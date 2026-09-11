Prognoza meteo azi, 11 septembrie 2026. Cod roșu de vară în calendarul de toamnă! 36 de grade, disconfort termic și vijelii în România

Vremea se schimbă din nou în România, iar ziua de vineri, 11 septembrie, va aduce două tablouri meteorologice complet diferite. În timp ce în Banat și sudul Olteniei temperaturile vor urca până la 36 de grade, cu caniculă și disconfort termic ridicat, jumătatea de nord-est a țării și cea mai mare parte a zonei montane vor intra sub influența instabilității atmosferice. Mai ales seara și noaptea sunt așteptate averse, descărcări electrice, rafale de 45–60 km/h, iar local cantitățile de apă vor ajunge la 10–20 l/mp și izolat vor depăși 20–30 l/mp. Vor exista și condiții pentru vijelii și grindină, în timp ce Bucureștiul va avea parte de o zi frumoasă și călduroasă.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă instabilitatea atmosferică se va accentua în jumătatea de nord-est și în zona montană. Diferențele de temperatură vor fi importante, maximele urmând să pornească de la numai 24 de grade în sudul litoralului și să ajungă până la 36 de grade în Banat și sudul Olteniei.

În aceste ultime două regiuni va fi caniculă, iar disconfortul termic va deveni ridicat, indicele temperatură-umezeală urmând să depășească pragul critic de 80 de unități. În schimb, mai ales seara și pe parcursul nopții, în numeroase regiuni vor apărea înnorări accentuate, averse și descărcări electrice, însoțite de intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 45–60 km/h.

Local se vor acumula 10–20 l/mp, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 20–30 l/mp. Atmosfera va putea deveni violentă pentru perioade scurte, deoarece vor exista condiții pentru vijelii și grindină. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și aproximativ 20 de grade pe litoral, iar dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

Vestul și nord-vestul țării vor combina căldura neobișnuit de mare pentru această perioadă cu episoade de instabilitate atmosferică. În Banat, maximele vor putea ajunge până la 35–36 de grade, iar local va fi caniculă și indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În Crișana și Maramureș, valorile maxime se vor situa în general în jurul a 28–34 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi spre vest și sud-vest.

Pe parcursul zilei vor exista perioade liniștite, însă în special seara și noaptea norii se vor înmulți și vor apărea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor putea atinge local 45–60 km/h, iar în timpul furtunilor vor exista condiții pentru vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–20 l/mp și izolat vor putea depăși 20–30 l/mp. Minimele vor coborî, în general, spre 13–19 grade.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia și în cea mai mare parte a sud-estului, vremea va rămâne predominant frumoasă și călduroasă, cu un cer variabil și perioade lungi cu soare. Temperaturile maxime se vor situa în general între 29 și 34 de grade, astfel că după-amiaza va avea mai degrabă aspect de vară decât de început de toamnă.

Vântul va sufla slab și moderat, iar probabilitatea fenomenelor de instabilitate va fi mult mai redusă decât în nordul, vestul și centrul țării. Noaptea, temperaturile vor coborî în general spre 14–19 grade, cu valori mai ridicate în apropierea litoralului.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi una dintre cele mai fierbinți regiuni ale țării. În sudul regiunii, maximele vor ajunge până la 35–36 de grade, iar local se va instala canicula, în condițiile în care indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

În vestul și nordul Olteniei, tabloul meteorologic va deveni însă mai complicat, deoarece pe arii restrânse, în special seara și noaptea, vor apărea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, fiind posibile inclusiv vijelii și grindină. În restul regiunii, cerul va rămâne variabil, iar vremea foarte caldă va domina cea mai mare parte a zilei. Minimele nocturne se vor situa în general între 14 și 19 grade.

Vremea în est și nord-est

Moldova va avea parte de contraste destul de importante. În jumătatea de nord a regiunii, instabilitatea atmosferică se va accentua mai ales în a doua parte a zilei și în timpul nopții, când sunt așteptate înnorări, averse, descărcări electrice și rafale care pot ajunge la 45–60 km/h.

