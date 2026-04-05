Oana Ioniță, despre relația cu Cove: „Am avut o aventură. M-am îndrăgostit de el”

Oana Ioniță este cunoscută publicului drept „Bebelușa” de la celebra emisiune Cronica Cârcotașilor. Aceasta a avut o căsnicie de 10 ani, din care au rezultat doi copii. Puțini știu, însă, că în urmă cu mulți ani, ea și iubitul prezentator, Cove au avut o relație. Dacă până acum nu a oferit prea multe detalii, vedeta a fost invitată la un podcast, acolo unde a făcut o mărturisire uimitoare.

Oana Ioniță vorbește despre relația cu Cove

Vedeta a avut o imagine controversată de-a lungul anilor. Cu toate acestea, a preferat să fie cât se poate de discretă în ceea ce privește viața sa personală. Din acest motiv, puțini știu că a avut o aventură cu celebrul prezentator Cove. De curând, Oana a fost invitată în cadrul unui podcast, mai exact la Jorge și a recunoscut niște detalii neașteptate.

Întrebată de Jorge despre ce relație a avut cu Cove și cum se comportă atunci când se mai întâlnesc cei doi, ea a explicat că nu se întâlnesc și că nu au nimic de împărțit. Ba mai mult, a ținut să precizeze că au rămas în relații bune. Ea a declarat că cei doi nu au fost împreună mult timp, ci mai degrabă au încercat să aibă o relație. Oana s-a îndrăgostit de el și s-au cuplat pentru doar o lună. Vedeta descrie acea relație ca fiind o aventură, dat fiind faptul că nu au reușit să își mențină flacăra aprinsă mai mult timp.

Nu m-am mai întâlnit cu el, nu, dar am rămas în relații bune. Adică, am avut o aventură, o relație de o lună de zile. Dar e un tip fantastic, e un tip foarte mișto, jovial și de pus pe rană. Nu știu, ar trebui să-l sun. E însurat acum. Am glumit (n.r. să îl sune). Da, a fost o perioadă din viața mea, pentru că eram tânără și neliniștită și m-am îndrăgostit de el în momentul ăla și am avut această încercare de a avea o relație.

