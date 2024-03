Ionuț Jaguarul de la Insula de 1 milion a fost la un pas de moarte: ”Am avut 1% șanse de supraviețuire”. Ce a pățit fostul concurent Exatlon

Ionuț Liviu Sugacevschi alias Jaguarul este deja cunoscut publicului, după ce a participat la Exatlon. Acum, el s-a întors pe micile ecrane la noua emisiune de pe Kanal D – Insula de 1 milion. În cadrul show-ului, acesta a povestit drama prin care a trecut. A fost la un pas de moarte, iar medicii i-au dat doar 1% șanse de supraviețuire.

Ionuț Jaguarul, în vârstă de 33 de ani, se numără printre 50 de concurenți care participă la Insula de 1 milion, cel mai mare experiment social televizat din România. Tânărul nu a avut o viață tocmai ușoară. El și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a făcut o serie de mărturisiri tulburătoare. De-a lungul timpului, a avut de înfruntat multe obstacole. Și-a pierdut tatăl și s-a confruntat cu grave probleme de sănătate.

Ionuț Liviu Sugacevschi a suferit un accident vascular cerebral (AVC) și a ajuns în stare gravă la spital. Concurentul de la Insula de 1 milion a povestit că medicii i-au dat doar 1% șanse de supraviețuire. Totul s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a întors dintr-o vacanță. Jaguarul a vorbit despre situația delicată prin care a trecut.

„Nu a știut nimeni, am avut o problemă foarte mare de sănătate. Azi ești, poate mâine nu mai ești. Dintr-un stâlp de om care eram și care râdeam, care glumeam. Am fost în vacanță, după ce m-am întors, la 2-3 zile, am căzut.

Am făcut un AVC foarte grav, am fost în comă, am avut o comă de gradul V, cu 1% șanse de supraviețuire. Sunt aici acum, nu mă mai gândesc la probleme, le las în urmă, le las acasă. Sper că le-am făcut o bucurie celor care mă iubesc, să trăiască cu mine această experiență de la Insula de 1 milion.”, a povestit Jaguarul, în cadrul show-ului de pe Kanal D.