrul pătrat la peste 5.300 de euro
Știri
Cele mai scumpe cartiere din România. Unde ajunge metrul pătrat la peste 5.300 de euro
Tânăr de 21 de ani, electrocutat după ce a pus mâna pe un stâlp de iluminat din Constanța
Mediafax
Tânăr de 21 de ani, electrocutat după ce a pus mâna pe un...
Schimbări importante pentru români. Ce se întâmplă cu vechile CĂRȚI DE IDENTITATE
Gandul.ro
Schimbări importante pentru români. Ce se întâmplă cu vechile CĂRȚI DE IDENTITATE
Ce dramă! A murit tatăl lui Leo Messi, Jorge Messi
Prosport.ro
Ce dramă! A murit tatăl lui Leo Messi, Jorge Messi
„Antrenamentul” sezonului în Arctica: Un urs polar folosește un bloc de gheață pe post de halteră
Adevarul
„Antrenamentul” sezonului în Arctica: Un urs polar folosește un bloc de gheață pe...
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub control”, după ce Putin a extins puterea serviciului
Digi24
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub...
Adio drumuri repetate după țigări ieftine în Bulgaria. România limitează la 40 de pachete în 40 de zile
Mediafax
Adio drumuri repetate după țigări ieftine în Bulgaria. România limitează la 40 de...
Parteneri
Alina Pușcău, mărturisire sfâșietoare înainte de operație. A fost diagnosticată cu cancer la sân în metastază: „Este singurul tratament care o să mă ajute să îmi salvez viața”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alina Pușcău, mărturisire sfâșietoare înainte de operație. A fost diagnosticată cu cancer la sân în...
„Bătălia pentru 50.000.000 de dolari”. Divorțul anului: Anamaria atacă averea milionarului
Prosport.ro
„Bătălia pentru 50.000.000 de dolari”. Divorțul anului: Anamaria atacă averea milionarului
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Iulia Pârlea a suferit enorm după despărțirea de Gabi Torje! A renunțat la carieră pentru el și s-a mutat în Spania: „Eu stăteam în casă, să plâng”
Click.ro
Iulia Pârlea a suferit enorm după despărțirea de Gabi Torje! A renunțat la carieră pentru...
Ce sunt punctele negre de pe marginea parbrizului și la ce folosesc. Rolul lor este esențial pentru siguranța mașinii
Digi 24
Ce sunt punctele negre de pe marginea parbrizului și la ce folosesc. Rolul lor este...
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE
Digi24
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE
Nivelul extrem de scăzut al Dunării a dus la o descoperire rară. Era acolo de aproximativ 80 de ani
Promotor.ro
Nivelul extrem de scăzut al Dunării a dus la o descoperire rară. Era acolo de...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Gadget util pentru grădină: Radio solar portabil cu Bluetooth la Dedeman
go4it.ro
Gadget util pentru grădină: Radio solar portabil cu Bluetooth la Dedeman
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Schimbări importante pentru români. Ce se întâmplă cu vechile CĂRȚI DE IDENTITATE
Gandul.ro
Schimbări importante pentru români. Ce se întâmplă cu vechile CĂRȚI DE IDENTITATE
Tags:
ULTIMA ORĂ
TollRo intră în România. Ce șoferi vor plăti noua taxă de drum de la 1 octombrie
TollRo intră în România. Ce șoferi vor plăti noua taxă de drum de la 1 octombrie
Cele mai scumpe cartiere din România. Unde ajunge metrul pătrat la peste 5.300 de euro
Cele mai scumpe cartiere din România. Unde ajunge metrul pătrat la peste 5.300 de euro
Ce se întâmplă în apartamentul Ronei Hartner, la 3 ani de la moartea sa. Fiica artistei a luat o ...
Ce se întâmplă în apartamentul Ronei Hartner, la 3 ani de la moartea sa. Fiica artistei a luat o decizie pe care familia o respectă cu sfințenie
Știința schimbă regulile frumuseții. Ce proporție a corpului feminin atrage cel mai mult bărbații
Știința schimbă regulile frumuseții. Ce proporție a corpului feminin atrage cel mai mult bărbații
Sărbătoare mare pe 9 august 2026. Sfântul cunoscut pentru vindecări și ajutor în momente grele
Sărbătoare mare pe 9 august 2026. Sfântul cunoscut pentru vindecări și ajutor în momente grele
Cât costă cea mai mică garsonieră din România. Spațiul are sub 4 mp și se află lângă Universitate
Cât costă cea mai mică garsonieră din România. Spațiul are sub 4 mp și se află lângă Universitate
Vezi toate știrile