Local vor cădea 10–20 l/mp, iar izolat se pot depăși 20–30 l/mp, fiind posibile vijelii și grindină. În jumătatea sudică a Moldovei, fenomenele vor fi mai puțin extinse, iar vremea va rămâne în general călduroasă. Maximele regionale se vor situa aproximativ între 26 și 32 de grade, iar minimele vor coborî spre 12–17 grade.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Transilvania și zona montană se vor afla printre regiunile cele mai expuse instabilității atmosferice. Mai ales seara și noaptea sunt prognozate perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări cu rafale de 45–60 km/h. Local se vor acumula 10–20 l/mp și izolat peste 20–30 l/mp, iar furtunile pot fi însoțite de grindină și vijelii.

În Transilvania, maximele vor fi în general de 25–31 de grade, însă nopțile vor rămâne răcoroase în depresiunile intramontane. Acolo, temperaturile minime pot coborî până în jurul valorii de 10 grade, în timp ce în restul regiunii vor fi, în general, între 11 și 16 grade.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va fi ferită în mare parte de episoadele de instabilitate care afectează nordul și zona montană. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, în timp ce temperaturile vor rămâne plăcute.

Pe litoral se vor înregistra cele mai mici maxime din țară, în jurul a 24–27 de grade, cu aproximativ 24 de grade în sudul litoralului. În interiorul Dobrogei, temperaturile pot urca spre 28–30 de grade. Noaptea va fi mult mai blândă decât în restul țării, cu minime ce pot rămâne în jurul valorii de 18–20 de grade pe litoral.

Vremea în București

În Capitală, vremea se va menține frumoasă și călduroasă. Cerul va fi mai mult senin în timpul zilei și variabil pe parcursul nopții, fără semnale pentru fenomene importante de instabilitate.

Vântul va sufla moderat în prima parte a intervalului, cu rafale în general de 30–35 km/h, iar ulterior va slăbi. Pentru București, fragmentul de prognoză furnizat nu include valorile exacte ale temperaturii maxime și minime; raportat la tabloul termic indicat pentru Muntenia, ziua va rămâne însă una călduroasă.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi caldă, cu o maximă estimată în jurul a 28–30 de grade și o minimă de aproximativ 13–15 grade. Spre seară și noaptea crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice, iar temporar vântul se poate intensifica.

La Timișoara va fi foarte cald, iar temperatura maximă poate ajunge la 35–36 de grade, în timp ce minima se va situa în jurul a 18–19 grade. Banatul se numără printre zonele în care va fi caniculă, însă seara și noaptea pot apărea furtuni, rafale puternice, vijelii și condiții de grindină.

La Iași, maxima va ajunge aproximativ la 29–31 de grade, iar minima se va situa în jurul a 15–17 grade. Vremea va fi călduroasă, însă apropierea de zona de instabilitate din nordul Moldovei poate favoriza înnorări și o probabilitate mai ridicată de averse spre seară și noaptea.

La Craiova, ziua va fi foarte caldă, cu o maximă estimată la 34–36 de grade și o minimă de aproximativ 17–19 grade. Sudul Olteniei va fi una dintre cele mai fierbinți zone ale României, cu posibilă caniculă și disconfort termic ridicat.

La Constanța, influența Mării Negre va ține temperaturile mult mai jos decât în vestul și sud-vestul țării. Maxima va fi în jurul a 25–27 de grade, iar minima va rămâne ridicată, aproximativ 19–20 de grade. Cerul va fi variabil, iar vremea în general plăcută.

La Brașov, temperatura maximă va ajunge aproximativ la 26–28 de grade, iar noaptea se va răci până la 11–13 grade. Spre seară și în timpul nopții vor fi posibile averse și descărcări electrice, iar apropierea de zona montană crește probabilitatea unor rafale puternice și a unor episoade de instabilitate.

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