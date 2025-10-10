Acasă » Știri » Bursucu, adevărul despre relația cu Teo Trandafir. Au ajuns cei doi la cuțite?! ”Ea mi-a spus doar atât!”

Bursucu, adevărul despre relația cu Teo Trandafir. Au ajuns cei doi la cuțite?! ”Ea mi-a spus doar atât!”

De: Anca Chihaie 10/10/2025 | 23:47
Bursucu, adevărul despre relația cu Teo Trandafir. Au ajuns cei doi la cuțite?! ”Ea mi-a spus doar atât!”
Teo Trandafir și Bursucu / Foto: Facebook, Captură Video

S-a aflat adevărul! Bursucu a spus ce relație are cu Teo Trandafir și dacă au ajuns să fie la cuțite. Iată ce declarații a făcut prezentatorul TV!

Adrian Cristea, cunoscut sub numele de scenă Bursucu, este una dintre cele mai cunoscute persoane din lumea divertismentului românesc. Mulți nu știu însă că drumul lui în televiziune a început datorită Teo Trandafir. Bursucu și Teo la emisiunea  „Teo Show” de la Kanal D, unde au prezentat povești frumoase și momente pline de bucurie. Cariera lui Bursucu a prins din momentul în care Teo l-a remarcat și a vrut să-l aibă în echipă.

Bursucu și Teo Trandafir s-au cerat?

Bursucu alături de Teo a învățat cum să muncească în fața camerelor și cum să fie responsabil când comunici cu publicul. În timp, cei doi au creat o legătură profesionistă puternică, care s-a transformat întro prietenie adevărată. Se pare că cei doi nu și-au distrus prietenia, chiar dacă nu mai prezintă împreună și amândoi au ales altă cale în TV. Teo lucrează acum împreună cu Ilinca Vandici, iar Buruscu s-a mutat de la KanalD la Antena Stars.

Deși acum merg pe căi diferite, Bursucu îl respectă și o admiră în continuare pe Teo, pe care o vede ca pe o persoană foarte atentă la detalii și specială în viața lui. Colaborarea lor a durat mai bine de două decenii, construită pe încredere, profesionalism și o atașare clară în fața camerelor.

Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

„Teo m-a făcut prezentator de televiziune, practic. (…) Ea mi-a spus doar atât, că în meseria asta trebuie să fii extrem de serios. Meseria asta se fură. După care, da, sunt lucruri pe care le înveți. De exemplu, cum te uiți într-o cameră, cum lași lumina să-ți vină pe față, ce trebuie să faci în anumite situații într-un interviu, cum trebuie să începi un interviu și cum să termini un interviu.

Atenție, Teo, în afara faptului că este un foarte bun profesionist, este un foarte bun profesor de televiziune. Și atunci ai foarte multe lucruri pe care le poți învăța. E adevărat că trebuie să ai răbdare”, a spus Adrian Cristea, la Fresh by Unica.

Publicul a simțit mereu armonia dintre cei doi, iar dinamica lor a fost una dintre chei pentru succesul programelor de la Kanal D. Relația dintre ei a fost fără conflicte, fără tensiuni și fără gesturi de orgoliu, bazată pe respect  și dorința comună de a oferi conținut telespectatorilor. În prezent, deși înaintează pe direcții diferite, prietenia dintre Teo și Bursucu rămâne la fel de puternică. Cei doi păstrează legătura, iar Bursucu ar fi bucuros să-o ajute oricând dacă Teo ar avea nevoie.

„Cum ar fi vreodată să mă cert eu cu Teo? Doamne, dar nici n-aș îndrăzni. Dacă Teo acum mă sună și îmi spune «am nevoie» sau «trebuie să ne vedem acum», îți mulțumesc din inimă și îți spun că vom continua peste trei ore sau mâine acest interviu. Doamne ferește, nu există așa ceva. Eu și cu Teo nu ne-am certat niciodată. Și asta pentru că, în primul rând, eu îi port un respect extraordinar. Doi, n-aș avea de la ce să mă cert cu Teo, din moment ce eu nu o contrez niciodată. Și asta pentru că n-am avut motive. Ne cunoaștem atât de bine viețile. Știm totul unul despre celălalt”, a mai povestit prezentatorul TV.

