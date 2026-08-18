Mama Alinei Pușcău, grav afectată de lupta fiicei sale cu boala. Ce se întâmplă acum cu femeia: „Parcă nu realizează”

Starea Alinei Pușcău îi afectează profund și pe cei din familia sa, în special pe mama vedetei. Olga Barcari, prietenă apropiată a fostei concurente de la Asia Express, a povestit cum gestionează femeia această perioadă și ce urmează să facă pentru a-i fi alături fiicei sale.

Alina Pușcău trece printr-o perioadă dificilă după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, iar investigațiile medicale au scos la iveală mai mulți noduli. Vedeta a dezvăluit că boala a ajuns în stadiul de metastază și urmează un tratament în Statele Unite. În prezent, modelul se află internată la UCLA, unde este monitorizată îndeaproape de medici și primește îngrijiri de specialitate.

Mama vedetei se confruntă însă și cu propriile probleme de sănătate, ceea ce face ca această perioadă să fie cu atât mai apăsătoare. Potrivit Olgăi Barcari, aceasta este atât de afectată de situație, încât uneori pare să aibă dificultăți în a conștientiza pe deplin prin ce trece fiica sa.

Starea ei i-a amintit Alinei de reacția pe care mama sa a avut-o în momentul pierderii tatălui ei, când șocul a fost atât de puternic încât emoțiile au venit abia după o perioadă.

„Da, mama ei este foarte îngrijorată, dar și ea nu este foarte bine cu sănătatea. Și câteodată mi-a spus Alina că nici nu realizează ce i se întâmplă fiicei. Adică Alina mi-a zis că aproape că nici nu realizează, e cumva, nu știu… a avut și ea un atac, ceva, nu știu, nu… de cord, ceva s-a întâmplat la fel și are pastile și parcă nu realizează. «La fel cum s-a întâmplat când a murit tata. Am fost atât de… mi-a paralizat așa de tare corpul încât, când am aflat de moartea lui, am zis: plâng eu după aceea. Și am plâns mai tare când am împlinit 40 de zile după moarte». Da, e ceva așa…”, a povestit Olga Barcari, prietena Alinei Pușcău pentru Spynews.ro.

Mama Alinei Pușcău va merge în SUA

Mama vedetei ar urma să ajungă în Statele Unite în luna septembrie, pentru a putea sta aproape de fiica sa și a o ajuta în perioada tratamentului.

„Se duce mama ei acum în septembrie, o duce prietena asta a noastră comună, o duce în America, să aibă grijă de ea acolo. Încercăm să fim cu toții alături. Cred că asta-i lipsește, iubirea asta așa, și se bucură foarte mult că oamenii îi sunt”, a mai spus aceasta.

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