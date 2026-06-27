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Ce nu poate controla Ruby în relația de peste 10 ani cu Robert: „Sunt obsedată”

De: Carmen Gone 27/06/2026 | 06:50
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Ruby recunoaște fără ocolișuri că este geloasă! De ce își ține iubitul departe de ochii lumii, ce spune despre o eventuală căsătorie și cum a ajuns să se trezească în fiecare dimineață cu o „bucurie” de la porumbelul ei pe frunte, aflați dintr-un interviu savuros acordat pentru CANCAN.RO.

Ana Claudia Grigore (Ruby) traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, însă nu renunță la sinceritatea care a constacrat-o. Artista a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre relația pe care o trăiește departe de ochii publicului, despre gelozia care îi dă bătăi de cap, dar și despre bunica sa „sexy”. Iar câmd vine vorba despre nuntă, răspunsul artistei a fost unul neașteptat. Vezi mai jos ce a declarat!

Ruby vorbește despre cele mai noi întâmplări din viața sa
Ruby vorbește despre cele mai noi întâmplări din viața sa

Ruby: „Mamaie este sexy și la vârsta asta!”

Dacă pe scenă este una dintre cele mai apreciate artiste din România, acasă, Ruby se bucură de lucruri simple. Bunica sa, devenită celebră în mediul online datorită aparițiilor din filmulețele postate de vedetă, continuă să fie într-o formă de zile mari. Ruby și-a deschis sufletul în fata CANCAN.RO și a vorbit despre cele mai noi întâmplări din viața sa.

Ruby: Mamaie este bine, sexy și la vârsta asta! Se îmbracă mulat, decoltat, ca nepoata, bineînțeles. E sănătoasă, mulțumesc lui Dumnezeu! Mai are zile când eșuează . Dar na, e om și ea. Terasa e sexy și ea, mai ales când mă duc eu acolo în costum de baie

CANCAN.RO: Ai făcut curat, tu?

Ruby: Am făcut lună, oglindă, farfurie, puteam să mănânc de pe jos.

CANCAN.RO: Porumbelul?

Ruby: Puiul face bine! Tu știi tot despre viața mea. Ai pus camere ascunse. Da, am și un porumbel, un nou porumbel mic. Puiul îl cheamă și pe ăsta, ca pe toți porumbelii mei. Și este foarte drăguț, e ca un cățel de companie, se ține după mine, mă trezesc dimineața cu găinaț în frunte, dar nu mă supăr. E cu noroc. Știi cum e când dă porumbelul? E bine.

Ruby recunoaște că este geloasă!
Ruby recunoaște că este geloasă!

Ruby recunoaște: „Sunt obsedată!”

Ruby este îndrăgostită, fericită și extrem de protectoare atunci când vine vorba despre bărbatul din viața ei. Atât de protectoare, încât nici nu vrea să audă de ideea de a-l expune public, deși formează un cuplu cu Robert de mai bine de 10 ani. Artista mai spune și că se simte în continuare adolescentă și că nu se regăsește în tiparele clasice atunci când vine vorba despre relații și planuri de viitor.

CANCAN.RO: Știi ce se întreabă toată lumea? Și uite, aici n-am pus cameră de vedere. Pe cine iubește Ruby și dacă mai iubește și dacă iubește tot pe cine iubea ea?

Ruby: Eu iubesc viața, iubesc lumea, iubesc muzica și bineînțeles că pe iubitul meu, pe care îl știi și care..

CANCAN.RO: Unde e, că vrem să-l vedem?

Ruby: E ascuns, e prea frumos să-l vadă toată lumea. Vrei să mi-l fure?

CANCAN.RO: Ești geloasă?

Ruby: Da, sunt obsedată.

CANCAN.RO: Hai mă, zi serios, ești geloasă?

Ruby: Da. Ți s-a părut că glumesc? Nu! Da, sunt!

CANCAN.RO: Dar el? Este gelos?

Ruby: Normal. Uite-te la mine, el știe că eu când ies din casă. Se topesc înghețatele în drumul meu.

CANCAN.RO: Ce faceți vara asta?

Ruby: Ce să facem vara asta… Muncim, tragem, poate mai reușesc să mai pun la punct niște detalii rămase așa de când cu casa.

CANCAN.RO: La casă mai vrei să faci ceva?

Ruby: Nu, mi s-a luat. Dar încă n-am terminat toată treaba. Mai sunt detalii. Mai sunt detalii.

CANCAN.RO: Avem concerte și vacanță de cuplu? Unde se merge și când se pleacă?

Ruby: Vedem, nu știu, spontan. Totul spontan.

CANCAN.RO: Nu cauți înainte?

Ruby: Nu, doamne ferește! Nu, Raluca, n-am nevoie nici de prea multe variante, nici de prea multă căutare. Eu sunt omul momentului.

CANCAN.RO: Am văzut că și gătești, Ruby, că tot ziceai că te urmăresc. Că te-ai dus cu chef.

Ruby: Da, gătesc toată ziua. Și acasă, ostropele, tocănițe, sunt șeful privat al lui Mamaia.

CANCAN.RO: Ești bună de măritat, cum se zice.

Ruby: Doar că sunt măritată deja cu muzica.

CANCAN.RO: Păi și… Iubi, ce zice?

Ruby: Ce să zică? Noi trăim alte vremuri acum, nu mai suntem pe vremea lui Mamaia. Aici nu-i bai, una, două, ne căsătorim, trântim cinci copii și după aia hai la… Nu, eu mă simt încă adolescentă.

CANCAN.RO: Noi ne uităm să vedem când vine inelul, ce se întâmplă.

Ruby: Nu, accesoriile pe mâini nici nu-mi plac în general. Mie îmi plac cerceii. Cred că se vede.

CANCAN.RO: Să te ceară cu un cercel, da?

Ruby: Da!

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