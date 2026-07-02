Vica Blochina s-a afișat cu noul iubit pe litoral! Numerologul vedetelor și-a găsit jumătatea la 51 de ani

Suntem în plin sezon estival, iar codul roșu de caniculă este la ordinea zilei. Și, dacă mai pui la socoteală că pe plajă sunt toate vedetele din showbizul autohton, tensiunea crește garantat. De data aceasta, cea pe care CANCAN.RO a surprins-o pe litoral este nimeni alta decât Vica Blochina. Blondina și-a etalat trupul pe plajă, însă nu era singură. Se pare că un domn a tras lozul cel mare! Cine este noul iubit al Vicăi Blochina, dar și cât de atent este cu vedeta, aflați în rândurile și imaginile următoare.

Zilele aceastea, pe litoralul Mării Negre și-a făcut apariția Vica Blochina. Nu ne surprinde, căci știm că vedeta este adepta escapadelor de weekend la mare, acolo unde ziua stă la plajă și se răcorește în apa mării, iar seara o prinde prin cluburile de fițe de prin Mamaia. De data aceasta, vedeta a fost surprinsă într-o ipostază mai diferită. Spunem asta pentru că alături de ea era un domn misterios alături de care vedeta trăiește de ceva vreme o poveste de dragoste. Iată cât de bine se înțeleg cei doi.

Vica Blochina, escapadă cu iubitul și prietenii la mare

CANCAN.RO s-a aflat zilele acestea pe litoral, acolo unde își fac veacul vara vedetele din România. În toiul zilei, când soarele ardea cu putere, iar temperaturile crescuseră simțitor în termometre, o surprindem pe șezlong pe Vica Blochina. Vedeta își bronza trupul impecabil la cei 51 de ani ai săi, pe șezlong, iar privirile au fost, desigur ațintite asupra sa. Însă, Vica nu era singură, ci însoțită de un domn misterios despre care am aflat că este iubitul ei.

Se pare că Vica trăiește de la începutul anului o poveste de dragoste cu un om de afaceri apropiat de vârsta sa. Cei doi au planuri mari împreună, spun sursele noastre, astfel că vizitele pe litoralul românesc vor deveni un obicei vara aceasta. Remarcăm că Vica râde cu gura până la urechi în preajma lui, semn că se înțeleg bine, iar umorul este unul din punctele forte ale relației lor.

Vedeta a oferit imaginea zilei

Sexy blondina știe că are cu ce să atragă priviri, așa că nu are niciun pic de reținere sau rușine în a-și etala trupul pe plajă. Cu toate că în curând va împlini 51 de ani, Vica arată foarte bine, are o siluetă tonifiată și un aspect care trădează multă disciplină și atenție acordată stilului de viață.

La un moment dat, vedeta s-a întâlnit cu o bună prietenă pe plajă alături de care a stat câteva minute de vorbă. Părea că și iubitul ei o cunoaște, însă el a preferat să stea mai retras. Și, după ce a încheiat conversația cu amica ei, Vica a oferit o imagine greu de uitat pentru domnii din jur, dar și pentru cititorii noștri. Vedeta s-a aplecat lângă sezlongul iubitului ei pentru a se hidrata. E de înțeles, la asemenea temperaturi crescute, hidratarea este cea mai importantă!

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