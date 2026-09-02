Ultimele cuvinte ale Ancăi Pandrea. Ce i-a spus prietenei sale, înainte să moară

Ultimele cuvinte ale Ancăi Pandrea. Ce i-a spus prietenei sale, înainte să moară
Trupul Ancăi Pandrea a fost depus la capelă
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Este durere mare în lumea teatrului, după decesul Ancăi Pandrea. Celebra actriță a murit la vârsta de 80 de ani, iar în ultimele clipe de viață cei dragi i-au fost alături. Deși și-a dat ultima suflare pe un pat de spital, aceasta nu a fost singură. Cei dragi au stat lângă ea până în ultimul moment.

Anca Pandrea s-a stins din viață în data de 31 august, la vârsta de 80 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. Actrița avea insuficiență cardiacă și insuficiență respiratorie, iar problemele pulmonare o făcuseră dependentă de oxigen.

Anca Pandrea, înconjurată de cei dragi în ultimele momente

Anca Pandrea s-a stins din viață pe un pat de spital, însă în ultimele momente de viață nu a fost singură. Alături de marea actriță au stat prietenii și colegii săi. Aceștia au vegheat-o până în ultima clipă. Ingrid Lalique, prietena bună a actriței, a mărturisit că Anca Pandrea s-a stins din viață veselă și mulțumită pentru că oamenii dragi i-au fost alături, printre aceștia numărându-se actorul Petrică Moraru și soția lui Victor Yila.

„Este o pierdere foarte mare mai ales pentru întreaga țară, nu numai pentru noi ca și familie. S-a stins un artist foarte blând, un artist foarte bun. N-am cuvinte, e foarte greu de descris.

Era veselă, mulțumită că au venit toți prietenii lângă ea, mulțumită că a fost Răzvan cu ea, nu a plecat singurică. Pe mine m-a trimis acasă măicuța pentru că spunea că tot o întorc și atunci a rămas soțul meu și Petrică Moraru, care ținea foarte mult la dânsul, și soția lui Victor Yila.

Yila plecase puțin și ne-am bucurat că nu a fost singurică în momentul plecării, asta a fost cel mai important. L-a așteptat pe soțul care a ieșit pentru jumătate de oră afară, iar când s-a întors s-a liniștit. A fost așa ca o stare de liniște, după care a plecat. Foarte ciudat a fost. Este foarte greu”, a declarat Ingrid Lalique, prietena actriței, potrivit WOWbiz.ro.

Anca Pandrea s-a confruntat cu numeroase proboleme de sănătate

Ultimele cuvinte ale Ancăi Pandrea

Se pare că actrița a fost conștientă până în ultimul moment și știa că sfârșitul îi este aproape. Prietena ei a mai mărturisit și care au fost ultimele gânduri ale Ancăi Pandrea. Se pare că actrița și-a luat la revedere de la cei dragi și i-a rugat să nu o uite, nici pe ea, nici pe Iurie Darie.

„Să avem grijă de Iura, de expozițiile lui, să nu o uităm în primul rând pentru că își dorea foarte tare să nu fie uitată nici ea, nici Iura după ce vor pleca. Mereu avea acea frică că vor fi uitați. (…)

I-am spus că o iubesc foarte tare și am întrebat-o dacă și ea mă iubește și îmi dădea din cap că „Da” și că nu mai poate. Astea erau singurele silabe, când am plecat alaltăieri de la ea mi-a făcut cu mâna. I-a curs o lacrimă pe ochiul stâng și și-a luat „La revedere”. Este foarte greu”, a mai mărturisit Ingrid Lalique.

Trupul neînsuflețit al actriței a fost depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri din Capitală. Anca Pandrea va fi înmormântată joi, 3 septembrie, iar aceasta își va dormi somnul de veci lângă Iurie Darie.

 

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