Ce planuri speciale are Oana Ioniță de Paște, după perioada care a pus-o la pământ. Tradiția la care nu renunță, de dragul copiilor

Oana Ioniță vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre planurile pe care le are cu copiii ei pentru Paște. Între spectacole, copii și un program încărcat, vedeta recunoaște că încearcă să păstreze echilibrul în familie, dar și să facă față scumpirilor din ultima perioadă, fără să renunțe la lucrurile care contează cu adevărat.

Oana Ioniță a trecut recent prin una dintre cele mai sensibile perioade din viața ei. După o luptă dificilă în instanță legată de relația cu fiul ei, Maxim, vedeta a reușit, în sfârșit, să-și recapete echilibrul și să se apropie din nou de acesta. După divorț, Maxim a rămas în grija tatălui, iar distanța dintre mamă și fiu a devenit, în timp, tot mai greu de gestionat. Decizia recentă din instanță a schimbat însă lucrurile, iar acum Oana Ioniță vorbește cu mai multă liniște despre viața ei și despre familia pe care încearcă să o țină unită. În acest context, sărbătorile de Paște capătă o semnificație cu totul specială pentru fosta „Bebelușă”, care își dorește, mai mult ca oricând, să petreacă timp alături de copii și să reconstruiască acea conexiune care a fost pusă la încercare.

„E important să stăm împreună”

Dincolo de programul încărcat, Oana Ioniță spune că cel mai important lucru pentru ea rămâne timpul petrecut alături de copii. Într-o perioadă în care fiecare are propriul ritm, vedeta recunoaște că există o teamă reală: pierderea conexiunii în familie.

„Suntem bine. Încercăm să ne găsim cât mai mult timp împreună, chiar dacă fiecare are un program diferit. E important să stăm împreună de Paște și ori de câte ori putem, pentru că am impresia că, dacă cresc separat și au programe diferite, pierd din conexiunea familie”, a declarat Oana Ioniță pentru CANCAN.RO

Chiar dacă își dorește să păstreze tradițiile, Oana Ioniță recunoaște că timpul limitat o obligă, uneori, să simplifice lucrurile. Vedeta nu se ferește să apeleze la variante practice, dar păstrează ritualurile esențiale.

„Deocamdată o am pe mama care nu se pregătește să facă nimic, ceea ce o să cadă pe mine să fac niște lucruri. Dar eu decid pe fiecare an, ca în vinerea mare să am un eveniment. Din responsabilitate și din lipsă de timp, sunt multe preocupări, așa că iau mâncarea deja făcută. Iar de lucrurile de bază mă ocup eu, vopsesc ouăle, pun frunze de pătrunjel. Copiii se implică mai mult la degustare. Nu prea ies din ritualurile constante pe care le au, de exemplu Maxim cu cașcavalul edam și clătitele cu ciocolată pe care le mâncăm indiferent că e Paște sau Crăciun”, a mai spus vedeta.

„Mucenicii Dubai”, experimentul care a devenit viral

Recent, vedeta mărturisește că a făcut un experiment culinar care s-a dovedit a fi un succes total.

„Eu nu am făcut niciodată, a fost primul an când am gătit, pentru că mama nu poate să facă și am zis să-i dau o mână de ajutor.

Și, din greșeală, am luat o cremă de fistic și am amestecat în mucenici, nu în cei moldovenești, în mucenicii lichizi. Și am făcut mucenici Dubai. Și n-am ieșit pe net să zic… cei mai tari mucenici, nu se compară cu niciun desert. Un maclavaiz verde. Și, deși arată îngrozitor, este cel mai gustos lucru pe care l-am mâncat vreodată”, a mai spus ea.

„Copiii sunt parte din tot ce fac”

Pentru Oana Ioniță, viața profesională și cea personală nu sunt separate. Copiii ei sunt implicați activ în proiectele artistice, iar acest lucru îi ajută să petreacă mai mult timp împreună, mai ales după perioada în care relația dintre ea și fiul ei Maxim a fost una distantă.

