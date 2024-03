Cine este și cu ce se ocupă Iulian Olaru de la Insula de 1 milion. Concurentul a fost implicat într-un accident grav

Iulian Olaru (42 de ani) se numără printre cei 50 de concurenți ai emisiunii Insula de 1 milion. Încă de la primele ediții, a reușit să cucerească telespectatorii cu energia sa pozitivă. Bucătar de profesie, bărbatul nu a avut deloc o viață ușoară. A plecat de acasă de la o vârstă fragedă pentru ”a-și face un rost” și a recunoscut că, uneori, a fost nevoit să doarmă pe străzi.

Iulian Olaru nu este străin de camerele de filmat. În anul 2019, a participat la Chefi la Cuțite, unde a făcut parte din echipa lui Sorin Bontea. Acum, se bucură de un mare succes în carieră. În ceea cea privește viața personală, bucătarul are doi copii de 17 și 18 ani din fosta căsnicie.

După 17 ani de relație, în anul 2017, Iulian Olaru și fosta soție au decis să meargă pe drumuri separate. Însă, concurentul de la Insula de 1 milion și-a găsit fericirea alături de o altă femeie care este stabilită în Londra. Cei doi sunt împreună de aproximativ 2 ani, iar astăzi este ziua de naștere a ei.

Acum, concurentul emisiunii de la Kanal D se bucură de succes pe partea profesională, însă nu a fost deloc ușor să ajungă până aici. În prima ediție a show-ului Insula de 1 milion, Iulian Olaru și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a făcut dezvăluiri emoționante despre momentele grele prin care a trecut.

„Bucătăria înseamnă organizare, rapiditate și disciplină. Dacă ai aceste trei elemente reușești să dai înainte. Am plecat la o vârstă foarte fragedă de acasă, cum se făcea pe vremea aia, chiar și fără acte, nu mi-e rușine să o recunosc, nu mi-e rușine să o spun că am dormit și pe bănci, în locuri părăsite.

Țin minte că tata mi-a zis: ‘Băiete, ai grijă că e greu, e iarnă afară’. Și a fost foarte, foarte, greu. Un prieten de la acea vreme era, cum s-ar spune, călăuză. I-am zis că merg si eu cu el. Se pleca de la Timișoara, ne ascundea într-un marfar.

În loc să facă 3 zile, cred că am stat vreo săptămână, dacă nu mai bine, pe sub lemnele alea. De frig și de disperare, vă jur, am dat cu capul de bușteni. Tot de disperare ne-am aruncat din marfar. Când am căzut pe pietrele alea, ne-am spart genunchi și coate, vai de capul nostru.”, a povestit Iulian Olaru la Insula de 1 milion.