Nu este o eroare! Câte kilograme are Micuțu de la Insula de 1 Milion de la Kanal D, de fapt

Micuțu este unul dintre cei mai simpatizați concurenți de la Insula de 1 milion. De-a lungul competiției, a încercat să își calmeze colegii și să mențină o stare de liniște în tabăra sa. De curând, a avut un discurs emoționant în care a vorbit și despre greutatea sa. Concurentul emisiunii de pe Kanal D a dezvăluit câte kilograme are, de fapt.

Angheliuc Cristian alias Micuțu are 44 de ani și locuiește în Rădăuți, județul Suceava. În anul 2010 a terminat școala de asistenți medicali și a practicat această profesie timp de patru ani la Spitalul Județean, ca voluntar, în timpul pandemiei de coronavirus.

Micuțu a ținut un discurs emoționant la Insula de 1 milion, în cadrul căruia a vorbit și despre greutatea sa. Deși s-a spus că ar avea 176 de kilograme, realitatea este cu totul alta. Concurentul emisiunii de la Kanal D a spus, fără ezitare, adevărul.

În cadrul acestui moment emoționant, Angheliuc Cristian a vorbit și despre copiii săi. Micuțu este tatăl a trei fete, una de 15 ani din prima căsătorie, care locuiește cu el, și alte două cu cea de-a doua soție.

Bărbatul a trecut prin două divorțuri. În luna mai a anului 2023, a avut loc ultima separare. La acea vreme, concurentul de la Insula de 1 milion a decis să pună punct relației cu partenera sa pentru că aceasta era prea mămoasă.

Înainte de a pleca în Republica Dominicană, Micuțu a vorbit despre pasiunea sa pentru sport. De-a lungul timpului, a practicat arte marțiale mixte, baschet, rugby și skandenberg, sport în cadrul căruia a fost și arbitru. Mai mult decât atât, în anul 2015, el s-a luptat în cușcă. Totul a pornit de la o simplă provocare.

„Am început cu baschet-ul, sportul care mi-a plăcut cel mai mult, iar după ce m-am lăsat de baschet am făcut și un an de rugby, la Poli Iași. După care am continuat cu sportul de contact în paralel cu skandenberg-ul, care mi-a plăcut și din postura de arbitru.

De baschet m-am lăsat pentru că nu am mai avut puterea financiară de a mă susține, stăteam la cămin atunci. M-am lăsat de rugby, am început să muncesc, și eram foarte solicitat la muncă; veneam prea obosit că să mai pot să fac și sport.

Dar apoi m-am apucat de sporturi de contact și nebunia mea a fost să lupt în cușcă. Efectiv, la o provocare am răspuns afirmativ, am intrat în cușcă, am demonstrat că pot și vreau și cam aia a fost.”, a povestit Micuțu, înainte de plecarea în Republica Dominicană.