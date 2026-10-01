Modul întunecat chiar economisește bateria telefonului? Când funcția face cu adevărat diferența

Modul întunecat poate într-adevăr să prelungească autonomia bateriei, însă diferența depinde în primul rând de tipul ecranului și de nivelul de luminozitate folosit.

Modul întunecat poate reduce consumul de energie în cazul telefoanelor cu ecrane OLED, însă beneficiile nu sunt aceleași în toate situațiile, potrivit The Independent.

Explicația ține de modul în care funcționează diferitele tehnologii folosite pentru ecranele telefoanelor.

De ce modul întunecat poate economisi bateria telefonului

În cazul unui ecran OLED, fiecare pixel produce propria lumină. Pentru afișarea culorii negre, pixelii respectivi pot fi opriți complet și, prin urmare, nu mai consumă energie.

Cu cât pe ecran există mai multe zone negre, cu atât energia necesară pentru iluminarea acestuia poate fi mai redusă.

Situația este diferită în cazul telefoanelor cu ecrane LCD. Acestea folosesc o sursă de lumină aflată în spatele întregului ecran, care continuă să funcționeze chiar și atunci când este afișată culoarea neagră. Din acest motiv, utilizarea modului întunecat pe un telefon cu ecran LCD nu aduce aceeași economie de energie.

Luminozitatea ecranului poate face o diferență mai mare

Economia obținută prin activarea modului întunecat depinde și de luminozitatea ecranului.

La un nivel redus sau moderat de luminozitate, diferența dintre modul luminos și cel întunecat poate fi relativ mică. Avantajul modului întunecat devine mai evident atunci când telefonul este utilizat cu luminozitatea ridicată.

Din acest motiv, reducerea luminozității ecranului poate avea uneori un efect mai important asupra autonomiei decât simpla activare a modului întunecat.

Funcția poate fi deosebit de utilă în situațiile în care ecranul trebuie folosit la o luminozitate mare, de exemplu în exterior, în lumină puternică.

În schimb, dacă telefonul are un ecran LCD sau este folosit în mod obișnuit cu luminozitatea redusă, activarea modului întunecat nu va produce neapărat o diferență importantă în autonomia bateriei.

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