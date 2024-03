Cine este Ana Mavru, concurenta de la Insula de 1 milion, care nu şi-a permis mai mult de un trening? A început să plângă, la Kanal D

Competiția Insula de 1 milion de la Kanal D a luat startul. 50 de concurenți au pornit într-o aventură inedită, iar publicul a avut șansă să îi cunoască pe participanți ceva mai bine în primele două episoade. Printre cei care au ajuns în Republica Dominicană se numără și Ana Mavru, o tânără de 24 de ani, cu o poveste de viață impresionantă. Printre lacrimi, tânără a vorbit despre viața ei, care nu a fost una prea ușoară.

Ana Maria Mavru este o tânără de 24 de ani, originară din comuna Peretu, județul Teleorman. Aceasta are o poveste de viață impresionantă, care i-a înmuiat chiar și pe cei mai duri dintre concurenți. Tânăra a fost adoptată, iar familia sa a făcut tot posibilul pentru a-i oferi un trai cât mai bun. Însă, lucrurile nu au fost mereu roz pentru familia concurentei, iar aceștia se descurcă destul de greu. Ana și-a spus povestea și a impresionat pe toată lumea.

Deși nu provine dintr-o familie cu prea multe posibilități, Ana Mavru este cât e poate de fericită că are o familie, o mamă și un tată cărora le pasă de ea. Tânără este o iubitoare a sportului, însă drumul ei către acest domeniu este presărat cu multe obstacole, cele mai multe de ordin financiar. Banii nu sunt suficienți pentru familia Anei, iar dacă aceștia ar exista tânără i-ar investii în părinții ei, care se confruntă cu mai multe probleme de sănătate.

Acum mama are probleme de sănătate și trebuie să se opereze în curând și sper că va fi ok. Tata s-a operat și el acum ceva timp și era să îl pierd. Lucrurile n-au fost întotdeauna roz pentru mine’’, a mărturisit Ana la Insula de 1 milion.

„Eu am fost adoptată, iar familia care m-a adoptat este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în această viață și au făcut tot posibilul să-mi fie bine, să mă descurc, să reușesc în viață. Dar nu e mereu ușor.

Povestea Anei Mavru l-a impresionat și pe Filip, unul dintre colegii de suferință din Dominicană. Luptătorul profesionist a fost cucerit de sinceritatea și bunătatea Anei, dar și de pasiunea sa pentru sport. Cei doi s-au apropiat încă din prima zi, iar Filip i-a făcut tinerei o mare promisiune.

Știind ce înseamnă pasiunea pentru sport și dorința ce se ascunde în inima unui sportiv, acesta i-a promis Anei că de acum o va susține și o va ajuta în tot ce are de făcut în carieră. Singurul lucru pe care Filip i l-a cerut Anei este să fie serioasă și să se dedice sportului, lucru pe care tânăra a promis că o să îl facă.

„Filip către Ana Mavru: Îți promit în fața camerelor că voi avea grijă de tine și știi foarte bine la ce mă refer.

Ana Mavru: Am vorbit cu el din prima zi. M-a întrebat de ce stau cu treningul respectiv că e foarte gros și de ce nu mi-am luat ceva mai subțire. I-am spus că nu îmi permit și că mă va sprijini în decursul carierei mele, dacă sunt dispusă să fac compromisuri, iar eu sunt dispusă să fac orice, pentru că iubesc din tot sufletul ceea ce fac, îmi place să fac sport. O fac din suflet, nu o fac pentru câștig, ci pentru că iubesc să fac asta și simt că acesta e drumul meu. Nu am avut ajutor și mi-a fost întotdeauna greu să mă descurc singură. Nici familia mea nu e potrivită să mă susțină, am fost săraci

Filip: Vreau să îmi promiți și tu în fața camerelor că vei ieși campioană mondială. Ai două competiții la sfârșitul anului, una e în Portugalia. La aia voi face tot posibilul ca tu să ai tot ce îți trebuie ca să ajungi și să ieși campioană.

Ana Mavru: Această emisiune simt că deja mă schimbă și mi-am dat seama cât de puternică sunt și cât de puternică voi deveni după aceste lucruri. Cred că totul va deveni din ce în ce mai bine pentru mine, iar asta dă un plus de speranță pentru mine și viitorul meu”, a fost dialogul celor doi, la Insula de 1 milion.