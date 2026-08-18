Acasă » Știri » Mama Alinei Pușcău, grav afectată de lupta fiicei sale cu boala. Ce se întâmplă acum cu femeia: „Parcă nu realizează”

Mama Alinei Pușcău, grav afectată de lupta fiicei sale cu boala. Ce se întâmplă acum cu femeia: „Parcă nu realizează”

De: Andreea Stăncescu 18/08/2026 | 14:48
Mama Alinei Pușcău, grav afectată de lupta fiicei sale cu boala. Ce se întâmplă acum cu femeia: „Parcă nu realizează”
Mama Alinei Pușcău sufetă pentru fiica sa / Sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Starea Alinei Pușcău îi afectează profund și pe cei din familia sa, în special pe mama vedetei. Olga Barcari, prietenă apropiată a fostei concurente de la Asia Express, a povestit cum gestionează femeia această perioadă și ce urmează să facă pentru a-i fi alături fiicei sale.

Alina Pușcău trece printr-o perioadă dificilă după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, iar investigațiile medicale au scos la iveală mai mulți noduli. Vedeta a dezvăluit că boala a ajuns în stadiul de metastază și urmează un tratament în Statele Unite. În prezent, modelul se află internată la UCLA, unde este monitorizată îndeaproape de medici și primește îngrijiri de specialitate.

Mama vedetei se confruntă însă și cu propriile probleme de sănătate, ceea ce face ca această perioadă să fie cu atât mai apăsătoare. Potrivit Olgăi Barcari, aceasta este atât de afectată de situație, încât uneori pare să aibă dificultăți în a conștientiza pe deplin prin ce trece fiica sa.

Starea ei i-a amintit Alinei de reacția pe care mama sa a avut-o în momentul pierderii tatălui ei, când șocul a fost atât de puternic încât emoțiile au venit abia după o perioadă.

„Da, mama ei este foarte îngrijorată, dar și ea nu este foarte bine cu sănătatea. Și câteodată mi-a spus Alina că nici nu realizează ce i se întâmplă fiicei. Adică Alina mi-a zis că aproape că nici nu realizează, e cumva, nu știu… a avut și ea un atac, ceva, nu știu, nu… de cord, ceva s-a întâmplat la fel și are pastile și parcă nu realizează. «La fel cum s-a întâmplat când a murit tata. Am fost atât de… mi-a paralizat așa de tare corpul încât, când am aflat de moartea lui, am zis: plâng eu după aceea. Și am plâns mai tare când am împlinit 40 de zile după moarte». Da, e ceva așa…”, a povestit Olga Barcari, prietena Alinei Pușcău pentru Spynews.ro.

Sursa foto: captură video Instagram

Mama Alinei Pușcău va merge în SUA

Mama vedetei ar urma să ajungă în Statele Unite în luna septembrie, pentru a putea sta aproape de fiica sa și a o ajuta în perioada tratamentului.

„Se duce mama ei acum în septembrie, o duce prietena asta a noastră comună, o duce în America, să aibă grijă de ea acolo. Încercăm să fim cu toții alături. Cred că asta-i lipsește, iubirea asta așa, și se bucură foarte mult că oamenii îi sunt”, a mai spus aceasta.

CITEȘTE ȘI: Alina Pușcău, mărturisiri cutremurătoare după ce a început tratamentul pentru cancer: „De câteva zile mi-a fost rău”

Copilăria presărată de drame a Alinei Pușcău: „Tatăl meu a fost alcoolic și o abuza pe mama.” Ce accident a suferit la 6 ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Știri
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită după o relație de 10 ani
Știri
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită…
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în funcție de persoană
Mediafax
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în...
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară....
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România. Ancheta a dezvăluit cauza incidentului
Digi24
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România....
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de viteză. Autoritățile l-au demolat, poliția îl caută
Mediafax
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de...
Parteneri
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea
Click.ro
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe...
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Digi 24
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
Digi24
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de...
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită ...
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită după o relație de 10 ani
Marius Tucă Show începe miercuri, 19 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Toni Neacșu
Marius Tucă Show începe miercuri, 19 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Toni Neacșu
Dima a renunțat la facultate și a devenit milionar! Pasiunea care i-a schimbat radical viața
Dima a renunțat la facultate și a devenit milionar! Pasiunea care i-a schimbat radical viața
Cheloo, primele declarații după ce a participat la Asia Express 2026: „Totul e frustrant!”
Cheloo, primele declarații după ce a participat la Asia Express 2026: „Totul e frustrant!”
Nu e o glumă! Cât a plătit Speak pentru două nopți de cazare pe litoralul românesc
Nu e o glumă! Cât a plătit Speak pentru două nopți de cazare pe litoralul românesc
Vezi toate știrile