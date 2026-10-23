Desfrâu cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor a ajuns pe masa judecătorilor

Foști angajați ai Armatei, presupuse orgii în locuri publice și filmări compromițătoare! Sunt ingredientele unui scandal desprins parcă din filme, care a ajuns pe masa judecătorilor după ce doi pensionari din sistemul militar au intrat într-un război cu pumni, amenințări și acuzații de răzbunare. În centrul poveștii mai apare o învățătoare, despre care unul dintre protagoniști susține că ar face parte dintr-un cerc de swingeri. Mai mult, bărbatul afirmă că ar fi filmat întâlnirile deocheate, în public, și că tocmai aceste dezvăluiri i-ar fi atras o serie de agresiuni. CANCAN.RO vă prezintă detalii și declarații uluitoare din acest caz!

Totul a ieșit la iveală într-un proces judecat în aprilie 2026, la Judecătoria Buzău. Un militar pensionar a cerut ordin de protecție împotriva unui alt fost cadru militar, susținând că acesta îl urmărește, îl amenință și îl agresează în mod repetat.

Cei doi activaseră în trecut în perimetrul aceleiași unități militare, însă în structuri diferite. Deși nu avuseseră relații profesionale directe, conflictul dintre ei a căpătat proporții greu de imaginat.

O învățătoare, întâlniri deocheate în parc și filmări compromițătoare

În fața instanței, reclamantul a oferit o explicație surprinzătoare pentru scandal. Acesta a povestit că, după pensionare, ar fi avut o relație cu o învățătoare din zona Câlnău. Ulterior, susține el, ar fi descoperit că femeia ar participa la întâlniri de tip swing, alături de alte cadre didactice.

Mai mult, presupusele întâlniri s-ar fi desfășurat inclusiv în Parcul Crâng din Buzău, unde militarul afirmă că ar fi realizat filmări compromițătoare.

„Ulterior, petentul a aflat că respectiva persoană ar fi implicată în activităţi de prostituţie şi grupuri de «swing» în Parcul Crâng, la care ar participa şi alte cadre didactice”, se arată în hotărârea judecătorească, în prezentarea declarațiilor reclamantului.

Documentul consemnează și că bărbatul „începuse să colecteze probe (filmări) împotriva lor”.

Important de precizat este că acuzațiile nu au fost confirmate de instanță, iar existența presupuselor filmări nu a fost stabilită în acest proces.

Fostul militar ar fi fost bătut pentru a-și ține gura închisă

Militarul pensionar bănuiește că descoperirile sale ar fi deranjat un grup de persoane din anturajul învățătoarei. În poveste apare inclusiv un presupus proxenet, despre care reclamantul susține că ar avea legături cu persoanele implicate în scandal.

Bărbatul consideră că agresiunile asupra sa ar fi fost orchestrate pentru a-l intimida și a-l împiedica să facă dezvăluiri.

„În viziunea petentului, actele de violenţă şi hărţuire nu sunt incidente izolate, ci reprezintă o formă de represalii orchestrate de acest grup”, se menționează în document.

Scandalul ar fi degenerat în urmă cu aproximativ doi ani, când reclamantul se deplasa cu bicicleta în apropierea Stadionului de Atletism din Buzău. Potrivit declarațiilor sale, celălalt militar pensionar l-ar fi abordat și, după un schimb de replici, s-ar fi năpustit asupra lui.

„Intimatul s-a năpustit asupra lui, trântindu-l la pământ și aplicându-i lovituri cu pumnii și picioarele în zona capului”, este relatarea consemnată în dosar.

Două zile mai târziu, în Parcul Crâng, reclamantul susține că a fost lovit din nou, suferind răni la buză și arcadă, care au necesitat suturi chirurgicale.

Acuzații de acte false și o nouă confruntare la supermarket

Povestea mai conține o acuzație neașteptată, de această dată din sfera învățământului. Militarul a susținut că soția sa ar fi refuzat să valideze documente considerate false, prin care o altă femeie ar fi încercat să obțină gradația de merit.

Potrivit reclamantului, acest refuz ar fi amplificat ostilitatea presupusului grup. Nici acuzațiile privind falsificarea documentelor nu au fost confirmate în proces.

Ultimul incident descris în instanță ar fi avut loc pe 18 aprilie 2026. Militarul pensionar se pregătea să meargă la un grătar cu familia și se oprise la Lidl pentru cumpărături.

Acolo, celălalt fost militar ar fi apărut pe bicicletă și i-ar fi urmărit prin parcare. Soția reclamantului ar fi încremenit de frică, iar fiul minor ar fi început să tremure, alertându-și fratele mai mare, ofițer militar.

Judecătorii au intervenit: ordin de protecție și brățară electronică

În cele din urmă, Judecătoria Buzău a constatat existența unor acte de violență fizică și psihică și a admis cererea de emitere a ordinului de protecție.

Numai că războiul judiciar nu s-a încheiat aici. Decizia a fost contestată, iar Tribunalul Buzău a redus durata ordinului de protecție de la 11 la 6 luni și a eliminat o parte dintre restricțiile impuse inițial.

Bărbatul nu a scăpat însă de brățara electronică, de interdicția de contact și de obligația de a păstra o distanță de cel puțin 100 de metri față de rivalul său. Hotărârea este definitivă.

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