A plecat de la Kanal D, după o carieră de 14 ani! „Momentan mă concentrez doar pe partea de online”

Tags:
Iți recomandăm
Filmul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Povestea te ține cu ochii lipiți de ecran!
Știri
Filmul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Povestea te ține cu ochii lipiți de ecran!
Bianca Drăgușanu, foc și pară după ce Claudia Pătrășcanu ar fi jignit-o pe fiica sa: ”Îmi dă periodic mesaje!”
Știri
Bianca Drăgușanu, foc și pară după ce Claudia Pătrășcanu ar fi jignit-o pe fiica sa: ”Îmi dă periodic…
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase...
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”
Gandul.ro
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii...
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Adevarul
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să...
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în...
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Click.ro
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus...
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
Digi 24
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a...
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid”...
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au întors în România! Incredibil ce li s-a întâmplat celor doi soți imediat cum au aterizat
kanald.ro
Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au întors în România! Incredibil ce li s-a întâmplat celor...
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
kfetele.ro
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui:...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
observatornews.ro
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri
Fanatik.ro
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de...
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
Fanatik.ro
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul...
Regulă pentru proprietarii care stau la bloc. Asociația de proprietari nu-ți acordă automat drept deplin: Plătești, dar nu decizi
Capital.ro
Regulă pentru proprietarii care stau la bloc. Asociația de proprietari nu-ți acordă automat drept deplin:...
Cu câți bani pe lună trăiește un nepalez în România. Are un salariu de 4.000 de lei, însă o mare parte trimite familiei
Romania TV
Cu câți bani pe lună trăiește un nepalez în România. Are un salariu de 4.000...
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Se pregătește o lege nouă pentru românii care-și fac analize de sânge: Există nemulțumire cu laboratoarele private
Capital.ro
Se pregătește o lege nouă pentru românii care-și fac analize de sânge: Există nemulțumire cu...
Tainele Cetății Șoptitoare. Comoara ascunsă a Transilvaniei
evz.ro
Tainele Cetății Șoptitoare. Comoara ascunsă a Transilvaniei
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
Gandul.ro
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata...
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
as.ro
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o...
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ:
radioimpuls.ro
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba...
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
Fanatik.ro
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins...
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
După Droopy, “Prințesa Ochelarilor” și-a ”înmatriculat” iubirea la bulgari. Irina Cristescu ...
După Droopy, “Prințesa Ochelarilor” și-a ”înmatriculat” iubirea la bulgari. Irina Cristescu e fericită în braţele „milionarului castravete”!
Anda Adam, acuzată că a încercat să obțină cu ”japca” o vilă în Bragadiru. Evacuată, artista ...
Anda Adam, acuzată că a încercat să obțină cu ”japca” o vilă în Bragadiru. Evacuată, artista de la Asia Express se apară: ”Mi-a provocat o puternică tulburare emoţională și…”
Familia „starului” de la ProTV a luat masa la restaurant, iar finalul serii a fost neaşteptat. Cătălin ...
Familia „starului” de la ProTV a luat masa la restaurant, iar finalul serii a fost neaşteptat. Cătălin Măruţă, prea prins de telefon, a “uitat-o” pe Andra în urmă!
Au cuprins-o emoţiile și i-a zburat telefonul din mână! Gina Pistol, cât pe ce să piardă „semnalul” cu Smiley
Au cuprins-o emoţiile și i-a zburat telefonul din mână! Gina Pistol, cât pe ce să piardă „semnalul” cu Smiley
Filmul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Povestea te ține cu ochii lipiți de ecran!
Filmul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Povestea te ține cu ochii lipiți de ecran!
Bianca Drăgușanu, foc și pară după ce Claudia Pătrășcanu ar fi jignit-o pe fiica sa: ”Îmi ...
Bianca Drăgușanu, foc și pară după ce Claudia Pătrășcanu ar fi jignit-o pe fiica sa: ”Îmi dă periodic mesaje!”
Vezi toate știrile
×