Eduardo Flores Salado, un jurnalist mexican care relata despre criminalitate, probleme sociale și persoane dispărute, a fost găsit mort la periferia orașului Acapulco. Autoritățile au deschis o anchetă pentru omor, iar colegii săi au transmis că moartea acestuia reprezintă un atac la adresa libertății de exprimare.

Trupul jurnalistului a fost descoperit sâmbătă seară la periferia orașului Acapulco, o cunoscută destinație turistică din statul mexican Guerrero.

Potrivit New York Post, Eduardo Flores lucra pentru publicația Enfoque Informativo, unde aborda subiecte legate de siguranța publică, disparițiile de persoane și problemele sociale din regiune.

Colegii jurnalistului, revoltați

Reprezentanții Enfoque Informativo au condamnat uciderea jurnalistului și au transmis un mesaj în care au subliniat gravitatea incidentului.

„Acest atac nu doar că ia viața unui coleg, prieten și om valoros, ci reprezintă și un atac direct la adresa libertății de exprimare”, a transmis publicația.

Parchetul statului Guerrero a deschis o anchetă pentru omor, însă autoritățile nu au comunicat până acum circumstanțele exacte ale morții și nici nu au anunțat arestarea vreunui suspect.

De asemenea, nu a fost stabilit dacă uciderea jurnalistului are legătură cu activitatea sa profesională.

Proteste după moartea ziaristului

Moartea lui Eduardo Flores Salado a provocat și proteste în statul mexican Guerrero. Luni, zeci de jurnaliști s-au adunat la Acapulco, unde au afișat pancarte și au blocat temporar circulația, cerând autorităților să îi identifice și să îi pedepsească pe cei responsabili de crimă.

Manifestații au avut loc și în Chilpancingo, capitala statului Guerrero, unde aproximativ 50 de persoane, printre care jurnaliști și reprezentanți ai comunității LGBT, au protestat în fața sediului Parchetului. Participanții au blocat traficul timp de aproximativ 30 de minute și au cerut o anchetă transparentă, precum și măsuri suplimentare pentru protejarea reprezentanților presei.

„Suntem indignați de ceea ce s-a întâmplat, de felul în care a fost tratat și abandonat”, a declarat jurnalistul Carlos Ortiz, unul dintre participanții la protestul din Acapulco.

Acesta a subliniat că Eduardo Flores era apreciat de colegii săi și a cerut ca moartea lui să nu devină încă un caz rămas nepedepsit.

Mexicul este considerat una dintre cele mai periculoase țări din lume pentru reprezentanții presei. Potrivit organizației Reporteri fără Frontiere, țara ocupa în 2025 locul al doilea în clasamentul celor mai periculoase locuri pentru exercitarea profesiei de jurnalist, după Gaza.

La rândul său, organizația Article 19 a documentat peste 180 de jurnaliști uciși în Mexic în atacuri țintite începând din anul 2000. Șase dintre aceste crime au fost înregistrate în 2026.

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