„Eu încerc să-l integrez cât mai mult pe Maxim în spectacolele pe care le fac, deși are și el spectacolele lui, la Opera Comică pentru copii. A fost prima oară când a jucat un personaj important în „Charlie și Fabrica de Ciocolată”. a jucat personajul Mike, care se confruntă cu aceleași situații din viața lui zilnică, și anume un băiat care stă toată ziua pe tabletă și pe jocuri. Un IT-ist, ca să spun așa. În funcție de spectacolele care se vor finaliza cât de curând, ne facem programul. Vom sta acasă, pentru că în Vinerea Mare am un spectacol la centrul Cultural din Otopeni. Se numește „Ruts” și are legătură cu tradițiile poporului român, dans contemporan, balet clasic. Am și un workshop intensiv și, în săptămâna aceea, vor fi implicați și Maxim și Isabel în program. Sunt mulți coregrafi din străinătate care vin, din München, din Ucraina, iar în săptămâna asta, care este și vacanță, încerc să-i implic ca ajutoare, în tot ce înseamnă regie, scenografie, muzică, decoruri, idei. Cumva, sunt și ei prinși în proiectul ăsta”, a mai excplicat ea.

Tradiții de Paște

Vedeta spune că are câteva tradiții legate de Paște, însă cea mai importantă e apropierea de cei dragi.

„Și acum mergem în noaptea de Înviere să luăm lumină. Am ajuns, la un moment dat, din întâmplare, la o biserică, erau toate pline și nu găseam loc. De atunci, în fiecare an mergem acolo, o dată pe an, să luăm lumină. O altă tradiție foarte importantă pentru mine este curățenia de Paște. Practic, reînvii casa. De obicei, Isabel se ocupă foarte bine de asta. Schimbă energiile din casă. Sunt două variante: fie arunci lucrurile vechi, fie le schimbi locul. Ai aceleași lucruri, dar le dai viață, le speli, le cureți, le schimbi culoarea, poate croiala sau locul, dacă e vorba de mobilă sau un tablou. Și, dintr-odată, capătă alt sens”, a mai spus ea.

Cum economisește vedeta, în contextul scumpirilor

Într-o perioadă în care bugetele sunt tot mai atent gestionate, Oana Ioniță vorbește despre soluții simple, dar eficiente.

„N-am mai ieșit de mult la cumpărături. Am avut multe lucruri de făcut și mi se pare că deja am destule lucruri, încât să mai fac loc altora. Isa mai poartă și din lucrurile mele. Acum m-am trezit cu vreo doi saci de haine pe care vrea să le schimbe, pentru că are nevoie de alt stil. Am fost cu ea și și-a schimbat puțin garderoba, dar mi s-au părut foarte scumpe toate produsele. Cred că toți ne vom reinventa, nu vom mai arunca așa ușor lucrurile din șifonier și vom încerca să le refolosim, să economisim. Se numește, de fapt, sustenabilitate. Cred că acesta va fi termenul care ne va ghida viitorul. La copii e mai greu, pentru că cresc și nu ai ce face, dar poți primi haine de la prieteni sau să dai mai departe. Eu fac asta și mi se pare normal, nu trebuie să cumperi de fiecare dată lucruri noi. La 15 ani, Isabel, și la 11 ani, Maxim, își dau seama că hainele nu reprezintă totul. Văd mulți copii care merg constant la mall și mi se pare prea mult. Nu ăsta este scopul unui copil. Scopul este educația. Când se pierde în detalii, înseamnă că încearcă să compenseze ceva”, a explicat Oana.

CITEȘTE ȘI: După ani marcați de durere, e pregătită să iubească din nou. Oana Ioniță: „Trebuie să lupt pentru el”

NU RATA: Verdict decisiv după ani de conflicte între Oana Ioniță și fostul soț. Fiul de 11 ani, scos din mijlocul războiului!