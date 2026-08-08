Sydney Towle, creatoare de conținut din Statele Unite, care și-a transformat propria luptă cu o formă rară și agresivă de cancer într-o campanie de conștientizare, s-a stins din viață la doar 26 de ani. Familia tinerei a anunțat că aceasta a murit după aproape trei ani de tratamente și după ce, în ultima perioadă, intrase în îngrijiri paliative.

Tiktokerița Sydney Towle a murit

Sydney Towle a devenit cunoscută în mediul online după ce a început să vorbească despre diagnosticul primit la vârsta de doar 23 de ani. Tânăra a fost diagnosticată cu colangiocarcinom în stadiul 4, o formă rară de cancer al căilor biliare, neobișnuită la persoane atât de tinere. De-a lungul celor aproape trei ani de luptă cu boala, Sydney și-a documentat experiența pe TikTok și Instagram.

A vorbit despre tratamente, internări, momentele dificile, dar și despre dorința de a continua să trăiască și să își folosească povestea pentru a atrage atenția asupra cancerelor rare.

Familia a făcut anunțul devastator

Vestea morții tinerei a fost făcută publică pe conturile sale de socializare, la scurt timp după deces. Fratele lui Sydney, Austin, a transmis un mesaj emoționant în care a dezvăluit că aceasta s-a stins „în liniște”, după o luptă de aproape trei ani cu boala. Familia a mărturisit că este extrem de mândră de felul în care Sydney a luptat și de curajul cu care și-a făcut publică povestea.

„Ne dorim să continuăm moștenirea ei și să o onorăm în toate modurile posibile”, au transmis apropiații tinerei.

Sydney și-a dorit în mod special să contribuie la creșterea gradului de conștientizare cu privire la cancerele rare și să îi încurajeze pe pacienți să își susțină propriile drepturi și să pună întrebări atunci când vine vorba despre tratamentul lor.

Boala se răspândise

În luna mai, Sydney a publicat mai multe imagini și videoclipuri din spital, în care le-a povestit urmăritorilor despre evoluția bolii. Tânăra a dezvăluit că tumora se răspândise la peritoneu, membrana care căptușește cavitatea abdominală și acoperă o mare parte dintre organele interne.

Pe 19 mai, Sydney a vorbit inclusiv despre o discuție dificilă pe care a avut-o cu medicul oncolog. Potrivit relatării sale, specialistul îi recomandase să înceapă îngrijirea de sfârșit de viață. Sydney nu a fost pregătită să accepte această variantă și a decis să apeleze la un alt specialist.

Și-a îndeplinit unul dintre cele mai mari visuri

În ciuda diagnosticului și a tratamentelor dificile, Sydney a continuat să își îndeplinească dorințele. La doar câteva zile după acel moment, tânăra a urcat pe podium la Miami Swim Week, unde a defilat în costum de baie pentru prezentarea The Chemo Club x Post Swim. Evenimentul a fost dedicat celebrării corpurilor după cancer și a reprezentat pentru Sydney împlinirea unui vis: acela de a avea ocazia să fie model.

Apariția sa a fost cu atât mai puternică cu cât tânăra nu s-a ferit să își arate corpul schimbat de boală și de tratamente și a continuat să vorbească public despre experiența sa.

Mii de oameni i-au adus un ultim omagiu

Moartea lui Sydney a provocat un val de reacții în mediul online. Mii de urmăritori, creatori de conținut și oameni care i-au urmărit povestea au transmis mesaje de condoleanțe familiei. Mulți dintre cei care au comentat au vorbit despre impactul pe care tânăra l-a avut asupra lor și despre curajul cu care și-a transformat experiența personală într-un mesaj pentru alte persoane care se confruntă cu boli grave.

„Acea fată dulce de 26 de ani a avut un impact asupra lumii mai mare decât vor avea majoritatea oamenilor într-o viață întreagă. Nu o voi uita niciodată”, a scris unul dintre urmăritorii săi.

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