Prognoza meteo azi, 4 septembrie 2026. Toamna mai așteaptă! Sudul țării intră într-un nou episod de vreme fierbinte, cu temperaturi de vacanță

Vremea rămâne călduroasă în mai multe regiuni ale țării în următorul interval, însă începutul de toamnă aduce și episoade de instabilitate atmosferică. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în sudul Olteniei, unde se vor atinge 33 de grade, în timp ce în Câmpia de Vest și Câmpia Română maximele vor ajunge frecvent în jurul valorii de 30 de grade. După-amiaza și seara vor apărea averse și descărcări electrice, în special în zona Carpaților Orientali și în estul Carpaților Meridionali, dar local vor fi ploi și în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea. La munte există condiții de grindină, iar vântul va atinge pe creste 60-70 km/h. În București, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, cu o maximă de 30-31 de grade.

Vremea în România

Ziua de vineri, 4 septembrie, va păstra în mare parte aspectul de sfârșit de vară, mai ales în vestul și sudul României. În Câmpia de Vest și Câmpia Română vremea va fi călduroasă, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru prima decadă a lunii septembrie.

Diferențele termice între regiuni vor fi destul de importante. Temperaturile maxime vor porni de la aproximativ 23 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 33 de grade în sudul Olteniei. Noaptea, minimele se vor încadra în general între 10 și 18 grade. În depresiunile Carpaților Orientali se va răci însă considerabil, până spre 7 grade, în timp ce în Dealurile de Vest și pe litoral vor fi nopți mult mai blânde, cu temperaturi care pot rămâne în jurul valorii de 21 de grade.

Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, dar după-amiaza și seara instabilitatea atmosferică va crește. Vor exista înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice mai ales în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali. Ploi vor apărea, pe suprafețe mai restrânse, și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania.

Izolat, în special în zona montană, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp și vor exista condiții de grindină. În timpul ploilor, rafalele de vânt pot atinge 50-60 km/h. Pe crestele montane, vântul va fi și mai puternic, cu viteze de 60-70 km/h.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul țării, ziua va fi în general plăcută, iar în Câmpia de Vest vremea va deveni călduroasă. În Banat și Crișana, maximele vor urca în general spre 29-32 de grade, cele mai ridicate valori fiind posibile în zonele joase.

În Maramureș temperaturile vor fi ceva mai temperate, în general în jurul valorilor de 26-29 de grade. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru ploi va fi mai redusă decât în centrul și estul țării.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a regiunii, însă în extremitatea de sud-vest sunt posibile intensificări locale, cu rafale în general de 40-50 km/h. Noaptea, temperaturile vor coborî în general spre 11-17 grade, dar în Dealurile de Vest se pot menține până în jurul a 19-21 de grade.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia și în zonele joase din sud vremea va fi călduroasă, cu temperaturi maxime care se vor apropia sau vor depăși local pragul de 30 de grade. În Câmpia Română sunt așteptate în general valori de aproximativ 29-32 de grade.

Cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea înnorări mai accentuate. Pe arii restrânse, mai ales după-amiaza și seara, sunt posibile averse și descărcări electrice. În timpul ploilor, vântul poate avea intensificări de scurtă durată și poate atinge la rafală 50-60 km/h.

Minimele nocturne se vor situa în general între 13 și 18 grade, astfel că noaptea va fi relativ răcoroasă în comparație cu temperaturile ridicate din timpul zilei.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi una dintre cele mai calde regiuni ale țării. În sudul regiunii se va înregistra chiar maxima națională prognozată pentru acest interval, de aproximativ 33 de grade. În rest, temperaturile maxime vor fi în general de 29-32 de grade.

Cerul va fi variabil, iar în apropierea zonei montane pot apărea înnorări, averse și descărcări electrice. În extremitatea de sud-vest, vântul va avea intensificări locale de 40-50 km/h, iar în timpul eventualelor furtuni rafalele pot fi mai puternice.

Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî în general spre 12-17 grade.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru începutul lunii septembrie, cu maxime în general între 25 și 30 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul regiunii, în timp ce în nord și în apropierea zonei montane va fi ceva mai răcoare.

După-amiaza și seara vor exista perioade cu înnorări accentuate și, pe arii restrânse, averse însoțite de descărcări electrice. În apropierea Carpaților Orientali probabilitatea fenomenelor de instabilitate va fi mai ridicată.

Minimele nocturne vor coborî în general spre 10-16 grade, iar în zonele apropiate depresiunilor intramontane aerul va deveni și mai rece.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Centrul țării va avea unele dintre cele mai scăzute temperaturi din România. În estul Transilvaniei, maximele vor coborî până spre 23 de grade, în timp ce în celelalte zone ale Transilvaniei sunt așteptate în general aproximativ 24-28 de grade.

Instabilitatea atmosferică va fi mai pronunțată în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali. După-amiaza și seara se vor forma averse și furtuni cu descărcări electrice. Izolat se pot acumula 10-15 l/mp și vor exista condiții de grindină.

Vântul va deveni puternic pe creste, unde rafalele vor ajunge la 60-70 km/h. În timpul ploilor sunt posibile viteze de 50-60 km/h, iar local, în centrul țării, vântul va avea intensificări de aproximativ 40-50 km/h.

Noaptea va fi rece în depresiunile Carpaților Orientali, unde temperaturile pot coborî până spre 7 grade. În restul Transilvaniei sunt așteptate în general minime de 9-15 grade.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi în general plăcută și caldă, dar nu complet stabilă. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 30 de grade, cu valori ceva mai moderate în apropierea litoralului.

Pe arii restrânse vor apărea înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. Fenomenele vor avea caracter local și vor alterna cu perioade în care cerul va fi variabil.

Pe litoral, influența Mării Negre va menține temperaturile nocturne ridicate. Minimele vor putea ajunge până la aproximativ 20-21 de grade, printre cele mai mari valori din țară.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru prima decadă a lunii septembrie. Temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade, astfel că după-amiaza va avea încă un pronunțat aspect de vară.

Cerul va fi variabil. La începutul intervalului vor exista înnorări și vor mai fi posibile ploi slabe, de scurtă durată, eventual însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi reduse, de aproximativ 1-2 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, iar în cursul nopții temperatura minimă va coborî la 14-17 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: Vremea va fi apropiată de normalul perioadei, cu o maximă estimată în jurul valorii de 25-27 de grade. După-amiaza pot apărea înnorări și trecător averse sau descărcări electrice. Minima va coborî spre 11-14 grade.

Timișoara: Va fi una dintre cele mai călduroase zone urbane ale țării, cu aproximativ 30-32 de grade în timpul zilei. Cerul va fi variabil, iar vântul poate avea unele intensificări. Noaptea sunt așteptate aproximativ 16-19 grade.

Iași: Temperaturile vor urca spre aproximativ 27-29 de grade. Cerul va fi variabil, cu posibilitatea unor înnorări, averse și descărcări electrice în cursul după-amiezii sau al serii. Minima va fi de aproximativ 13-16 grade.

Craiova: Va fi foarte cald pentru începutul lunii septembrie, cu o temperatură maximă de aproximativ 31-33 de grade. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în apropierea zonelor de deal și de munte. Minima se va situa în jurul valorilor de 15-17 grade.

Constanța: Pe litoral, maxima va fi de aproximativ 27-29 de grade, iar apropierea mării va menține noaptea foarte blândă. Sunt posibile averse și descărcări electrice, iar temperatura minimă va rămâne în jurul valorilor de 19-21 de grade.

Brașov: Vremea va fi mai răcoroasă decât în sudul și vestul țării, cu aproximativ 23-25 de grade la amiază. Probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi mai ridicată, mai ales după-amiaza și seara. Noaptea, temperatura poate coborî spre 9-12 grade.

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