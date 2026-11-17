Micuțu, fost concurent al emisiunii Insula de 1 milion de la Kanal D, se află în centrul unui scandal de proporții. În vârstă de 47 de ani, acesta a fost reținut de procurorii DNA și propus pentru arestare preventivă, fiind cercetat pentru mai multe infracțiuni, printre care trafic de influență și fals. Ancheta vizează presupuse fapte comise pe parcursul mai multor ani.

Micuțu, pe numele său real, Cristian Anheliuc, este cunoscut pentru pasiunea sa pentru sport și pentru provocările fizice. De-a lungul timpului, a practicat mai multe discipline, printre care baschet, rugby, arte marțiale mixte și skandenberg, fiind inclusiv arbitru în această ultimă ramură sportivă.

A încercat și luptele în cușcă, ultima experiență fiind în anul 2015. În 2024, acesta a ajuns în atenția publicului larg după participarea la Insula de 1 milion, reality-show prezentat de Cosmin Cernat.

Micuțu a fost arestat

Potrivit procurorilor DNA Suceava, Cristian Anheliuc ar fi construit un mecanism prin care solicita și primea bani de la persoane cărora le promitea că le poate facilita obținerea unor documente oficiale sau angajarea în instituții publice. Printre instituțiile menționate în dosar se numără Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Primăria Sectorului 3, Serviciul Județean de Ambulanță Suceava și Spitalul Municipal Rădăuți.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi cerut sume cuprinse între 7.000 și 15.000 de euro pentru facilitarea unor angajări, în special pe posturi de ambulanțieri și asistenți medicali. De asemenea, ar fi primit bani pentru obținerea unor documente de cetățenie, diplome și certificate de calificare profesională.

Un alt aspect grav al anchetei vizează presupusa falsificare a propriei diplome de bacalaureat. Procurorii susțin că Anheliuc ar fi folosit documentul falsificat pentru a obține înscrierea în ordinul asistenților medicali și pentru a ocupa ulterior un post într-un birou parlamentar.

DNA precizează că toate persoanele cercetate în dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acuzațiile urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor judiciare.

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