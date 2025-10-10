Bursucu, adevărul despre relația cu Teo Trandafir. Au ajuns cei doi la cuțite?! ”Ea mi-a spus doar atât!”

S-a aflat adevărul! Bursucu a spus ce relație are cu Teo Trandafir și dacă au ajuns să fie la cuțite. Iată ce declarații a făcut prezentatorul TV!

Adrian Cristea, cunoscut sub numele de scenă Bursucu, este una dintre cele mai cunoscute persoane din lumea divertismentului românesc. Mulți nu știu însă că drumul lui în televiziune a început datorită Teo Trandafir. Bursucu și Teo la emisiunea „Teo Show” de la Kanal D, unde au prezentat povești frumoase și momente pline de bucurie. Cariera lui Bursucu a prins din momentul în care Teo l-a remarcat și a vrut să-l aibă în echipă.

Bursucu și Teo Trandafir s-au cerat?

Bursucu alături de Teo a învățat cum să muncească în fața camerelor și cum să fie responsabil când comunici cu publicul. În timp, cei doi au creat o legătură profesionistă puternică, care s-a transformat într–o prietenie adevărată. Se pare că cei doi nu și-au distrus prietenia, chiar dacă nu mai prezintă împreună și amândoi au ales altă cale în TV. Teo lucrează acum împreună cu Ilinca Vandici, iar Buruscu s-a mutat de la KanalD la Antena Stars.

Deși acum merg pe căi diferite, Bursucu îl respectă și o admiră în continuare pe Teo, pe care o vede ca pe o persoană foarte atentă la detalii și specială în viața lui. Colaborarea lor a durat mai bine de două decenii, construită pe încredere, profesionalism și o atașare clară în fața camerelor.

„Teo m-a făcut prezentator de televiziune, practic. (…) Ea mi-a spus doar atât, că în meseria asta trebuie să fii extrem de serios. Meseria asta se fură. După care, da, sunt lucruri pe care le înveți. De exemplu, cum te uiți într-o cameră, cum lași lumina să-ți vină pe față, ce trebuie să faci în anumite situații într-un interviu, cum trebuie să începi un interviu și cum să termini un interviu. Atenție, Teo, în afara faptului că este un foarte bun profesionist, este un foarte bun profesor de televiziune. Și atunci ai foarte multe lucruri pe care le poți învăța. E adevărat că trebuie să ai răbdare”, a spus Adrian Cristea, la Fresh by Unica.

Publicul a simțit mereu armonia dintre cei doi, iar dinamica lor a fost una dintre chei pentru succesul programelor de la Kanal D. Relația dintre ei a fost fără conflicte, fără tensiuni și fără gesturi de orgoliu, bazată pe respect și dorința comună de a oferi conținut telespectatorilor. În prezent, deși înaintează pe direcții diferite, prietenia dintre Teo și Bursucu rămâne la fel de puternică. Cei doi păstrează legătura, iar Bursucu ar fi bucuros să-o ajute oricând dacă Teo ar avea nevoie.

„Cum ar fi vreodată să mă cert eu cu Teo? Doamne, dar nici n-aș îndrăzni. Dacă Teo acum mă sună și îmi spune «am nevoie» sau «trebuie să ne vedem acum», îți mulțumesc din inimă și îți spun că vom continua peste trei ore sau mâine acest interviu. Doamne ferește, nu există așa ceva. Eu și cu Teo nu ne-am certat niciodată. Și asta pentru că, în primul rând, eu îi port un respect extraordinar. Doi, n-aș avea de la ce să mă cert cu Teo, din moment ce eu nu o contrez niciodată. Și asta pentru că n-am avut motive. Ne cunoaștem atât de bine viețile. Știm totul unul despre celălalt”, a mai povestit prezentatorul TV.

A plecat de la Kanal D, după o carieră de 14 ani! „Momentan mă concentrez doar pe partea de online”