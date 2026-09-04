Neagră, albă, tot la șolduri se socotește! Mihaela Bilic spune adevărul despre pâinea iubită de români

Neagră, albă, tot la șolduri se socotește! Mihaela Bilic spune adevărul despre pâinea iubită de români
Mihaela Bilic despre diferența dintre pâinea albă și neagră, sursa-colaj CANCAN.RO
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Pâinea este unul dintre cele mai iubite alimente de către români și rareori lipsește de pe masă, fie că vorbim despre micul dejun, o ciorbă, o tocăniță sau banalul sandviș. În ultimii ani însă, pâinea albă a căpătat o reputație tot mai proastă, în timp ce variantele integrale și negre sunt prezentate adesea drept alegeri automat mai sănătoase și mai prietenoase cu silueta. Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică însă că lucrurile sunt mai nuanțate. Pâinea albă și cea neagră au aproximativ același aport caloric, iar diferența importantă este dată de prezența tărâțelor și a fibrelor. Mai mult, atunci când vine vorba despre copii, Bilic susține că pâinea albă poate fi alegerea potrivită.

Ce diferență există între pâinea albă și pâinea neagră

Prima diferență ține de făina folosită. În cazul pâinii integrale, făina păstrează și o parte din învelișul bobului de grâu, adică tărâțele. Tocmai acestea aduc un plus de fibre și de micronutrienți.

Mihaela Bilic explică:

„Pâinea albă sau neagră? Care-i diferența? Pâinea neagră e făcută din făină integrală, care conține, pe lângă miezul bobului de grâu, și o parte din înveliș, adică tărâțe.”

Ce conține în plus făina integrală

Făina albă furnizează în principal amidon și proteine, inclusiv gluten. Făina integrală păstrează în plus fibrele și o cantitate mai mare de minerale și vitamine.

Potrivit Mihaelei Bilic, simpla lor prezență în aliment nu înseamnă însă că organismul le poate utiliza în totalitate.

„Făina albă înseamnă proteine, gluten și amidon, glucide lente, iar făina integrală are în plus fibre, minerale și vitamine. Din păcate, mineralele și vitaminele din cereale nu pot fi utilizate decât în proporție de 10%.”

Pâinea neagră îngrașă mai puțin? Mihaela Bilic spune că nu

Aici apare una dintre cele mai răspândite confuzii. Culoarea mai închisă și imaginea de aliment dietetic pot crea impresia că pâinea neagră are mult mai puține calorii decât cea albă.

Mihaela Bilic spune că diferența calorică nu este cea pe care mulți consumatori și-o imaginează. Pâinea neagră este mai densă și mai grea, însă valoarea energetică rămâne comparabilă.

„Pâinea neagră e mai densă și mai grea, dar are tot 220-240 de calorii la 100 de grame. Și îngrașă la fel ca pâinea albă.”

Prin urmare, dacă discuția este strict despre calorii și controlul greutății, cantitatea consumată rămâne esențială.

Marele avantaj al pâinii integrale: fibrele

Diferența importantă apare în cazul fibrelor. Acestea nu sunt digerate precum amidonul și au un rol important în funcționarea tractului digestiv.

Mihaela Bilic explică:

„Fibrele au zero calorii și nu pot fi digerate, dar ajută la digestie prin accelerarea tranzitului intestinal.”

Așadar, pâinea integrală nu trebuie privită pur și simplu ca o pâine „care nu îngrașă”, ci ca un produs cu o compoziție diferită, în special prin conținutul de fibre.

De ce Mihaela Bilic nu recomandă excesul de fibre în cazul copiilor

Nutriționistul atrage atenția asupra unei categorii pentru care recomandările destinate adulților nu ar trebui aplicate automat: copiii.

Potrivit explicației sale, un tranzit intestinal prea accelerat poate reduce timpul disponibil pentru absorbția nutrienților.

„Acest tranzit accelerat este contraindicat în cazul copiilor. Nutrienții din mâncare nu mai au timp să se absoarbă și pot apărea carențe de vitamine și minerale.”

De ce spune că cei mici ar trebui să mănânce pâine albă

Mihaela Bilic merge mai departe și atrage atenția asupra efectului pe care tărâțele îl pot avea asupra tubului digestiv al copiilor. Din acest motiv, recomandarea ei este ca, în cazul celor mici, pâinea albă să nu fie demonizată și înlocuită automat cu cea integrală.

„Tărâțele din cereale au o acțiune agresivă și irită mucoasa intestinală, crește riscul de intoleranță alimentară, deci copiii ar trebui să mănânce pâine albă.”

Mesajul Mihaelei Bilic răstoarnă astfel una dintre ideile devenite populare în ultimii ani: pâinea neagră nu este automat o variantă cu mai puține calorii, iar pâinea albă nu trebuie considerată din start un aliment „rău”. Diferențele dintre ele țin în primul rând de tipul de făină, cantitatea de fibre și modul în care acestea se potrivesc nevoilor fiecărei persoane.

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 Leguma de toamnă care ne întinerește cu 5 ani, potrivit Mihaelei Bilic. Are efect „anti-aging” și este foarte săracă în calorii

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