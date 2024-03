Claudia Puican, primele declarații după ce Armin Nicoară a călcat pe bec la Insula de 1 milion: ”Am fost speriată”

Claudia Puican a reacționat după ce Armin Nicoară a făcut mai multe gesturi nepotrivite față de colegele sale la Insula de 1 milion. Nici bine nu a început competiția, iar artistul a ajuns în centrul atenției. Chiar dacă are verigheta pe deget, nu s-a ferit să facă tot felul de ”glume”.

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt căsătoriți de mai bine de un an, însă relația lor durează de mai mult timp. Între ei au existat și certuri pe care nu le-au ținut departe de ochii curioșilor. Mai mult decât atât, saxofonistul chiar a recunoscut că a călcat strâmb, iar soția lui l-a iertat. Totuși, la Insula de 1 milion, nu a părut deloc schimbat. În aeroport i-a făcut avansuri lui Sindy, iar în Republica Dominicană și-a încercat-o cu Alina.

După ce Armin Nicoară a făcut mai multe gesturi nepotrivite față de colegele sale din emisiunea Insula de 1 milion, soția lui a reacționat. Surprinzător, Claudia Puican nu s-a arătat deranjată de ce a făcut partenerul ei de viață în competiție. Artista a mărturisit că știe ce are acasă, motiv pentru care nu a fost afectată de comportamentul saxofonistului.

„Eu știu ce am acasă și nu-mi este frică de nimic. Armin este ca de obicei, face glume, iar dacă nu ar fi fost el în emisiune, sincer, credeți-mă că ar fi fost una tristă, râd continuu când mă uit la emisiune. Eu am fost speriată pentru că nu am fost de acord, având în vedere că el are diabet.

Nu e ok să meargă pe insulă, să stea nemâncat, doar că mi-a explicat că vrea să arate comunității lui de diabetici că se poate trăi în situații critice și am zis ok, dacă asta e dorința lui, e ok, dar i-am zis să nu stea prea mult acolo, ci să vină mai repede acasă, pentru că avem treabă.”, a declarat Claudia Puican, în cadrul emisiunii Follow as! de la Kanal D.